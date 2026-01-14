Londres modernizará los blindados Titan y Trojan para ampliar su servicio hasta 2033

El Ministerio de Defensa británico ha aprobado una actualización de media vida de los vehículos de ingenieros blindados Titan y Trojan del Ejército, un programa valorado en 64,5 millones de libras (sin IVA) que permitirá mantener estas capacidades críticas al menos hasta 2033.

El anuncio resalta una capacidad clave pero poco visible: la movilidad bajo fuego. Los sistemas Titan y Trojan permiten a los principales carros de combate británicos, los Challenger 2, superar obstáculos, abrir brechas y mantener el ritmo del combate allí donde el terreno y las defensas enemigas buscan detener el avance.

El contrato, adjudicado sin competencia a Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL), se extenderá durante un máximo de siete años, con la firma prevista para diciembre de 2026 y trabajos que se prolongarán hasta comienzos de la próxima década.

En el contexto actual de amenazas en Europa, esta decisión del Reino Unido refuerza su apuesta por la movilidad en combate. Aunque invierte en fuego de largo alcance y precisión, conquistar terreno exige algo más.

Sin olvidar que la guerra de Ucrania ha revalidado minas y obstáculos como frenos eficaces a las fuerzas blindadas; frente a ellos, los sistemas Titan y Trojan restauran la movilidad bajo fuego y permiten a las brigadas mantener el avance y sobrevivir en terreno disputado.

En términos prácticos, Titan y Trojan convierten lo que serían “bloqueadores del combate” —campos de minas, zanjas anticarro, escombros o cortes del terreno— en problemas de ingeniería resolubles, y lo hacen desde dentro del entorno de amenaza, sin esperar a que lleguen medios más ligeros desde retaguardia.

La propia documentación del Ministerio de Defensa subraya que Titan está diseñado para permitir a tropas y vehículos cruzar brechas de hasta 60 metros, y que ambos vehículos forman una flota común de ingeniería pesada derivada del chasis del Challenger 2, un aspecto clave para que protección, movilidad y ritmo operativo sean equivalentes a los de los carros de combate que apoyan.

"Diseñados para matar la maniobra"

Operado por los Royal Engineers, Trojan responde a una realidad cada vez más evidente en los conflictos recientes: los campos de batalla modernos están deliberadamente preparados para frenar y canalizar fuerzas blindadas.

De serie, el vehículo incorpora hoja topadora, arado antiminas y brazo excavador, con opciones para un arado de ancho completo y un sistema de marcado de carriles que guía a los vehículos que avanzan tras la brecha.

Un vehículo Trojan Ministerio de Defensa del Reino Unido

Trojan puede además transportar fascinas para rellenar zanjas y remolcar un sistema de limpieza de minas por cohete, ofreciendo a los mandos múltiples formas de abrir, asegurar y señalizar rutas bajo protección blindada.

Para su autoprotección monta una ametralladora general L7A2 de 7,62 mm y cuenta con protección NBQ, una confirmación de que está pensado para operar en vanguardia, no en retaguardia.

Titan claves en puntos de cruce

Titan desempeña el papel complementario: transformar rápidamente las brechas del terreno en puntos de cruce que no rompan el ritmo de la maniobra.

El vehículo puede desplegar puentes de 32 metros, ampliables hasta 44 metros mediante equipos de lanzamiento específicos, y configurar cruces de hasta 60 metros usando dos tramos con apoyos intermedios o pontones flotantes.

Sus características —motor diésel Perkins CV12, peso de combate superior a 62 toneladas y velocidad máxima cercana a los 60 km/h— explican por qué Titan acompaña a las brigadas pesadas: puede maniobrar con los carros sin convertirse en un cuello de botella durante fases de explotación o contra-movilidad.

Contrato sin competencia

La Defence Equipment and Support (DE&S) ha justificado la adjudicación directa por motivos técnicos.

Según el Ministerio, en su condición de autoridad de diseño y fabricante original, solo RBSL puede ejecutar la modernización sin riesgos inaceptables de seguridad, interoperabilidad y pérdida de capacidad.

El programa se estructurará en dos fases: una primera centrada en diseño, desarrollo y demostración, seguida de una segunda de fabricación e integración en toda la flota.

Este enfoque busca reducir riesgos en plataformas críticas para la seguridad, antes de aplicar los cambios a gran escala.