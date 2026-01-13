Defensa pone en valor los 79 programas tecnológicos con los que España refuerza su compromiso con la OTAN

Las claves nuevo Generado con IA El Ministerio de Defensa detalla 79 programas tecnológicos en vigor para modernizar y reforzar las capacidades militares de España. Estos proyectos abarcan los ámbitos terrestre, naval, aeroespacial y ciber, contribuyendo al fortalecimiento de la OTAN y la estabilidad internacional. El Plan Industrial y Tecnológico de Seguridad y Defensa (PITSD) cuenta con una inversión inicial de 10.471 millones de euros en 2025, generando más de 96.000 empleos y un impacto positivo en el PIB. Entre las principales adquisiciones destacan obuses, vehículos blindados, defensa antiaérea, cazas Eurofighter y sistemas avanzados de comunicaciones y ciberseguridad.

El Ministerio de Defensa ha puesto negro sobre blanco todos los proyectos tecnológicos actualmente en vigor. El departamento que lidera Margarita Robles ha hecho público un extenso documento que detalla el conjunto de programas de modernización y de obtención de capacidades en desarrollo.

Desde Defensa han subrayado que este "esfuerzo" sitúa a España entre los países más comprometidos con la modernización militar, la interoperabilidad aliada y la estabilidad internacional.

El informe difundido ofrece una radiografía precisa del salto cualitativo que están dando las Fuerzas Armadas españolas en un contexto internacional cada vez más exigente.

Se trata de 79 proyectos que abarcan los ámbitos terrestre, naval, aeroespacial y ciber, que suponen la contribución de España al fortalecimiento de las capacidades de la OTAN.

Este esfuerzo se articula dentro del Plan Industrial y Tecnológico de Seguridad y Defensa (PITSD), concebido como respuesta a un contexto internacional "marcado por la beligerancia rusa, la aparición de nuevas amenazas híbridas y el replanteamiento de la Alianza Atlántica", tal como señala Defensa en un comunicado.

Asimismo, desde la cartera de Robles han recordado que, con una inversión inicial de 10.471 millones de euros en 2025, el PITSD ha permitido a España alcanzar el objetivo del 2% del PIB en gasto en defensa, cumpliendo los compromisos adquiridos con la UE y la OTAN.



Lejos de limitarse a la adquisición de armamento, el PITSD distribuye la inversión de forma equilibrada: mejora de las condiciones y el equipamiento del personal militar, impulso a la ciberseguridad y las telecomunicaciones, refuerzo de la capacidad de respuesta ante emergencias y apoyo a las misiones internacionales de paz.

Eurofighter Halcón II de Airbus. Airbus Omicrono

El Ministerio subraya que el Plan se financia sin recurrir a subidas de impuestos ni recortes sociales, apoyándose en el crecimiento económico y en fondos europeos, algo ya señalado por el propio Pedro Sánchez al momento de presentar el PITSD, el pasado abril.

A lo largo de su ejecución, de acuerdo a Defensa, el Plan aportará entre un 0,4% y un 0,7% al PIB, generar más de 96.000 empleos directos e indirectos y dinamizar el tejido industrial de todas las comunidades autónomas, consolidando la Base Industrial y Tecnológica de la Defensa (BITD) española.

Capacidades clave

El catálogo de programas refleja una apuesta decidida por capacidades críticas. Entre las principales iniciativas, por ejemplo, en beneficio del Ejército de Tierra destaca la adquisición de obuses sobre ruedas y cadenas, diversos vehículos blindados y defensa antiaérea. A continuación se detallan todos los proyectos para Tierra y su correspondiente inversión.

<script type="text/javascript">window.addEventListener("message",function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r,i=0;r=e[i];i++)if(r.contentWindow===a.source){var d=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";r.style.height=d}}});</script>

Por su parte, tres grandes programas concentran más del 60 % de la inversión naval: F-110, S-80 y F-100, eje de la Armada para guerra naval de alta intensidad. Navantia actúa como columna vertebral industrial del esfuerzo naval. Se observa un equilibrio entre plataformas de combate, apoyo logístico e inteligencia, coherente con escenarios OTAN.

<script type="text/javascript">window.addEventListener("message",function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r,i=0;r=e[i];i++)if(r.contentWindow===a.source){var d=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";r.style.height=d}}});</script>

En cuanto a los proyectos que afectan al Ejército del Aire y del Espacio, destaca la compra de otros 45 cazas Eurofighter en el marco de los programas Halcón I y II. A su vez, sobresale el desarrollo de los radares Paz II y el sistema remotamente tripulado Sirtap.

<script type="text/javascript">window.addEventListener("message",function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r,i=0;r=e[i];i++)if(r.contentWindow===a.source){var d=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";r.style.height=d}}});</script>

Finalmente, los denominados programas de sistemas de Información y Comunicaciones (CIS). Los mismos reflejan el salto doctrinal hacia el combate multidominio, con especial énfasis en ciber, comunicaciones seguras e interoperabilidad OTAN.