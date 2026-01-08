Groenlandia, paraíso de las tierras raras y puerta de acceso para el control del Ártico: por qué Trump desea conquistarla

Groenlandia cuenta con un autogobierno dependiente de Dinamarca para cuestiones clave, pero sus habitantes tienen reconocido el derecho a la autodeterminación según leyes internacionales.

La posible anexión de Groenlandia por parte de EEUU podría provocar una grave crisis en la OTAN, ya que tanto Estados Unidos como Dinamarca son miembros fundadores de la Alianza.

Groenlandia posee grandes reservas de tierras raras, petróleo y gas, lo que la convierte en un enclave mineral y militar de gran interés para potencias globales como EEUU, China y Rusia.

Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump, considera la adquisición de Groenlandia como una prioridad de seguridad nacional y un punto estratégico en el Ártico.

Tras la operación de extracción de Nicolás Maduro de Caracas y mientras el juego político no ha hecho más que comenzar en Venezuela, el foco internacional se centra ahora en Groenlandia.

La isla danesa es un objeto de deseo del presidente estadounidense Donald Trump. Hace ya un año, cuando incluso todavía no había tomado el cargo, ya se interesó por la isla como un punto geoestratégico clave a medio camino entre el Atlántico Norte y el Ártico.

Tras unas semanas de tensión a principios de 2025, el asunto parece que quedó en el cajón de tareas pendientes de Trump e incluso Dinamarca anunció en octubre la compra de 16 cazas F-35 de fabricación estadounidense adicionales a su flota.

Un hecho que se entendió como una muestra del acercamiento entre los dos países.

La tranquilidad duró poco y, a finales del pasado diciembre, Trump designó al gobernador de Luisiana, Jeff Landry, como enviado especial de EEUU a Groenlandia.

Landry publicó en la red social X su intención de "hacer de Groenlandia una parte de los Estados Unidos".

Desde entonces y hasta hoy —con el paréntesis de la operación en Venezuela— el tema de Groenlandia ha sido uno de los más comentados en la Casa Blanca.

El presidente Donald Trump hace un gesto a la multitud tras pronunciar un discurso este martes en el Centro Donald J. Trump-John F. Kennedy. White House

"El presidente Trump ha dejado claro que la adquisición de Groenlandia es una prioridad de seguridad nacional para Estados Unidos", según explicó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un encuentro con medios el pasado 6 de enero.

Leavitt también explicó que "es vital para disuadir a nuestros adversarios en la región ártica", en clara referencia a Rusia.

La portavoz también señaló que, tanto Trump como su equipo, están "analizando diversas opciones para alcanzar este importante objetivo en política exterior y, por supuesto, el uso de las Fuerzas Armadas estadounidenses siempre es una opción".

Una retórica de similar tono belicista es la que está siguiendo Marco Rubio, secretario de Estado y mano derecha de Trump, quien ha anunciado que se reunirá con Dinamarca la próxima semana para tratar el tema de Groenlandia.

"Si el presidente identifica una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, todo presidente tiene la opción de abordarla por la vía militar", ha declarado.

Aunque reconoce que, como diplomático, "siempre preferimos resolverla de diferentes maneras, incluso en Venezuela".

Enclave mineral y militar

Si bien la vasta mayoría del terreno groenlandés se encuentra cubierto bajo el permafrost, la isla cuenta con depósitos entre moderados y elevados de 25 minerales que la Comisión Europea cataloga como críticos, según recoge el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE).

Un estudio del Servicio Geológico de Dinamarca y Groenlandia (GEUS) estima que el 25% de todas las tierras raras existentes en la Tierra se encuentra en la isla.

Mina de anortosita, mineral rico en aluminio, en Groenlandia Lumina Greenland

En la misma línea, también se estima que hay unos 18.000 millones de barriles de petróleo sin descubrir en la plataforma continental de Groenlandia, así como importantes reservas de gas.

"Todos estos datos llevan a concluir que Groenlandia posee un potencial muy importante de yacimientos aún por descubrir", afirman en el IEEE, aunque reconocen que todavía hay mucho trabajo de campo por hacer para determinar y valorar las potenciales explotaciones mineras.

Si bien el terreno de los recursos naturales está muy presente, desde la Casa Blanca abogan que la intención de anexionarse Groenlandia responde a cuestiones de seguridad nacional estadounidense.

"Groenlandia acerca a EEUU a China y a Rusia, y viceversa", recalcan desde el IEEE. Una cuestión en clave geoestratégica que cuenta con respaldo militar desde hace más de 80 años.

La Fuerza Aérea de Estados Unidos abrió, en 1941, su base militar más septentrional en Thule, a 1.500 kilómetros al sur del Polo Norte.

Hoy conocida como Base Espacial Pituffik, el enclave cuenta en su interior con el sistema de alerta temprana de misiles balísticos intercontinentales que puedan lanzarse contra EEUU. Además, en su pista de aterrizaje se registran más de 2.600 vuelos al año.

Mapa ilustrativo del GIUK Gap CIA

A la importancia natural de la base militar se une la posición geográfica de Groenlandia dentro del planeta —a medio camino entre América del Norte y Europa Occidental— y su alcance preferente al denominado GIUK Gap.

Esta región está compuesta por una línea imaginaria que une Groenlandia, Islandia y Reino Unido, "por la que debe pasar cualquiera que transite desde el Ártico al Atlántico Norte".

Se trata de una zona "tradicionalmente controlada por Rusia o la antigua Unión Soviética y que constituye un punto estratégico de vital importancia tanto para la OTAN como para Rusia", afirman en el IEEE.

En los últimos años, con el impulso determinante que ha experimentado la guerra híbrida, la importancia del GIUK Gap cobra una nueva dimensión. Es una zona de paso preferente para las conocidas flotas grises rusas —embarcaciones de aspecto civil, pero que ocultan propósitos militares o de desestabilización— y un incremento considerable de la presencia de buques chinos.

Además, la doctrina de la OTAN recoge esta región como crítica para la navegación tanto de embarcaciones militares como de submarinos rusos, de ahí que la Alianza cuente de forma permanente con patrullas aéreas y de superficie.

"No cabe duda de que, por su posición estratégica en el Ártico, que además acerca a las grandes potencias, Groenlandia es una pieza esencial en el teatro geoestratégico", recoge el IEEE en su estudio.

La OTAN, en entredicho

Tras las últimas declaraciones de Trump, las reacciones de la esfera internacional no tardaron en aparecer poniendo sobre la mesa la pertenencia de EEUU y Dinamarca a la OTAN. Además, los dos son miembros fundadores de la Alianza desde el 4 de abril de 1949.

En un comunicado conjunto de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España, Reino Unido y Dinamarca, los presidentes de los países firmantes abogan por defender la soberanía, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras como pilar básico de la Carta de las Naciones Unidas.

Donald Trump junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la Casa Blanca Reuters

"Estos son principios universales y no dejaremos de defenderlos", afirmaron. "Estados Unidos es un socio esencial en este esfuerzo, como aliado de la OTAN y a través del acuerdo de defensa entre Dinamarca y EEUU de 1951", añadía el documento.

En este sentido, de producirse finalmente el enfrentamiento militar con el que amenaza EEUU tendría lugar un cisma dentro de la OTAN. Una situación sin precedentes en las casi ocho décadas de existencia de la Alianza.

El escenario que se presenta es a tal punto inaudito que el Tratado de Washington, el estatuto que regula el funcionamiento de la OTAN, no contempla el ataque sobre un aliado por parte de otro estado miembro.

"Tú no haces una organización para que unos se peguen con otros, sino exactamente para lo contrario, para que se protejan. (Esta situación) va en contra del espíritu fundador de la Alianza", han señalado a EL ESPAÑOL fuentes militares que han pedido anonimato.

"Si Estados Unidos se apoderara directamente de Groenlandia, desde el punto de vista político, evidentemente la OTAN desaparecería, no podría sobrevivir a un hecho como este", han asegurado las mismas fuentes.

Una postura que comparte Francisco J. Girao, director de Defensa, Seguridad y Aeroespacial de Atrevia, quien ha afirmado que una anexión por la fuerza de Groenlandia por parte de la Casa Blanca "sería la mejor forma de volar por los aires la OTAN".

Los líderes de los países miembros de la OTAN durante la última cumbre de la Alianza, en La Haya Efe

El experto ha subrayado que una acción como esta, aunque "altísimamente improbable", conduciría a una "putinización" de Trump.

Otro de los puntos a tener en cuenta es quién y cómo podría hacer frente a una acción militar estadounidense en el Ártico. "Nadie va a enfrentarse militarmente a Estados Unidos por el futuro de Groenlandia", aseguró en este sentido el jefe adjunto de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, días atrás.

"Si los Estados Unidos entran por la fuerza en Groenlandia nadie lo puede evitar. Es decir, no hay fuerza unificadora capaz de pararlos", ha apuntado las fuentes militares consultadas.

"¿Pueden los países europeos hacer frente a una acción militar de Estados Unidos? Pues somos 27 y no uno, seguramente habría multiplicidad de opiniones y para cuando Europa decidiese hacer algo podría ser que Estados Unidos ya tuviera Groenlandia bajo su poder", ha subrayado Girao.

Derecho de autodeterminación

Desde 2009, Groenlandia ostenta un autogobierno dependiente de Dinamarca para cuestiones clave como las relaciones exteriores, moneda, seguridad y defensa.

Si bien se trata de un tratado moderno, los habitantes tienen reconocido el derecho a la autodeterminación, tanto a nivel interno como externo, ajustándose a las leyes internacionales.

Esta es una de las puertas que Trump puede abrir para intentar anexionar la isla a su territorio y articularlo de alguna forma que se integre dentro de la maquinaria federal, como puede ser el caso de Puerto Rico.

Otro aspecto que se está tratando estos días es la adquisición de Groenlandia a Dinamarca, un trato que EEUU ya realizó con el Imperio Ruso por Alaska en 1867. Una vía más rápida, pero a la que se ha negado frontalmente Copenhague.

Esta situación compleja desde el punto de vista legal, a medio camino entre la independencia total y los lazos en materias clave con Dinamarca, es el resquicio que podría usar Estados Unidos para maniobrar en el enclave estratégico.