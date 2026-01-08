El F-35 rompe todos los récords: Lockheed Martin entrega 191 cazas en 2025

Las claves nuevo Generado con IA Lockheed Martin entregó 191 cazas F-35 en 2025, superando ampliamente el récord anterior y consolidando su liderazgo en la producción de cazas de quinta generación. La flota mundial de F-35 superó el millón de horas de vuelo y ya hay más de 1.300 aeronaves en servicio a nivel global. El software avanzado TR-3 ha sido integrado, mejorando la fusión de datos, gestión de sensores y conectividad entre plataformas aliadas. Italia y Dinamarca ampliaron sus flotas, y países como Finlandia, Bélgica y Noruega recibieron nuevas unidades, afianzando al F-35 como estándar OTAN.

Lockheed Martin ha cerrado 2025 con un récord histórico para uno de sus programas insignia: el F‑35 Lightning II. La compañía estadounidense ha entregado 191 de estos cazas de quinta generación a lo largo del pasado año, superando ampliamente el récord anterior de 142 unidades.

La producción del F‑35 avanza a un ritmo sin precedentes: cinco veces más rápido que cualquier otro caza actualmente fabricado por naciones aliadas, según han destacado desde el gigante armamentístico.

En 2025 también se ha alcanzado el millón de horas de vuelo. Este dato, han insistido desde la compañía, refleja el rendimiento y fiabilidad acumulada por la flota global, que ya supera las 1.300 aeronaves en servicio.

Además, Lockheed Martin completó los últimos 12 meses la integración del software TR‑3, la actualización tecnológica más avanzada del programa.

Este nuevo paquete informático mejora la fusión de datos, la gestión de sensores y la conectividad entre distintas plataformas, asegurando que los F‑35 sigan siendo el núcleo tecnológico de las operaciones aliadas.

En el ámbito operativo, el F‑35 ha demostrado su valía en escenarios reales de combate. Destacó durante la Operación Martillo de Medianoche, donde jugó un papel fundamental en la supresión de las defensas aéreas iraníes.

Por su parte, los F‑35B del Cuerpo de Marines de Estados Unidos completaron casi 5.000 horas de vuelo sin accidentes, mientras que la intervención sobre Polonia marcó la primera vez que cazas F‑35 de la OTAN neutralizaban drones hostiles en el espacio aéreo aliado.

Expansión internacional

De igual manera, el interés global por el F‑35 ha continuado creciendo. Italia y Dinamarca, por ejemplo, ampliaron sus flotas con 25 y 16 unidades adicionales, respectivamente.

En otros puntos de Europa, Finlandia celebró la presentación de su primer F‑35, Bélgica recibió el suyo y Noruega completó las entregas de su programa nacional. Estos hitos consolidan al F‑35 como el avión estándar de interoperabilidad entre los aliados de la OTAN.

En Estados Unidos, el pasado septiembre, la Oficina del Programa Conjunto (JPO) y Lockheed Martin firmaron los contratos finales de los Lotes 18 y 19, por un total de 24.000 millones de dólares (20.550 millones de euros), que comprenden hasta 296 aeronaves.

Se trata de los acuerdos de producción más importantes en la historia del programa. Paralelamente, se estableció un Contrato de Mantenimiento de Vehículos Aéreos que garantizará el soporte técnico global del F‑35 a partir de 2025, fortaleciendo su sostenibilidad a largo plazo.