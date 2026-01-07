Munro, el buque de la Guardia Costera de EEUU que ha perseguido al petrolero ruso Marinera en el Atlántico

El USCGC Munro es uno de los barcos más grandes y avanzados de la Guardia Costera estadounidense, equipado para misiones de defensa, vigilancia y operaciones militares.

Rusia desplegó un submarino y buques de superficie para escoltar al Marinera poco antes de la incautación, según reportes y medios estatales rusos.

La operación fue realizada por la Guardia Costera de EEUU con el buque USCGC Munro, respaldada por el Departamento de Justicia, Seguridad Nacional y Guerra.

EEUU ha incautado el petrolero Marinera, con bandera rusa, tras perseguirlo durante dos semanas en el Atlántico por violar sanciones estadounidenses.

Tras dos semanas de persecución por buena parte del océano Atlántico, Estados Unidos ha abordado el petrolero Marinera, un buque con bandera rusa que se encontraba frente a la costa venezolana hace unos días.

El Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional, en coordinación con el Departamento de Guerra, han anunciado hoy la incautación de Marinera, antes denominado Bella 1.

Según ha publicado el Comando Europeo de Estados Unidos en la red social X, el motivo del abordaje y la intervención ha sido por "violaciones a las sanciones estadounidenses".

"El buque fue incautado en el Atlántico Norte en virtud de una orden emitida por un tribunal federal estadounidense tras ser rastreado por la embarcación USCGC Munro", han explicado.

La operación está "respaldada por la proclamación del presidente estadounidense dirigida a buques sancionados que amenazan la seguridad y la estabilidad del hemisferio occidental".

El Marinera, un petrolero que inició su travesía con el nombre Bella-1 y bandera de Guyana en Irán, pasó a la protección de la bandera rusa durante su persecución por parte de EEUU.

Según los datos de navegación marítima, se encuentra en aguas entre el sur de Islandia y las islas británicas.

Asimismo, el apoyo del Departamento de Guerra (antes denominado Departamento de Defensa) de Estados Unidos "demuestra un enfoque integral del Gobierno para proteger la patria".

Desde Rusia, el medio de comunicación estatal RT ha publicado dos imágenes de baja calidad donde se muestra a un helicóptero aproximándose al Marinera.

Exclusive footage of the Russian-flagged tanker MARINERA being escorted by submarines through stormy North Atlantic waters



Source: @RT_com https://t.co/M6euVhO0tO pic.twitter.com/RFBZHCbLaO — navingcitizen (@navingcitizen) January 7, 2026

Si bien se desconocen los ocupantes de la aeronave, algunos analistas apuntan al despliegue de algún cuerpo de operaciones especiales para realizar la intervención de abordaje e incautación del barco.

Tan sólo unas horas antes de conocerse la incautación, Rusia envió a la zona un submarino y varios buques de superficie que tenían el objetivo de hacer de escolta del petrolero.

El USCGC Munro es el sexto barco de la clase Legend, la más grande de cuantas tiene en servicio la Guardia Costera de Estados Unidos.

Estos buques están diseñados para llevar a cabo un amplio abanico de tareas. Entre ellas están la protección de medio ambiente, labores de salvamento, protección de la pesca, vigilancia de entornos portuarios, actividades antiterroristas, interdicción de drogas, operaciones de defensa y operaciones militares.

Personal de la Guardia Costera muy cerca del petrolero ruso Marinera Mando Europeo de EEUU

Dentro de estas últimas se encuentran las asignadas con la Marina de Estados Unidos.

Las embarcaciones de esta clase, entre las que se encuentra la Munro que ha participado en la incautación del Marinera, tienen una eslora de 127 metros, una manga de 16 y un desplazamiento de 4.700 toneladas a plena carga.

Uno de los puntos fuertes de estas embarcaciones es su equipamiento de sensores, donde se incluye una amplia gama de radares y sistemas electroópticos diseñados para la identificación de potenciales objetivos.

Los clase Legend también disponen de equipos de guerra electrónica y contramedidas, además de una panoplia de cañones con munición variable en el apartado armamentístico.

Cuenta también con protección balística y espacio interior para llevar un helicóptero MH-65C y hasta dos drones que emplean la cubierta de vuelo para despegar y aterrizar.