Así es Delta Force, el grupo de operaciones especiales de EEUU que ha capturado y extraído a Maduro de Venezuela

La operación contó con el apoyo de helicópteros y aviones V-22 Osprey, utilizados para misiones de infiltración y exfiltración en el territorio venezolano.

Delta Force, fundada en 1977, está especializada en contraterrorismo, rescate de rehenes y operaciones clasificadas de alto riesgo.

El presidente Donald Trump anunció el éxito de la intervención, destacando la planificación y la labor del grupo militar en la operación en Caracas.

La unidad de operaciones especiales Delta Force de EE.UU. capturó y extrajo a Nicolás Maduro y su esposa de Venezuela tras una operación militar.

Trump culmina su amenaza. El despliegue de efectivos militares en el mar Caribe durante los últimos meses ha cristalizado, finalmente, en la captura de Nicolás Maduro.

Tras una noche de ataques sobre algunos puntos críticos de la Fuerza Armada Bolivariana, el propio presidente estadounidense anunció la captura de Maduro y su esposa en Venezuela.

"Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país", afirmó Trump en redes sociales.

La responsabilidad de la captura y extracción de Maduro ha recaído en la unidad de operaciones especiales Delta Force, perteneciente al Ejército estadounidense, según recoge CBS.

"Muy buena planificación y muchas tropas excelentes, excelentes personas", según declaró Trump a The Times, a raíz de la intervención militar en Venezuela.

"En realidad, fue una operación brillante", aseguró el presidente estadounidense.

La unidad Delta Force se fundó en el año 1977 dentro del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (JSOC, por sus iniciales en inglés).

Operación nocturna USAF

El comando militar está especializado en contraterrorismo, acción directa, rescate de rehenes y reconocimiento.

Son los encargados de realizar las operaciones clasificadas de alto riesgo dirigidas por el Gobierno de Estados Unidos, como la que han llevado a cabo en Venezuela para exfiltrar a Maduro.

La estructura interna de Delta Force se divide en cuatro escuadrones. El más numeroso es el de asalto, especializado en acción directa sobre el terreno, que cuenta con cuatro subgrupos.

También disponen de un escuadrón de aviación —proporciona soporte aéreo para las operaciones—, otro escuadrón de apoyo al combate y, por último, un escuadrón clandestino —especializado en las operaciones más secretas y especializadas—.

Otro elemento clave es el que se encarga del ciberespacio, concretamente en la realización de operaciones en el entorno de la ciberguerra y en las redes informáticas defensivas.

Además, también realizan un papel clave en la recopilación de inteligencia, la interrupción de las redes enemigas y la prestación de apoyo en su ámbito.

La información sobre los Delta Force, al igual que ocurre con el resto de unidades de operaciones especiales, es muy escasa y cuidada por los estamentos públicos.

Tampoco se conocen todas las misiones en las que han participado, aunque algunas sí han trascendido por ser especialmente relevantes.

Tras su fundación, una de las primeras misiones encomendadas a los Delta Force fue la Eagle Claw (Garra de Águila) para la extracción de rehenes estadounidenses en Irán a finales de 1979.

Más cerca de Venezuela y en el tiempo, el grupo de operaciones especiales fue el encargado de la captura del general Manuel Antonio Noriega en Panamá en 1989.

Desde entonces, los Delta Force han sido desplegados en las operaciones más delicadas de Estados Unidos en el exterior

Junto con los Delta Force, se han identificado sobrevolando sobre Caracas numerosas aeronaves, principalmente helicópteros de varios modelos y aviones V-22 Osprey, todos ellos especializados en misiones de infiltración y exfiltración.