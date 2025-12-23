Defensa adquiere a Airbus 18 aviones C295 para reemplazar los CN235 y C212 Aviocar por 1.210 millones de euros

Las claves nuevo Generado con IA Defensa firma un contrato de 1.210 millones de euros con Airbus para adquirir 18 aviones C295 y reemplazar los CN235 y C212 Aviocar. Los nuevos C295 se asignarán en dos fases: primero a la Escuela Militar de Transporte Aéreo en Matacán (2026-2028), y después a la Escuela Militar de Paracaidismo en Alcantarilla (2030-2032). El acuerdo incluye un paquete integral de entrenamiento y soporte, con simuladores, equipos de enseñanza y mantenimiento logístico hasta 2032. Con esta compra, la flota española contará con 46 C295, consolidándose como el segundo mayor operador mundial de este modelo, ensamblado en Sevilla.

La Dirección General de Armamento y Material (DGAM) ha formalizado un contrato con Airbus para la adquisición de 18 aviones de transporte C295 por un importe total de 1.210 millones de euros. Este ambicioso programa tiene como objetivo reemplazar las veteranas flotas de CN235 y C212 Aviocar, actualmente empleadas por el Ejército del Aire y del Espacio en tareas de instrucción y entrenamiento de pilotos y paracaidistas.

Con esta operación, el Ministerio de Defensa busca armonizar las flotas de transporte y facilitar una comunalidad logística y operativa más amplia con los C295 ya en servicio, lo que permitirá optimizar costes de mantenimiento, formación y gestión de repuestos. España opera actualmente este modelo en misiones de transporte, patrulla marítima y vigilancia.

El acuerdo contempla dos fases de entrega. El primer grupo de aeronaves se destinará a la Escuela Militar de Transporte Aéreo, con base en Matacán (Salamanca). Sustituirán a los CN235 empleados para la formación y el transporte de pasajeros, carga y paracaidistas. El calendario de entregas de estos aviones se iniciará en 2026 y concluirá en 2028.

El segundo grupo de C295 será asignado a la Escuela Militar de Paracaidismo, en la base aérea de Alcantarilla (Murcia), en sustitución de los C212 Aviocar. Estos aparatos estarán configurados para lanzamientos manuales y automáticos de paracaidistas, así como de cargas, y se entregarán entre 2030 y 2032.

Además de la adquisición de los aviones, el contrato incluye un paquete integral de entrenamiento y soporte que dotará a las escuelas de vuelo de un sistema avanzado de instrucción en tierra. Este paquete abarcará simuladores de vuelo, equipos de enseñanza asistida por ordenador y software de gestión de entrenamiento para ambas bases.

También se contempla el soporte logístico y el mantenimiento integral de las aeronaves de la Escuela Militar de Transporte hasta diciembre de 2032.

"Este pedido reafirma la apuesta de España por el C295, reforzando la autonomía y soberanía estratégica nacional y potenciando el desarrollo de la industria aeronáutica española", ha destacado Jean-Brice Dumont, responsable de Air Power en Airbus Defence and Space.

46 C295

Con esta nueva adquisición, la fuerza aérea pasará a disponer de una flota total de 46 C295, consolidándose como el segundo mayor operador mundial del modelo, solo por detrás de la India.

Los C295 se ensamblan íntegramente en la planta de Airbus en Sevilla, lo que asegura un importante retorno industrial y económico al país. El avión se ha consolidado como un referente internacional en el segmento de transporte táctico medio, con 329 unidades pedidas por 38 países y más de 710.000 horas de vuelo acumuladas.

Su versatilidad le permite transportar hasta 70 soldados o 50 paracaidistas, operar en pistas no preparadas y realizar tanto lanzamientos de carga como evacuaciones médicas.