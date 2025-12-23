El apoyo económico de la UE salva a Ucrania: Kiev recibe oxígeno para resistir ante Rusia mientras EEUU reduce su ayuda

Las cuentas comienzan a salirle a Volodímir Zelenski. Los últimos movimientos de la UE han servido como un balón de oxígeno para la maltrecha economía ucraniana que veía el abismo ruso más cerca que nunca.

Con la llegada de Trump a la Casa Blanca y sus primeros presupuestos, la ayuda estadounidense a Kiev se ha recortado de forma notable en un momento en el que la guerra se ha estancado.

El pasado 17 de diciembre, el Senado estadounidense dio luz verde a la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés) donde se detalla el presupuesto destinado a esta rama.

La NDAA, ya rubricada por Trump, incluye 800 millones de dólares para proporcionar asistencia militar a Ucrania a repartir entre 2026 y 2027. En esa cantidad se incluye tanto labores de inteligencia como ayuda directa en forma de material de guerra.

Se trata de "una marcada disminución respecto al nivel anterior de asistencia militar a Ucrania", señalan desde el think tank estadounidense Atlantic Council.

Para ponerlo en contexto, el proyecto de ley de ayuda suplementaria a Ucrania de abril de 2024 incluyó casi 14.000 millones de dólares para los mismos fines.

Además del recorte directo en los presupuestos, "Washington ha cancelado casi toda la asistencia directa a Ucrania".

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, graba un vídeo desde Kupiansk. Reuters

"La administración Trump tiene todavía miles de millones de dólares autorizados dentro de la Iniciativa de Asistencia para la Seguridad de Ucrania (USAI), pero no ha hecho uso del programa", afirman.

En su lugar, apuntan desde el think tank, Estados Unidos "ha optado por vender armas a Ucrania a través de aliados europeos".

Aquí es donde entra en juego la PURL (Lista de Requerimientos Prioritarios de Ucrania, por sus siglas en inglés) a través de la cual los socios de la OTAN adquieren armamento —sistemas antiaéreos, interceptores, artillería...— a Estados Unidos.

El beneficio para la administración Trump es doble: al tiempo que reduce el gasto en material militar para Ucrania hasta llevarlo a cero, el resto de países OTAN compran equipos a la industria estadounidense.

Gasto en ayuda militar a Ucrania en miles de millones de euros mensuales Tebesch et al. (2023) Kiel Working Paper "Ukraine Tracker"

Esta situación ocurre en un momento delicado en las relaciones diplomáticas entre Washington y Kiev.

Según apuntó Reuters a finales del pasado noviembre, Estados Unidos amenazó a Ucrania con cortar el intercambio de inteligencia y de armamento si no aceptaba un acuerdo de paz.

Si bien la amenaza no se ha materializado, fuentes consultadas por el mismo medio aseguran que la presión sobre el Gobierno ucraniano está en máximos. Al mismo tiempo que las propuestas de acuerdo siguen fluyendo.

La última la ha impulsado el presidente francés Macron, quien se ha erigido como intermediario en varias ocasiones, dando la "bienvenida" a la propuesta de Putin de empezar a dialogar sobre una potencial negociación de la paz.

Macron expresó la semana pasada que los líderes de la UE y de Ucrania deberían implicarse en el diálogo directo con Putin en caso de falta de avances en las negociaciones que lidera Estados Unidos.

Salvavidas europeo

Mientras desde Estados Unidos se recortan los nuevos presupuestos de ayuda a Ucrania y no usan los fondos ya aprobados, la Unión Europea dio a finales de la semana pasada un paso al frente crítico para la supervivencia de Ucrania.

Volodímir Zelenski y el canciller Friedrich Merz ofrecen una rueda de prensa conjunta en Berlín. Liesa Johannssen Reuters

Casi al mismo tiempo que Vladímir Putin se jactaba de la brecha dentro de la UE y la falta de coordinación para dar asistencia a Kiev, desde Bruselas se aprobaba financiar a Ucrania con 90.000 millones de euros en los próximos años.

"Tenemos un acuerdo", anunció António Costa, presidente del Consejo Europeo. "Se aprueba la decisión de proporcionar 90.000 millones de euros de ayuda a Ucrania para 2026-2027. Nos comprometimos y cumplimos".

Por su parte, el presidente Zelenski afirmó que esta decisión "es una victoria importante" para Ucrania. "Sin estos fondos, sería muy difícil para nosotros".

Ucrania tendrá que devolver el préstamo después de que Rusia pague las reparaciones como consecuencia de la guerra, tal y como aseguró el canciller alemán Friedrich Merz.

"Y lo dejamos muy claro: si Rusia no paga las reparaciones, utilizaremos, de conformidad con el Derecho internacional, los activos rusos inmovilizados para devolver el préstamo", recalcó.

Este movimiento ha sido clave para la continuidad de los fondos europeos para la defensa de Ucrania. Fue una decisión tomada a última hora tras una larga negociación en la que estuvo sobre la mesa la transferencia directa de fondos rusos congelados a Ucrania.

La principal oposición al envío de esos fondos inmovilizados la ejerció Bélgica, sede de Euroclear, el depositario de los valores que alberga la mayor parte de esos activos congelados, cuya cifra asciende hasta los 185.000 millones.

De ahí, la Comisión Europea pasó al plan B, que ha sido el que finalmente ha cristalizado en acuerdo por unanimidad, no sin reticencia de Hungría.

"Para nosotros, esto es un refuerzo", aseguró Zelenski. "Es una señal para los rusos de que no tiene sentido que continúen la guerra".

"Contamos con apoyo financiero y, por lo tanto, no nos derrumbaremos en el frente", prosiguió Zelenski.

Un par de semanas antes del anuncio de esta ayuda financiera por parte de la Comisión Europea, Ucrania aprobó los presupuestos para 2026.

El presupuesto del país para el próximo ejercicio es de 98.000 millones de euros, por lo que los 45.000 millones de la asistencia europea que se aportarán en 2026 suponen prácticamente el 50% del total.

De esos 98.000 millones, aproximadamente el 60% se destinará a la rama de defensa y seguridad, cifra que muy probablemente aumentará tras la concesión de la financiación.

"Las prioridades son claras: garantizar nuestra defensa, nuestros programas sociales y la capacidad de reconstruir nuestras vidas tras los ataques de Rusia", afirmó Zelenski tras la aprobación de las cuentas.