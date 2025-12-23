Airbus solicita al Gobierno una excepción al embargo a Israel y avisa: habrá despidos en España si no compra piezas del A400M

Mientras España mantiene el embargo, países como Alemania han levantado sus restricciones y continúan adquiriendo tecnología militar israelí para sus propios programas de defensa.

Proyectos militares españoles, como el lanzacohetes Silam y la fabricación de radios portátiles y misiles anticarro Spike, también se ven afectados por la restricción de importaciones desde Israel.

El embargo afecta especialmente al avión de transporte militar A400M, cuya producción y exportación dependen de componentes israelíes que sus clientes solicitan.

Airbus ha solicitado al Gobierno español una excepción al embargo de armas a Israel, advirtiendo que la medida pone en peligro empleos en España por la imposibilidad de importar tecnología clave.

Tras la aprobación, en septiembre, del embargo total de armas a Israel, el Gobierno aseguró que el mismo no repercutiría negativamente en la industria de defensa nacional. De hecho, desde el Ministerio de Economía se afirmó entonces que el país hebreo era un destino marginal del armamento producido en España, con solo el 0,06% del total de ventas realizadas durante el primer semestre de 2024.

Sin embargo, tres meses después, Airbus ha alertado que esta medida está perjudicando sus exportaciones, al punto que podrían verse comprometidos numerosos puestos de trabajo en España. La empresa emplea en nuestro país a más de 14.000 personas, distribuidas en los centros industriales de Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía.

Por esta razón, según han confirmado fuentes de Defensa, el gigante aeroespacial ha golpeado la puerta de más de un Ministerio para reclamar que se le aplique la cláusula de excepción prevista en caso de que el veto a Israel menoscabe "los intereses generales nacionales". Desde Airbus han rechazado hacer comentarios para este artículo.

Con base en esta cláusula se pueden autorizar tanto nuevas exportaciones a Israel como importaciones de material bélico o de doble uso desde el país de Oriente Próximo. Asimismo, es posible solicitar la continuidad de las autorizaciones de exportación o importación que estuviesen vigentes antes de la entrada en vigor del embargo de armas a Israel.

El artículo que avala las excepciones al embargo puede aplicarse, por ejemplo, para los repuestos y componentes que utilizan algunas empresas militares para el desarrollo de sus propios productos.

Nada impide, no obstante, que la cláusula se emplee de manera mucho más amplia, ya que no recoge únicamente el caso de piezas, sino que incluye un supuesto de aplicación general.

Tal como han señalado las fuentes del departamento que lidera Margarita Robles, las mayores dificultades que afectan a la empresa aeronáutica están relacionadas con el desarrollo del avión de transporte A400M.

Un A400M siendo ensamblado en la planta de Airbus en Sevilla Airbus

El dilema de Airbus no se centra en la imposibilidad de vender este avión a Israel -sobre el que no ha trascendido que el Gobierno de Benjamin Netanyahu tenga interés alguno- sino en el impedimento de importar tecnología israelí con la que sus clientes quieren equipar las aeronaves que contratan.

La totalidad de las 135 unidades de este modelo que la compañía ha vendido a clientes de distintos puntos del planeta han salido de la planta que posee en el barrio sevillano de San Pablo, junto al aeropuerto de la capital andaluza, donde se encuentra la línea de ensamblaje final de la aeronave.

Esta factoría cuenta con 1.200 trabajadores, a los que hay que sumar también los 800 que emplea la fábrica del barrio de Tablada, también vinculados a la producción del A400M.

Actualmente, la empresa tiene pendiente la entrega de 43 de estos aparatos, en servicio en diez países alrededor del mundo. La última unidad que despegó de la planta sevillana, el pasado noviembre, lo hizo con destino Indonesia, país que ha encargado dos aeronaves.

Proyectos militares afectados

España -junto con Italia, Bélgica y Países Bajos- es de los países de la Unión Europea que mantienen suspendidas sus exportaciones de armamento a Israel, como consecuencia de las acciones militares que Tel Aviv ha llevado a cabo sobre Gaza, tras los atentados perpetrados por Hamás en octubre de 2023.

Por su parte, Alemania había tomado la misma decisión, en agosto de este año. Sin embargo, el canciller alemán, Friedrich Merz, derogó estas restricciones, a finales de noviembre, por considerar que el Gobierno israelí está cumpliendo con el alto el fuego que rige en Gaza desde el pasado octubre.

Sin embargo, el veto del Ejecutivo de Pedro Sánchez no se limita a la venta de armas al país hebreo sino también a la compra de material militar y de doble uso producido por la industria israelí.

Esta decisión ha afectado a importantes programas armamentísticos de las Fuerzas Armadas Españolas, sometidos ahora a un proceso de reconfiguración, con la consecuente ampliación de los tiempos de entrega.

Lanzacohetes Silam Escribano

Entre los proyectos alcanzados por el embargo a Israel destaca el lanzacohetes Silam para el Ejército de Tierra, que implicaba el desarrollo de una versión española del sistema Puls de la firma Elbit. El mismo es liderado por las empresas españolas EM&E Group y Expal, que ahora trabajan en la manera de seguir adelante con el programa pero sin depender de la tecnología israelí.

Un caso similar es el que atañe a las radios portátiles que los militares españoles emplean durante sus misiones, especialmente aquellas que se llevan a cabo en el exterior. En un principio, estas iban a ser producidas por Telefónica y la firma Aicox siguiendo el diseño de las E-Lynx, también fabricadas por Elbit. Ahora, el proyecto ha caído en manos de Indra, que se ha aliado con una empresa finlandesa para fabricar un nuevo modelo de radio.

El caso más complicado, no obstante, es el de los misiles anticarro Spike, producidos por el gigante armamentístico israelí Rafael. Este armamento, ya en servicio en el Ejército, iba a ser elaborado localmente por empresas nacionales mediante transferencia tecnológica. Por ahora, se desconoce qué sistema reemplazará a los misiles israelíes.