Indra y GMV sellan una alianza estratégica para colaborar en los Programas de Modernización de las Fuerzas Armadas

Ambas compañías se comprometen a explorar nuevas formas de cooperación y a definir paquetes de trabajo específicos en los Programas Especiales de Modernización.

El acuerdo busca fortalecer la soberanía tecnológica nacional y mejorar la competitividad de la industria española en los mercados europeo y global.

Indra y GMV han firmado una alianza estratégica para desarrollar conjuntamente sistemas y servicios avanzados destinados a la modernización de las Fuerzas Armadas.

Indra Group y GMV firman un acuerdo de colaboración para el desarrollo conjunto de sistemas y servicios avanzados destinados a las Fuerzas Armadas. El objetivo es fortalecer la soberanía nacional en materia tecnológica y mejorar la competitividad de la industria española en los mercados europeo y global.

Ambas compañías han identificado múltiples áreas de colaboración para combinar sus tecnologías y sistemas con el fin de atender las necesidades de las Fuerzas Armadas en el marco de los Programas Especiales de Modernización (PEM) actualmente en marcha.

El Memorando de Entendimiento (MoU) fue suscrito por Ángel Escribano, presidente ejecutivo de Indra Group; José Vicente de los Mozos, CEO de Indra Group; Jesús B. Serrano, CEO de GMV; y Manuel Pérez Cortés, director general de Defensa y Seguridad de GMV, durante la visita de representantes de Indra a las instalaciones de GMV en Tres Cantos (Madrid).

Entre los ámbitos con mayor potencial destacan los vehículos no tripulados, el mando y control, la guerra electrónica, la ciberdefensa y las comunicaciones avanzadas, campos en los que se buscan sinergias que aceleren la entrega de proyectos y la llegada de nuevas soluciones al mercado.

Ángel Escribano, presidente ejecutivo de Indra Group, destacó que “estamos estrechando la colaboración y potenciando todo el ecosistema de la innovación español para responder a las necesidades de nuestras Fuerzas Armadas y asumir un papel de liderazgo en los grandes programas que se están poniendo en marcha en Europa. En ese sentido, GMV es una pieza clave del sector”.

Por su parte, Manuel Pérez Cortés, director general de Defensa y Seguridad de GMV, subrayó que “damos un paso adelante para trabajar de forma cada vez más cohesionada y entregar sistemas más interoperables, eficaces y avanzados a nuestras Fuerzas Armadas, en un momento en el que afrontamos programas de creciente complejidad que requieren combinar nuestras capacidades, tecnologías y áreas de especialización de forma aún más eficiente”.

Indra consolida su papel como empresa tractora de la industria y refuerza el ecosistema nacional de innovación para impulsar el desarrollo, la producción y la entrega de nuevas capacidades. La compañía presidida por Ángel Escribano ha rubricado en los últimos tres meses 13 MoU parecidos con otras tantas compañías.

Asimismo, ambas empresas explorarán nuevas áreas de cooperación, en línea con sus capacidades de diseño, ingeniería y producción, tanto a nivel nacional como internacional.

En los Programas Especiales de Modernización en los que GMV aporte capacidades clave, se definirán paquetes cerrados con responsabilidades y contenidos específicos que reflejen su papel como socio estratégico de Indra.