El H135 supera las 2.000 horas de vuelo con la Armada: "Operar este helicóptero es muy fácil gracias a su aviónica avanzada"

Los helicópteros H135 ya han superado las 2.000 horas de vuelo bajo los mandos de los pilotos de la Armada. 142 de esas horas corresponden al alférez de navío Román Grau Veranger, quien desde noviembre forma parte de la Duodécima Escuadrilla de la Flotilla de Aeronaves (FLOAN).

"Este aparato es de lo más nuevo que hay en el mercado, por lo que volar con él es muy fácil y cómodo, gracias a que tiene una aviónica más avanzada", ha destacado a EL ESPAÑOL Grau sobre la primera aeronave de ala rotatoria fabricada por Airbus que incorpora la Armada, más acostumbrada a operar sistemas estadounidenses.

Tras concluir siete meses de formación en la Escuela Militar de Helicópteros, en la base aérea de Armilla (Granada), Grau arribó, el pasado abril, a Rota (Cádiz) para hacer el curso específico de piloto naval.

"Yo no vengo de ningún otro helicóptero, el H135 es mi primero, pero en la fase de formación con el Ejército del Aire, volamos también 50 horas con el EC120 Colibrí, que es un aparato totalmente analógico, sin ninguna ayuda en los controles de vuelo. Al pasar al H135 se nota mucho la diferencia", ha asegurado el militar.

"Tiene muchos más sistemas. Además, incorpora el sistema Helionix de Airbus que ofrece muchísimas ayudas al piloto en cuanto a la navegación instrumental y a la hora de hacer aproximaciones", ha concretado Grau.

De acuerdo al piloto de la Armada, uno de los principales beneficios de esta aeronave está relacionado con los controles de vuelo, en especial el estabilizador del rotor de cola. "El piloto tiene que jugar muy poco con los pedales porque el propio helicóptero es el que te mantiene la orientación del morro y el vuelo muy recto y nivelado".

Al igual que todos los oficiales de la Armada, el primer destino de Grau fue un buque. "Estuve navegando dos años y al tercero es cuando ya podemos elegir especialidad. A pesar de ser pilotos seguimos muy ligados a los barcos y a la mar, porque al final ese es nuestro entorno", ha afirmado.

Airbus H135 Airbus Helicopters

Precisamente, los H135 de la fuerza naval española están especialmente adaptados al ámbito marino. "Aparte de su estabilidad, algo muy importante a la hora de aterrizar en un barco, aquello que hace que sea un helicóptero naval es que sus palas se pueden plegar para reducir su envergadura y que quepa dentro del hangar", ha detallado Grau.

"También el relleno de combustible a presión, no solo a gravedad como en los helicópteros civiles. Airbus ha introducido específicamente esta capacidad a la versión de la Armada ya que es el método por el que se reposta en los barcos", ha explicado el oficial de la Duodécima Escuadrilla.

A su vez, estas aeronaves poseen un tratamiento anticorrosión reforzado para hacer frente a la salinidad y otras inclemencias propias del entorno naval. Los H135 también cuentan con un sistema de flotadores.

Asimismo, disponen de una cabina compatible con gafas de visión nocturna, radar meteorológico y de superficie, sistema electro-óptico (FLIR), grúa lateral, gancho baricéntrico, tanques de combustible auxiliar y sistema de fast rope.

Misiones del H135

Uno de los riesgos, según Grau, a los que se enfrentan los pilotos navales es "la desorientación total" que puede generar el no distinguir dónde termina la mar y comienza el cielo, o viceversa. "Para evitar eso es que nos adiestramos día a día y así mantenernos capacitados para que, llegado el momento, nada nos impida desempeñar al 100% nuestra misión", ha subrayado.

El entrenamiento, justamente, es una de las tareas asignadas a este helicóptero. De esta manera, todos los futuros aviadores de la FLOAN deberán realizar en el H135 la formación específica para el entorno naval, por más que después termine pilotando otro modelo de aeronave.

Helicóptero H135 en la cubierta del BAM Relámpago de la Armada Armada

"También llevamos a cabo misiones operativas como tal. Principalmente, realizamos transporte logístico, de personal, búsqueda y rescate, y aeroevacuaciones, tanto Casevac como Medevac", ha señalado Grau.

La Duodécima Escuadrilla dispone en la actualidad de una flota de siete de estos helicópteros. Las unidades comenzaron a llegar en 2023 y se completaron este 2025. Los H135 de la Armada forman parte del contrato por 36 de estas aeronaves que, en 2021, selló el Gobierno español con la empresa Airbus Helicopters por 310 millones de euros.

De esas tres docenas de aparatos, 18 fueron destinadas a la Guardia Civil y Policía Nacional y otras tantas para las Fuerzas Armadas: 11 para el Ejército del Aire y las siete ya mencionadas para la fuerza naval.

Antes de que concluya este año, el Ministerio de Defensa prevé cerrar la compra de otros 13 de estos helicópteros. La mayoría de los nuevos H135 serán destinados a la Escuela Militar de Helicópteros (12), mientras que tan solo un aparato irá para engrosar la actual flota de la FLOAN.