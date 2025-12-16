El relevo de las Fuerzas Armadas en las misiones internacionales: de la disuasión europea con la OTAN al Líbano

El compromiso español incluye labores de patrulla, vigilancia, defensa aérea y cooperación con fuerzas aliadas y locales, además de la formación de militares ucranianos.

Noviembre y diciembre son dos meses marcados en rojo para el Estado Mayor de la Defensa. Y es que, durante estas semanas, se está llevando a cabo el relevo de buena parte de las misiones internacionales de las Fuerzas Armadas españolas.

Gran parte de los contingentes desplegados desde hace meses ya han comenzado su regreso a España, mientras que sus relevos van paulatinamente llegando a los destinos donde pasarán la primera mitad del año.

Hace unos días, el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) informó del inicio de las labores de vigilancia de los cascos azules españoles dentro de la misión de la ONU en Líbano.

Más cerca, en Eslovaquia, se encuentran en pleno relevo los legionarios del contingente F-E SVK-V cuyos primeros componentes ya han volado desde Almería hacia su centro de operaciones en Lešť.

Otro de los despliegues internacionales de las Fuerzas Armadas españolas se lleva a cabo desde la base militar de Adazi, en Letonia. Allí, el contingente F/E LVA XVIII acaba de asumir la responsabilidad de la misión con personal de la Brigada 'Guadarrama' XII.

Relevo en la Unidad de Defensa Antiaérea NASAMS en Letonia EMAD

También en Letonia, en el marco de la Operación Persistent Effort de la OTAN, se ha producido recientemente el relevo en la Unidad de Defensa Antiaérea NASAMS que se encuentra desplegado en la base aérea de Lielvārde.

Por último, la Fuerza de Infantería de Marina (FIMAR) ha iniciado su tercera rotación en la base de Cincu (Rumanía). El contingente español se encuadra dentro de la misión de la OTAN para reforzar la disuasión y la seguridad de la región.

En la rama aérea, el Ejército del Aire y del Espacio tiene contingentes en Letonia, Lituania y Rumanía, las tres bajo la denominación Persistent Effort de control del espacio aéreo en el Flanco Este y Báltico de la Alianza.

Flanco Este

El despliegue de las fuerzas terrestres en el flanco este se decidió durante la Cumbre de Varsovia de 2016, poco después de la invasión de la península ucraniana de Crimea por parte de Rusia y el incremento de la presión de Moscú en la frontera OTAN.

Posteriormente, en la Cumbre de Madrid de 2022 y habiendo Rusia comenzado la invasión ucraniana sólo unos meses antes, la OTAN reconoció la "Defensa Colectiva como la primera prioridad" entre las misiones de la OTAN.

La aportación española a las unidades multinacionales en el Flanco Este se encuentran en Letonia, Eslovaquia y Rumanía; con aportaciones tanto de efectivos sobre tierra firme como de monitorización aérea con cazas y radares.

Rumanía

Comenzando por Rumanía, el pasado 10 de diciembre se realizó el acto de relevo en la base de Cincu, donde la tercera rotación de los infantes de marina españoles se pusieron al servicio del Multinational Battlegroup del país europeo.

El momento central del acto fue el saludo entre el comandante saliente, Rafael Mena López, y el traspaso del mando al comandante entrante, Manuel de Castro Martín, según recoge el EMAD.

Infantes de Marina españoles en Rumanía durante la toma de relevo EMAD

"El despliegue del tercer contingente de la FIMAR demuestra el compromiso de España con la seguridad de la alianza y potencia la interoperabilidad con nuestros aliados, contribuyendo así a la estabilidad y la disuasión en el sudeste de Europa", señalan.

El relevo en el Destacamento Aerotáctico Tigru se llevó a cabo hace un mes en la base de Schitu, muy cerca de la capital Bucarest.

Según indican desde el EMAD, el jefe de Fuerza saliente, el comandante Juan Pedro Segovia Vargas, ha cedido el mando del DAT 'Tigru' a la comandante Yedri Rodríguez Esquivel.

Así finalizaba el noveno contingente su misión en Rumanía, durante la cual han mantenido una "operatividad elevada del radar AN/TPS-43M", superando así 23.000 horas de operación.

Letonia

El segundo despliegue doble pasa por Letonia. En este país, bañado por el Báltico, se encuentra la recién aterrizada UDAA VIII, que tomó el relevo de la anterior rotación a finales de la semana pasada.

La Unidad de Defensa Antiaérea se encarga de la operación del sistema NASAMS, equipado con lanzadores AMRAAM de medio alcance y el radar AN/MPQ-64 Sentinel, desde la base aérea de Lielvārde.

"Vuestra misión, la defensa aérea y antimisil integrada, es una de las más complejas y especializadas de la Alianza Atlántica", según explicó el comandante Javier de Coig O'Donnell Marquina, de la rotación saliente.

"Pero lleva aparejada la satisfacción de ser protagonistas de una misión real y permanente", prosiguió durante la misma intervención en el acto oficial del relevo.

Ceremonia de homenaje a los caídos por España durante el relevo de tropas en Letonia EMAD

Este contingente español forma parte de la operación Persistent Effort, en la que también se encuadra el destacamento Tigru, antes mencionado y con base en Rumanía, y la batería Patriot desplegada en Turquía.

A unos 75 kilómetros al noroeste de Lielvārde, en una zona costera, acaba de producirse el relevo del contingente español desplegado en Adazi.

La transferencia de mando entre el XVII y XVIII de la misión española de Flanco Este en Letonia (F/E LVA) ha puesto al mando del contingente al teniente coronel Jesús Abad Sánchez.

Durante los seis meses de servicio del contingente saliente, se "ha demostrado su alta preparación, espíritu de sacrificio y disposición para la defensa de sus aliados", explican desde el EMAD.

Además, la estancia en Letonia ha servido para que el despliegue español participara en numerosos ejercicios, entre los que destacan el Resolute Warrior y el NAMEJS-25.

La actual operación F/E LVA XVIII está formada en base a unidades de la Brigada 'Guadarrama' XII, como unidad base generadora, así como personal de la Brigada Logística y Mando de Artillería de Campaña, entre otras.

Batería NASAMS española en Letonia EMAD

"El contingente entrante se dispone a cumplir la misión encomendada con la máxima eficacia, dando así continuidad al legado de las rotaciones predecesoras y contribuyendo a mejorar la imagen de España en el exterior", apuntan desde el EMAD.

Tal y como ha recogido Europa Press, los militares de la Brigada 'Guzmán el Bueno' X han llegado este pasado domingo a Sevilla, desde donde se han desplazado a la base Cerro Muriano (Córdoba), poniendo así punto y final a su despliegue.

Lituania

El Destacamento Aéreo Táctico 'Vilkas' completó su despliegue hace dos semanas en la base aérea de Siauliai (Lituania), desde donde España vuelve a asumir el liderazgo de la policía aérea de la OTAN en el país.

Tal y como detallan desde el Estado Mayor de la Defensa, el nuevo contingente está formado por 200 militares de diferentes unidades y especialidades y cuentan con 12 aeronaves: 11 cazas F-18, pertenecientes al Ala 15 de Zaragoza, y un A400M, del Ala 31 con idéntica base aragonesa.

El A400M desplegado lleva en Lituania desde el pasado agosto y la renovación ha sido únicamente para la tripulación de la aeronave.

Al mando del contingente se encuentra el teniente coronel Fernando García Allen, perteneciente al zaragozano Ala 15, quien ha destacado la preparación y entrega de sus aviadores.

DAT Vilkas en Lituania EMAD

"Operan con tecnología de vanguardia, además de estar altamente entrenados, plenamente comprometidos y ampliamente preparados para contribuir de manera decisiva al éxito de esta misión", ha recalcado.

Este nuevo contingente llevará a cabo las misiones de policía aérea de máxima alerta que le asigne el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de la OTAN, con sede en Uedem (Alemania).

"Además, participará en distintos ejercicios multinacionales en la región y realizará vuelos de entrenamiento para continuar adiestrados para todo aquello que se precise", apuntan desde el EMAD.

Eslovaquia

Como parte del contingente F/E SVK V, los primeros 200 legionarios despegaron el pasado 11 de diciembre desde el Aeropuerto de Almería rumbo a Eslovaquia.

Legionarios embarcando en un 787 de Air Europa en el Aeropuerto de Almería Ministerio de Defensa

Se trata del primer cuarto del despliegue que el Ejército de Tierra tiene asignado en el país báltico, que poco a poco irá recibiendo al resto de efectivos.

El Grupo Táctico con base del Tercio Don Juan de Austria 3º se refuerza con apoyos de combate y logísticos de la Brigada de La Legión y de otras unidades del Ejército de Tierra, según recoge Europa Press.

Las Fuerzas Armadas españolas iniciaron el 20 de enero de 2024 el despliegue progresivo de personal y capacidades en Eslovaquia.

Allí, con alrededor de 800 efectivos y 200 vehículos, España se ha consolidado como Nación Marco de uno de los ocho grupos de combate multinacionales que la OTAN tiene desplegados en el Flanco Este.

Cascos azules del Líbano

A varios miles de kilómetros hacia el este, el Líbano es uno de los países donde los cascos azules de la ONU tienen mayor representación.

España lleva participando en esta misión desde el 2006 y, actualmente, el contingente se compone de entre 600 y 700 efectivos de forma sostenida.

El despliegue actual, denominado BRILIB XLIV, está formado por componentes del Cuartel General de la BRI XII, el Grupo Táctico Ligero Protegido (GTLP) —sobre la base del Batallón 'Uad-Ras' II/31 perteneciente al Regimiento de Infantería 'Asturias' 31—, y una unidad de ingenieros (UING) del Batallón de Zapadores XII.

Además, según detallan desde el EMAD, cuenta con una unidad de Cuartel General y una unidad de Transmisiones del mismo Cuartel General de la BRI XII, así como una Unidad de Apoyo a la Base.

Militar español en Líbano EMAD

La primera tanda de personal llegó el pasado 20 de noviembre y, según el EMAD, comenzaron con las labores de patrulla y vigilancia hace poco más de una semana.

"El Batallón español (SPANBATT), integrado en la Brigada Multinacional Este de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL, por sus siglas en inglés), ha realizado sus primeras patrullas por su área de responsabilidad", explican.

Desde el EMAD apuntan que este trabajo de patrullaje "proyecta paz y estabilidad en esta región meridional de Líbano".

Asimismo, durante estas actividades operativas, los militares españoles "realizan misiones de acompañamiento y apoyo a las Fuerzas Armadas Libanesas (LAF), tanto diurnas como nocturnas".

El objetivo es el de "contribuir a la seguridad de las localidades y a la población". Entre las principales tareas del contingente español desplegado, se incluye la cooperación con las unidades libanesas en la localización de armas y municiones sin explosionar.