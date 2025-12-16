KNDS y Leonardo sellan una alianza para desarrollar un nuevo sistema europeo de artillería móvil

La colaboración refuerza la tendencia hacia proyectos conjuntos en defensa europea y busca mayor autonomía estratégica en el continente.

La franco-alemana KNDS y la compañía italiana Leonardo han firmado una Carta de Intención (LOI) para el desarrollo conjunto de un sistema de artillería móvil de nueva generación, con el objetivo de reforzar las capacidades terrestres y la interoperabilidad de los ejércitos europeos.

El acuerdo, rubricado por Florian Hohenwarter, próximo consejero delegado de KNDS Deutschland, y Roberto Cingolani, consejero delegado y director general de Leonardo, prevé el diseño de un sistema de artillería que combinará el Módulo de Cañón de Artillería de KNDS con una versión mejorada de la plataforma de vehículo blindado con ruedas desarrollada por Leonardo.

Según han detallado ambas compañías, el proyecto se enmarca en una estrategia más amplia de intensificación de la cooperación industrial, orientada a reforzar la resiliencia de la cadena de suministro y a acortar los plazos de llegada al mercado.

La solución conjunta será presentada como candidata al próximo programa de adquisición del Ejército italiano.

El nuevo sistema integrará electrónica de última generación, tecnologías C5I, capacidades de defensa contra drones y la nueva plataforma de vehículos con ruedas de Leonardo, junto con el que KNDS define como su sistema de artillería más avanzado.

Una combinación que, según indican las empresas, permitirá incrementar de forma significativa la potencia de fuego y la eficacia en combate.

“Esta Carta de Intención es un paso importante hacia la mejora de la interoperabilidad de las fuerzas terrestres europeas y la cooperación de la industria europea”, señaló Florian Hohenwarter, destacando la dimensión estratégica del acuerdo más allá del propio desarrollo tecnológico.

En la misma línea, Roberto Cingolani afirmó que “este esfuerzo colaborativo confirma una vez más nuestro compromiso con el desarrollo de capacidades integradas capaces de satisfacer los requisitos cambiantes del mercado en los nuevos escenarios operativos”.

La alianza entre KNDS y Leonardo refuerza la tendencia hacia proyectos conjuntos en el ámbito de la defensa europea, en un contexto marcado por el aumento de las necesidades militares, la presión sobre las capacidades industriales y la búsqueda de mayor autonomía estratégica en el continente.

En julio de este año, la compañía italiana adquirió por 1.700 millones de euros a Iveco con el objetivo de crear "un campeón europeo con sede en Italia en el segmento de la defensa terrestre".