El Gobierno aprueba la construcción de alojamientos en Cuatro Vientos y permite la compra de Hispasat por Indra

El Consejo de Ministros de este martes ha tenido como protagonista a la portavoz Pilar Alegría, la cual se ha despedido como ministra de Educación para regresar a la política de la comunidad autónoma de Aragón.

En cuanto a la rama del Ministerio de Defensa, la única aprobación que se ha realizado es la celebración del contrato para la redacción del proyecto y construcción de alojamiento en la Base Aérea de Cuatro Vientos, en Madrid.

Tal y como se refleja en la referencia del Consejo Ministerial, "el alcance de los trabajos comprende la asistencia técnica para la redacción del proyecto de construcción del alojamiento y la asistencia técnica para las direcciones de obra y de ejecución.

También refleja la coordinación en el ámbito de seguridad y salud y control de calidad, así como la demolición de las instalaciones del antiguo Regimiento de Zapadores Ferroviarios en Madrid, la ejecución de las obras de urbanización y la ejecución de las obras definidas en el proyecto de construcción de alojamiento.

El contrato tendrá un valor estimado de 57,4 millones de euros y tendrá una duración de 39 meses desde el día siguiente a la formalización del contrato.

Al Ministerio de Defensa le quedan todavía muchos contratos que firmar antes de finalizar este 2025 si quiere cumplir con el Plan Industrial presentado el pasado mes de abril, donde se incluyen 31 Programas Especiales de Modernización.

Se espera, por tanto, que la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) vaya articulando en los próximos días estas adjudicaciones a través del Portal de Contratación del Estado, como ya ha hecho con el programa Pizarro Fase III resuelto a favor de Santa Bárbara Sistemas.

En el ámbito empresarial, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha dado la autorización a Indra Espacio para la adquisición del 0,1% de las acciones de las que ISDEFE es titular en Hisdesat.

Un movimiento que permitirá a la compañía presidida por Ángel Escribano ostentar el control directo de la sociedad Hisdesat, el principal actor de desarrollo y operación de satélites para Defensa en España.

Asimismo, también se ha autorizado a Indra Espacio la adquisición de la totalidad de las acciones de las que Redeia es titular en la sociedad Hispasat, obteniendo igualmente el control de la compañía.

La compañía de defensa y tecnología anunció el pasado 31 de enero que había suscrito un acuerdo con Redeia Corporación para la adquisición del 89,68% que posee del capital social del Hispasat por un importe de 725 millones de euros.