Airbus entrega a Alemania el primer helicóptero 'Sea Tiger': así es la versión germana del NH90 antisubmarino

Las claves nuevo Generado con IA Alemania ha recibido el primer helicóptero Sea Tiger, la versión antisubmarina del NH90 desarrollada por Airbus para la Marina alemana. El Sea Tiger sustituirá gradualmente a los veteranos Mk88A Sea Lynx y representa un salto tecnológico en capacidades de reconocimiento y guerra antisubmarina. El helicóptero está equipado con un avanzado sistema electroóptico, medidas de apoyo electrónico, sonar sumergible, sonoboyas, torpedos y misiles. España sigue de cerca el desempeño del Sea Tiger, ya que el futuro NH90 antisubmarino para la Armada española compartiría muchas de sus capacidades.

La Marina alemana ha recibido este martes, en Berlín, el primero de los 31 helicópteros Sea Tiger fabricados por Airbus, un paso clave en la modernización de su flota aérea. Se trata de la versión de guerra antisubmarina del NH90 que Airbus ha desarrollado siguiendo los requerimientos de la fuerza naval germana.

Estos nuevos aparatos sustituirán gradualmente a los veteranos Mk88A Sea Lynx, en servicio desde 1981. El acto de entrega estuvo presidido por el ministro de Defensa, Boris Pistorius, y el inspector de la Marina, Jan Christian Kaack.

Según Pistorius, el Sea Tiger representa "una nueva era" para las operaciones marítimas, pues combina capacidades de reconocimiento con la posibilidad de afrontar amenazas aéreas y submarinas, incluyendo la detección y neutralización de submarinos enemigos.

Además, el ministro ha destacado que el sistema de armamento del Sea Tiger “marca un auténtico salto tecnológico”. En su intervención, ha subrayado la urgencia de fortalecer las capacidades navales alemanas y de la OTAN ante el continuo rearme de la Marina rusa bajo el mando de Vladímir Putin.

"Estamos muy orgullosos de entregar hoy el primer NH90 Sea Tiger a la Marina alemana, dentro del presupuesto, los plazos y la calidad previstos", ha subrayado Stefan Thomé, director general de Airbus Helicopters en Alemania.

"El Sea Tiger proporcionará a la Marina una potente herramienta para defender las fronteras de Alemania, Europa y la Alianza Atlántica en el mar Báltico y el Atlántico, ofreciendo unas capacidades excepcionales de guerra antisuperficie y antisubmarina", ha añadido.

Alemania ya opera 18 helicópteros de transporte naval NH90 Sea Lion, que se entregaron según lo previsto entre 2019 y 2023. Se utilizan continuamente en misiones de búsqueda y rescate marítimo y a bordo de buques de reabastecimiento de la clase 702.

La versión española

El desempeño de estas aeronaves será seguido muy de cerca por España. De acuerdo con la compañía aeroespacial, el hipotético NH90 antisubmarino para la Armada incorporará muchas de las capacidades que poseen los Sea Tiger.

"El 90% del helicóptero es común", aseguró Axel Aloccio, responsable del programa NH90 en Airbus Helicopters, el pasado octubre.

Asimismo, tal como han confirmado a este medio desde Airbus, la Dirección General de Armamento y Material (DIGAM) ya ha recibido el estudio encargado, en 2024, sobre si el NH90 puede dar respuesta a los requisitos de la fuerza naval española para este tipo de misiones, para las que actualmente emplea aeronaves SH-60 Bravo (B) de origen estadounidense.

Los Sea Tiger germanos, cuyas pruebas de vuelo concluyeron en noviembre de 2024, incluyen un nuevo sistema electroóptico y medidas de apoyo electrónico mejoradas. Además, estos helicópteros están equipados con un sonar sumergible, sonoboyas, torpedos y misiles.

Las misiones del Sea Tiger a bordo de buques abarcan, además del reconocimiento y el transporte, el ataque a objetivos por encima y por debajo de la superficie. Todos sus sistemas han sido probados y homologados durante diferentes campañas de pruebas en el mar Mediterráneo y el mar del Norte.