Zelenski asegura que Washington se ha abierto a ofrecer garantías similares al artículo 5 de la OTAN

Las claves nuevo Generado con IA Zelenski afirma que Estados Unidos está abierto a ofrecer a Ucrania garantías de seguridad similares al artículo 5 de la OTAN. Las negociaciones entre Estados Unidos y Ucrania en Berlín han sido productivas, logrando avances sustanciales para reforzar la confianza bilateral. Washington actúa como intermediario en el diálogo entre Kiev y Moscú, sin exigir concesiones territoriales a Ucrania. El Gobierno ucraniano insiste en no ceder más territorio y valora el papel de Estados Unidos para alcanzar un posible consenso con Rusia.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró este lunes que los negociadores de Estados Unidos Steve Witkoff y Jared Kushner se han abierto a la posibilidad de que Washington ofrezca a Kiev garantías de seguridad similares a las que ofrece a los países miembros de la OTAN el tratado de la Alianza.



“Ahora hemos escuchado de la parte estadounidense que están dispuestos a otorgar garantías de seguridad equivalentes al artículo 5 del tratado de la OTAN y eso no está nada mal, pero por ahora es solo un primer paso”, declaró Zelenski en una rueda de prensa con el canciller alemán, Friedrich Merz, celebrada al término de su encuentro con los mediadores estadounidenses en Berlín.

Zelenski, ha destacado las "productivas", aunque "no fáciles", conversaciones con Estados Unidos que han tenido lugar en las últimas horas en Berlín, en sintonía con lo que ya declaró el domingo la delegación estadounidense encabezada por el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff.

El presidente ucraniano ha vuelto a poner en valor el espíritu de sacrificio y la "dignidad" de sus compatriotas durante estos años de guerra. "Eso fue lo que detuvo a Rusia. La gente en Ucrania es así y seguiremos con nuestra diplomacia", ha destacado.

Igualmente, y según indica EFE, Estados Unidos aseguró que las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania lograron avances sustanciales durante dos días de conversaciones en Berlín, en las que Washington ofreció a Kiev garantías de seguridad de "nivel platino", en un intento por reforzar la confianza entre ambos países.

Zelenski, ha valorado el papel de Estados Unidos en el proceso y subrayó que “nuestros socios estadounidenses me han entendido muy claramente”. No obstante, insistió en que Ucrania no aceptará ceder más territorio del que ya ha perdido en el campo de batalla, pese a las exigencias de Rusia, que reclama mantener el control de las zonas del Donbás que aún no ha conquistado.

Precisó que Washington no ha pedido concesiones territoriales a Kiev, sino que actúa como intermediario, transmitiendo las demandas del Kremlin y atendiendo, al mismo tiempo, la postura ucraniana.

“Sin duda tenemos posiciones distintas con Rusia sobre los territorios”, reiteró el mandatario. “Creo que la parte estadounidense, como mediadora, propondrá distintos pasos para alcanzar algún tipo de consenso”, concluyó.

Las negociaciones continúan

Está previsto que las negociaciones continúen, pero ya sin la presencia del presidente ucraniano, que tiene previsto viajar este martes a los Países Bajos. El domingo Zelenski se reunió con Witkoff y Jared Kushner, yerno de Donald Trump, para tratar las modificaciones del plan de paz presentado por la Casa Blanca.

Quien también ha destacado en las últimas horas las "constructivas y productivas" conversaciones entre Washington y Kiev ha sido el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umerov. "Se han logrado avances reales", ha escrito en su cuenta de X quien fuera ministro de Defensa.

"Esperamos llegar a un acuerdo que nos acerque a la paz al final del día", ha afirmado, al tiempo que ha criticado el "mucho ruido" y las "especulaciones anónimas" que ha ido apareciendo en los medios y que nada tienen que ver con el trabajo que han estado realizando Washington y Kiev.

"No caigan en rumores y provocaciones", ha apelado Umerov, quien ha agradecido los "enormes" esfuerzos que Trump y su equipo están realizando para "encontrar el camino hacia un acuerdo de paz que perdure".