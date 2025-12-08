Así es el Crow, el sistema de Indra que el Ministerio de Defensa enviará a Ucrania para neutralizar drones rusos

Este envío refuerza el compromiso de España con la seguridad y la cooperación dentro de la OTAN, ante el aumento de ataques con drones en la región.

Crow demostró en ejercicios de la OTAN su capacidad para operar con distintos sensores y adaptarse a diversas amenazas, incluyendo enjambres de drones.

El sistema Crow combina radares, cámaras y sensores para crear un 'escudo inteligente' que protege infraestructuras críticas y despliegues militares, integrándose fácilmente con otras tecnologías aliadas.

España enviará el sistema antidrones Crow, desarrollado por Indra, a Lituania para ayudar a neutralizar incursiones de drones rusos en el espacio aéreo báltico.

El pasado dos de diciembre, tras una conversación mantenida entre la titular de Defensa Margarita Robles y su homólogo lituano, Robertas Kaunas, el Ministerio español acordó el envío de un sistema antidrones al país báltico.

Las frecuentes incursiones de aeronaves no tripuladas rusas en el espacio aéreo de Lituania, perteneciente a su vez a la OTAN, suponen un desafío y amenaza crítica a la seguridad de la Alianza.

En el marco de esta necesidad, desde el Ministerio de Defensa español se ha decidido enviar un sistema Crow, desarrollado y fabricado por Indra.

Este compromiso, señalan desde Defensa, se va a materializar "próximamente" y permitirá "detectar e identificar sistemas no tripulados no autorizados", señalan desde Defensa.

Por su parte, Robles ha manifestado el compromiso total en defensa de la paz a través de la vía diplomática. Además, la ministra ha descrito a España "como socio fiable y responsable".

También ha señalado que "Rusia tiene que saber que las amenazas no van a quebrar el compromiso de nuestro país con el trabajo, la cooperación y la unidad de la Alianza en pro de la libertad y la seguridad".

Según explican, "este sistema utiliza una combinación de radares, cámaras y sensores para crear un 'escudo inteligente' que protege infraestructuras críticas, aeropuertos y despliegues militares".

Sistema Crow

En septiembre del pasado 2024, Indra participó con el Crow en los Ejercicios de Interoperabilidad antidrón organizados por la Agencia de Información y Comunicaciones de la OTAN.

Tal y como recogen desde la compañía, en la misma cita, demostró que su herramienta antidron es capaz de "interoperar con todo tipo de sistemas y adaptarse a cada misión y tipo de ataque". Incluidos los que consisten en enjambres de drones.

"Dada la variedad de entornos y distintos tipos de drones que existen, los ejércitos más avanzados están buscando sistemas antidrón que puedan adaptarse a cada misión y escenario concreto de forma flexible", apuntan.

Bajo esta premisa, el sistema de mando y control de Crow demostró durante estos ejercicios su capacidad de integrarse con 27 sensores y efectores de diferentes fabricantes y que tuvieron lugar en Países Bajos.

Sistema antidrones Crow

Para lograrlo, el sistema utilizó un nuevo estándar de interoperabilidad de la OTAN conocido previamente como SAPIENT, que permite la integración de todo tipo de tecnologías de forma "extremadamente sencilla".

Durante los ejercicios realizados hace poco más de un año. Indra participó en los ejercicios ciegos, conocidos como Desafío de Rendimiento, con los que la OTAN buscaba "validar el nuevo estándar de interoperabilidad".

Según recogen, este estándar debe "asegurar que las tecnologías de los países aliados se puedan combinar para disponer siempre de la solución antidrón más avanzada".

"El sistema de mando y control de Crow ofrece a cada ejército completa libertad para configurar el sistema que mejor responda a sus necesidades", apuntó Juan López Campos, responsable de Indra de esta solución.

Quien, además, explicó que el sistema está preparado para "trabajar de forma combinada con los sistemas de mando y control de otros países aliados y para integrarse en la futura nube de combate".

El Crow, como sistema completo antidrones, tiene por objetivo la detección, el rastreo, la identificación y, por último, la neutralización de cualquier amenaza generada por una aeronave no tripulada.

Como concepto, el dispositivo ha sido diseñado utilizando el menor número de elementos posibles, pero con la intención de crear una solución abierta y modular con el fin de poder integrar otros componentes.

Todas las tecnologías utilizadas, incluidas la detección por radar, análisis de radiofrecuencia, detección de dirección de radio, detección, análisis y clasificación electroóptica, están incluidas en un único puesto de operaciones.

sistema antidrón ARACNE. Indra

Una vez detectado el dron, "emplea un sistema optrónico para determinar si ese dron supone una amenaza y, en el caso de serlo, hallar su localización exacta", afirman.

Y cuando ya "ha sido confirmada y localizada, el modelo empleará un sistema de interferencias que interrumpirá el guiado del UAS". Se trata de una solución softkill ideada para ser efectiva contra aeronaves controladas inalámbricamente.

Este último hecho está cambiando en los últimos tiempos debido a la popularización de los drones conectados con fibra óptica, que suponen un desafío fundamentalmente para ataques a corta y muy corta distancia al no emplear radiofrecuencia para su control.

La muralla antidrones

El pasado septiembre, durante la madrugada del miércoles 10, un total de 19 drones rusos penetraron en el espacio aéreo de Polonia.

Además de encender todas las alarmas de la seguridad nacional del país, las de la UE e incluso las de la OTAN, el tablero internacional se resquebrajó: Putin decidió poner a prueba a la Alianza Atlántica.

"Las fuerzas polacas y aliadas monitorizaron docenas de objetivos por radar y, considerando aquellos que podrían representar una amenaza, el Comandante Operacional de las Fuerzas Armadas Polacas decidió neutralizarlos", dijeron desde la OTAN.

Zelenski, que ya tiene experiencia sobrada en esto de incursiones rusas en espacios aéreos, recalcó que "no fue un despiste". El presidente ucraniano descartó la hipótesis por la imposibilidad de errar en casi 20 ocasiones la trayectoria de vuelo.

Las reacciones por parte de la UE tampoco tardaron. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se refirió sólo unas horas después del suceso al "Muro de Drones".

"Debemos invertir en vigilancia espacial en tiempo real, para que ningún movimiento de fuerzas pase inadvertido", apuntó en un discurso sobre el estado de la Unión Europea en Estrasburgo.

La presidenta de la CE también indicó el deber de atender el "llamamiento de nuestros amigos bálticos y construir un Muro de Drones".

"Se trata de algo completamente nuevo: una frontera de drones desde Noruega hasta Polonia, cuyo objetivo sería proteger nuestra frontera con la ayuda de drones y otras tecnologías", según declaró Agnė Bilotaitė, ministra de Interior lituana que ostentó el cargo hasta diciembre del año pasado.

La ministra Bilotaitė enfatizó en que no se trata sólo de la infraestructura física o los sistemas de vigilancia, sino "también el uso de aviones no tripulados y otras tecnologías que nos permitirán protegernos de las provocaciones de los países no amigos".