La Brigada XLIV comienza sus labores de patrulla y vigilancia en el sur del Líbano tras tomar el relevo en la UNIFIL

El pasado 20 de noviembre, la terminal T1 del Aeropuerto de Barajas fue el escenario de despedida de los primeros 220 militares de la Brigada 'Guadarrama' XII (BRI XII) que pusieron rumbo a Líbano.

Lo hicieron como parte de la misión de paz de Naciones Unidas en el país oriental (FINUL), tomando el relevo de la operación 'Libre Hidalgo', que integró poco después a otros 400 efectivos españoles que viajaron en otras expediciones.

La Brigada 'Guadarrama' XII sustituye a la Brigada 'Canarias' XVI en el Líbano después de seis meses de despliegue. Tiempo que coincidió la cesión del testigo del teniente general español Aroldo Lázaro, hasta junio Jefe de la Fuerza y Jefe de la Misión, al italiano Diodato Abagnara.

Tras unas semanas de adaptación e inicio del despliegue en Líbano, la BRI XII acaba de comenzar sus patrullas de vigilancia en el sur del país, según informa el Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

"El Batallón español (SPANBATT), integrado en la Brigada Multinacional Este de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL, por sus siglas en inglés), ha realizado sus primeras patrullas por su área de responsabilidad", explican.

Desde el EMAD apuntan que este trabajo de patrullaje "proyecta paz y estabilidad en esta región meridional de Líbano".

Asimismo, durante estas actividades operativas, los militares españoles "realizan misiones de acompañamiento y apoyo a las Fuerzas Armadas Libanesas (LAF), tanto diurnas como nocturnas".

Patrulla española en Líbano EMAD

El objetivo es el de "contribuir a la seguridad de las localidades y a la población". Entre las principales tareas del contingente español desplegado, se incluye la cooperación con las unidades libanesas en la localización de armas y municiones sin explosionar.

Otra tarea importante es "facilitar el retorno seguro de la población desplazada". Y es que, antes del alto el fuego entre Israel y Palestina, esta región fue objetivo de varios ataques de las tropas de Netanyahu.

"Adicionalmente, se llevan a cabo proyectos y colaboraciones con las autoridades locales de las distintas poblaciones, orientados a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y fortalecer la cooperación con la comunidad", apuntan desde el EMAD.

España lidera en la zona la Brigada Multinacional Este, compuesta por unos 3.500 efectivos de 7 nacionalidades diferentes —India, Nepal, Serbia, El Salvador, Brasil y la propia España.

Las Fuerzas Armadas españolas llevan en Líbano desde 2006, cuando se inauguró la Base Miguel de Cervantes, y llegó a contar con 1.100 efectivos desplegados.

En el 2012, y ya de forma mantenida, se decidió reducir la presencia española hasta una media entre 600 y 700 efectivos sobre el terreno.

El despliegue actual, denominado BRILIB XLIV, está formado por componentes del Cuartel General de la BRI XII, el Grupo Táctico Ligero Protegido (GTLP) —sobre la base del Batallón 'Uad-Ras' II/31 perteneciente al Regimiento de Infantería 'Asturias' 31—, y una unidad de ingenieros (UING) del Batallón de Zapadores XII.

Además, según detallan desde el EMAD, cuenta con una unidad de Cuartel General y una unidad de Transmisiones del mismo Cuartel General de la BRI XII, así como una Unidad de Apoyo a la Base.

Base española en Líbano EMAD

También forman parte de la Brigada española la Task Force Alfa del Grupo de Caballería 'Villaviciosa' II/61, una Unidad de Vigilancia del Grupo de Artillería de Campaña y la Unidad de Logística, compuesta por personal del Grupo Logístico XII y de la Agrupación de Apoyo Logístico 41.

Desde el EMAD destacan igualmente el apoyo de personal de otras unidades del Ejército de Tierra, Fuerzas Armadas y Guardia Civil.

Este despliegue de la ONU, según recogen desde Moncloa, tiene entre sus tareas "vigilar el cese de las hostilidades entre Hezbolá e Israel"

Además también el deber de ayudar a las Fuerzas Armadas Libanesas en el sur del país y a lo largo de la "separación entre los dos estados, la denominada Línea Azul".

Suministro marítimo

El Buque de Transporte Logístico A-07 'El Camino Español' ha sido una de las piezas logísticas clave para la operación 'Libre Hidalgo' en Líbano.

La embarcación, tras recalar en la base naval de Mersin (Turquía) para proporcionar apoyo logístico al despliegue español en el país de Erdogán, puso rumbo a Beirut.

Al mando de 'El Camino Español' se encontraba el capitán de fragata Miguel Ángel Fernández Sastre, quien navegó "a demanda de Líbano" y completó así el "sostenimiento al contingente español".

"La estancia en Beirut estuvo marcada por una compleja operación logística, que fue coordinada y ejecutada por el personal del Mando de Operaciones, la BRILIB y el Centro de Apoyo Logístico".

Buque El Camino Español Armada

También participó en ella personal de la Embajada de España en Líbano, Fuerzas Armadas y servicios portuarios libaneses y la dotación del propio buque.

"Con el trabajo e implicación de todos ellos, se han garantizado unos movimientos de carga seguros desde la Base Miguel de Cervantes", afirman desde el EMAD.

Todo el proceso fue ejecutado "dentro del plazo previsto para que el buque pudiera salir a la mar y continuar su travesía de regreso a territorio nacional".

'El Camino Español' es un buque logístico de tipo Ro-Ro (roll-on/ roll-off), que fue dado de alta en enero de 2024 en la Lista Oficial de Buques de la Armada, que se encarga de operarlo, aunque pertenece al Ejército de Tierra.