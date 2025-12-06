Bélgica invierte 1.150 millones en modernizar su ejército con blindados Griffon y Serval franceses

Los nuevos blindados, orientados a misiones de transporte, mando y apoyo, consolidan a Bélgica como uno de los aliados más estrechos del programa terrestre francés.

El ensamblaje de los vehículos se realiza en la planta de Staden, fortaleciendo la industria nacional y favoreciendo la colaboración entre empresas belgas y francesas.

La iniciativa forma parte del programa CaMo, que busca la integración operativa y digital del ejército belga con el francés, incluyendo sistemas de información y entrenamiento conjunto.

Bélgica destina 1.150 millones de euros a la compra de 92 blindados Griffon y 123 Serval franceses, elevando su flota total de Griffon a 498 unidades.

Bélgica impulsa la modernización de sus Fuerzas Armadas al aprobar un plan de adquisiciones de 1.150 millones de euros para sumar 92 vehículos Griffon y 123 Serval, en el marco de la cooperación CaMo con Francia.

Con este nuevo pedido, Bélgica elevará su flota total de vehículos blindados Griffon a 498 unidades.

La solicitud fue presentada ante el Parlamento belga durante una sesión a puerta cerrada el 3 de diciembre de 2025, en el marco de los denominados “programas sensibles de defensa”.

El plan presupuestario asigna 495,6 millones de euros para la compra de los Griffon y 656,4 millones para los Serval, ambos destinados a misiones de transporte de tropas, mando y control, apoyo logístico y evacuación médica, según informó L’Echo.

La decisión refuerza la estrategia de Bélgica por consolidar un modelo de fuerza completamente motorizada y digitalizada, plenamente alineada —tanto en estructura como en doctrina operativa— con el Ejército francés.

Staden, el corazón industrial del programa en Bélgica

La ampliación del programa se produce tras la llegada a Bélgica, a mediados de diciembre de 2024, del primer vehículo Griffon destinado al ensamblaje local.

La unidad fue presentada oficialmente el 15 de julio de 2025 en la planta de Staden, donde se realizan los trabajos finales de integración.

El centro industrial de Staden, que representa una inversión de 7 millones de euros, asume el montaje de equipos nacionales, la pintura, las pruebas y los ajustes finales.

KNDS Francia suministra las estructuras base, mientras que empresas belgas integran las estaciones de armas remotas y los sistemas electrónicos.

El nuevo contrato fortalece no solo las capacidades operativas del Ejército, sino también el tejido industrial de defensa del país.

La compra se suma a los encargos ya en curso: 382 Griffon, 60 Jaguar EBRC y nueve obuses Caesar NG de 155 mm, lo que consolida a Bélgica como uno de los socios más estrechamente vinculados al programa terrestre francés.

:El SERVAL es un vehículo blindado ligero 4x4, diseñado por KNDS France y TEXELIS como parte del programa SCORPION. KNDS

Con esta ampliación, los Serval —vehículos más ligeros que el Griffon— ganan protagonismo como complemento para misiones de reconocimiento, movilidad rápida y apoyo en brigadas motorizadas.

KNDS France y Texelis desarrollaron el Serval a partir de un chasis básico común, con cuatro versiones y 16 variantes principales, que cubren una amplia gama de misiones. Entre ellas se incluyen la guerra electrónica, el vehículo blindado de patrulla, el nodo de comunicación táctica y la vigilancia, el apoyo, la inteligencia y el reconocimiento.

Un ejército belga “a la francesa”

El programa CaMo (Capacité Motorisée), lanzado en 2019, busca una integración sin precedentes entre los ejércitos de Bélgica y Francia, estandarizando doctrinas, mantenimiento, estructuras tácticas y, sobre todo, la arquitectura digital del combate.

En el corazón del sistema está el SICS (Sistema de Información de Combate SCORPION) y las radios tácticas CONTACT, que permiten el intercambio en tiempo real de datos, posiciones, órdenes y designación de blancos entre unidades mixtas franco-belgas.

El objetivo es alcanzar una interoperabilidad total en 2027, con la creación de subgrupos tácticos combinados.

La cooperación incluye ejercicios conjuntos, ciclos de adiestramiento compartidos y el uso habitual de campos de maniobras franceses. Entre los hitos recientes figuran la familiarización con la estación de armas del Griffon y los primeros fuegos reales del Jaguar 6x6 con personal belga.

CaMo también unifica doctrinas de mantenimiento, logística, repuestos y apoyo en ciclo de vida, mientras personal belga está integrado en los órganos franceses de planificación, y la agencia francesa de adquisiciones gestiona pedidos bajo una lógica productiva común.

Más allá de los blindados

La cooperación ya trasciende la movilidad. En junio de 2024, Bélgica se unió al programa francés EGC para sustituir sus vehículos de ingenieros por la nueva plataforma 8x8 Auroch, diseñada para operar en entornos urbanos y de alta intensidad. Las primeras entregas llegarán en 2030.

Además, Luxemburgo se ha sumado al esquema adquiriendo 16 Griffon en versiones de mando, JTAC, tirador de precisión, mantenimiento y logística, mientras que Irlanda estudia seguir el modelo belga con Griffon, Jaguar y Serval.

Por su parte, Francia prevé disponer para 2030 de 1.872 Griffon, 978 Serval y 300 Jaguar, junto a la modernización de 200 carros Leclerc al estándar XLR.

Un blindado digital del futuro

El VBMR Griffon es un vehículo blindado 6x6 de 25 toneladas, con motor de 400 caballos, velocidad máxima de 90 km/h y autonomía de 800 km. Ofrece protección STANAG Nivel 4, defensa frente a minas, IED, fuego y amenazas NBQ, y puede recibir blindaje modular adicional.

Transporta a ocho soldados en compartimento protegido con asientos anti-explosión, y equipa sensores avanzados, detectores acústicos, sistemas optrónicos, contramedidas electrónicas y estaciones de armas de hasta 12,7 mm o lanzagranadas de 40 mm.

Su motor Renault de 400 CV, puede alcanzar una velocidad punta en carretera de 90 km/h., sus depósitos de 400 l. le brinda una autonomía de 800 km., tiene suspensión de 6 ruedas independientes y configuración direccional de sus trenes de rodadura delantero y trasero.

Su sistema de mantenimiento predictivo monitoriza en tiempo real el estado del vehículo para maximizar su disponibilidad operativa.

Con esta nueva inversión, Bélgica consolida su giro hacia un ejército plenamente digital, interoperable con Francia y preparado para conflictos de alta intensidad, situándose entre los países europeos que más profundamente están transformando su fuerza terrestre en esta década.