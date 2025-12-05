Irán lanza misiles balísticos y de crucero durante sus maniobras cerca del estrecho Ormuz

Lanzamiento de un misil por parte de la Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán durante unas maniobras en el golfo Pérsico, cerca del estrecho de Ormuz (archivo) Europa Press

La Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán ha lanzado este viernes misiles balísticos y de crucero durante el segundo día de unas maniobras militares a gran escala en el golfo Pérsico, a escasa distancia del estratégico estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores energéticos del planeta.

Según ha informado la cadena estatal Press TV, durante los ejercicios se dispararon contra objetivos situados en el mar de Omán misiles de crucero Qadr 110 y Qadr 380, además de proyectiles balísticos.

La televisión iraní aseguró que los blancos “fueron alcanzados con precisión”, subrayando así la capacidad de impacto de estos sistemas de armas.

Las maniobras incluyeron también el despliegue masivo de drones de combate, que simularon ataques contra bases enemigas, así como la participación de buques de guerra y sistemas de defensa preparados para hacer frente a escenarios de guerra electrónica.

El objetivo, según Teherán, es ensayar una respuesta integral ante una posible agresión externa.

Durante el ejercicio, las autoridades militares iraníes enviaron mensajes de advertencia a buques de guerra de Estados Unidos desplegados en la región, instándolos a mantenerse fuera de la zona de las maniobras, en un nuevo gesto de tensión en una de las áreas más militarizadas del mundo.

En un comunicado, la Guardia Revolucionaria afirmó que los ejercicios “ponen de relieve el sacrificio y el espíritu de resistencia” de sus fuerzas navales, así como su disposición a “enfrentar cualquier amenaza”.

Al mismo tiempo, aseguró que las maniobras constituyen “un mensaje de paz y amistad hacia los países vecinos”, aunque también “una advertencia y una respuesta contundente frente a los enemigos”.

Estas maniobras se producen más de cinco meses después del estallido del último gran episodio de tensión en la región, marcado por la ofensiva israelí de junio y los posteriores bombardeos de Estados Unidos contra instalaciones nucleares iraníes.