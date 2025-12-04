Polonia será el sexto país europeo en unirse al sistema militar satelital de EEUU, el WGS

Las claves nuevo Generado con IA Polonia se une al sistema militar satelital Wideband Global SATCOM (WGS) de EEUU, convirtiéndose en el sexto país europeo con acceso prioritario. El acuerdo garantiza a Polonia comunicaciones militares globales, seguras y resistentes a interferencias, clave en el actual entorno de seguridad. El sistema WGS, compuesto por doce satélites geoestacionarios, permite comunicaciones en tiempo real y protección avanzada frente a sabotajes y amenazas electrónicas. Polonia ha lanzado recientemente el satélite MikroSAR, dotado de radar de apertura sintética, lo que refuerza su capacidad de observación y vigilancia independiente desde el espacio.

El viceministro polaco de Defensa, Cezary Tomczyk, y el embajador de Estados Unidos en Varsovia, Thomas Rose, firmaron este jueves un acuerdo que permitirá al Ejército polaco acceder de forma inmediata al sistema militar de comunicaciones satelitales Wideband Global SATCOM (WGS), gestionado por EEUU.

Con esta adhesión, Polonia se convierte en el sexto país europeo con acceso prioritario al sistema, junto a Reino Unido, Alemania, Dinamarca, Luxemburgo y la República Checa. Un club muy reducido que mantiene una cooperación estrecha con Washington en materia de comunicaciones estratégicas.

Tomczyk destacó que el acuerdo garantiza a Polonia “acceso global, seguro y resistente a interferencias” para todas sus comunicaciones militares, un elemento que calificó como esencial en el actual entorno de seguridad.

El sistema WGS está compuesto por una constelación de doce satélites en órbita geoestacionaria, capaces de ofrecer cobertura mundial y transmitir información en tiempo real con gran ancho de banda.

Estas capacidades permiten mantener comunicaciones de alta calidad sin importar las condiciones meteorológicas ni la hora del día.

Además, según explicó el viceministro, el sistema proporciona protección avanzada frente a intentos de interferencia, sabotaje o interrupción de señales, ya sean de navegación, posicionamiento o comunicaciones por internet, un aspecto crítico ante el incremento de las amenazas electrónicas.

Tomczyk subrayó que la comunicación vía satélite se ha vuelto “imprescindible para gestionar el campo de batalla en los escenarios contemporáneos”.

Y subrayó que estas capacidades serán especialmente relevantes para la operación de drones de última generación y de los aviones de combate F-35, de los que Polonia ha adquirido 32 unidades y que están considerados entre los cazas más avanzados del mundo.

MikroSAR

Hace pocos días, Polonia se sumó al selecto grupo de naciones que disponen de sus propios sistemas de observación y vigilancia por satélite con el lanzamiento del MikroSAR, un dispositivo equipado con radar de apertura sintética (SAR).

A diferencia de los sensores ópticos tradicionales, esta tecnología utiliza microondas, lo que permite captar imágenes con independencia de la luz solar o las condiciones meteorológicas.

El ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, celebró el hito al afirmar que Polonia “hará historia” al contar con “capacidades satelitales soberanas”.

Un avance que, en sus palabras, situará al país en “el grupo de élite de los Estados que poseen sus propios ojos en el espacio”.