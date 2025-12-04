La OTAN mueve el centro de gravedad del flanco norte a Estados Unidos, a Norfolk

El comandante supremo aliado en Europa (SACEUR), el general de la Fuerza Aérea de Estados Unidos Alexus Grynkewich. Yves Herman Reuters

La OTAN culminará esta semana una de las mayores reorganizaciones de su estructura de mando en años: la integración de todos los países nórdicos bajo el Joint Force Command Norfolk (JFC Norfolk), con sede en Estados Unidos.

Con esta reorganización, la OTAN da un paso más en su estrategia para consolidar el flanco norte, un espacio donde se entrelazan la disuasión frente a Rusia y el refuerzo del vínculo estratégico entre Europa y EEUU.

El anuncio ha sido realizado este jueves por el general estadounidense Alexus Grynkewich, comandante supremo aliado en Europa (SACEUR), en un encuentro con periodistas en el cuartel militar de la OTAN en Mons (Bélgica).

“Con la alineación de nuestros adversarios en todo el mundo, es imperativo fortalecer el área euroatlántica y reforzar nuestra postura en el Alto Norte”, declaró.

Con la reestructuración, Dinamarca, Finlandia, Groenlandia, Islandia, Noruega, Suecia y el Reino Unido pasarán a depender del JFC Norfolk, el único cuartel aliado en territorio estadounidense y centro estratégico de la defensa del Atlántico Norte.

Hasta ahora, algunos de estos países dependían del mando de Brunssum, en Países Bajos, centrado en el flanco noreste de la Alianza.

El cambio refleja la nueva realidad estratégica tras la entrada en la OTAN de Finlandia (2023) y Suecia (2024), cuya adhesión, impulsada por la invasión rusa de Ucrania en 2022, ha transformado el equilibrio militar en el norte de Europa y en el mar Báltico.

“Norfolk es el puente estratégico entre Norteamérica y Europa”, recordó Grynkewich, subrayando que la integración permitirá una coordinación más eficaz de las operaciones en el Ártico y el Atlántico Norte, zonas donde Rusia mantiene capacidades navales y submarinas de importancia crítica.

Más cohesión en el flanco norte

La incorporación de Helsinki y Estocolmo ha convertido el norte europeo en una región casi completamente integrada en la OTAN, ofreciendo continuidad territorial desde el Ártico hasta el mar Báltico.

Con el nuevo mando, la Alianza busca aprovechar ese impulso para desplegar planes de defensa comunes, entrenamientos conjuntos y una planificación operativa más coherente entre sus miembros nórdicos.

El JFC Norfolk asumirá así un papel central en la protección de las rutas marítimas transatlánticas, la vigilancia del Ártico y la coordinación de fuerzas en un área cada vez más disputada por razones climáticas, económicas y militares.