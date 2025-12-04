Londres y Oslo firman un acuerdo de defensa naval para rastrear juntos submarinos rusos en el Atlántico Norte

Los buques de guerra vigilarán los movimientos navales rusos en las aguas entre Groenlandia, Islandia y el Reino Unido, defendiendo los cables y tuberías del lecho marino, cruciales para las redes británicas de comunicaciones, electricidad y gas.

El acuerdo, según ha señalado el Ministerio británico de Defensa, busca proteger cables submarinos críticos, que se encuentran bajo una creciente amenaza por parte de Moscú, con un aumento del 30 % en el número de buques rusos avistados en aguas británicas en los últimos dos años.

El Reino Unido y Noruega sellan un acuerdo de defensa que permitirá a sus armadas operar una flota combinada de buques de guerra para rastrear submarinos rusos en el Atlántico Norte.

El acuerdo, que será firmado este jueves por el ministro británico de Defensa, John Healey, y su homólogo noruego, Tore Sandvik, en la residencia oficial de Downing Street, también implicará la adhesión del Reino Unido al programa noruego para desarrollar buques nodriza para la detección de minas sin tripulación.

El primer ministro británico, Keir Starmer, aseguraba en un comunicado que en "momentos de profunda inestabilidad global, a medida que se detectan más buques rusos en nuestras aguas, debemos colaborar con nuestros socios internacionales para proteger nuestra seguridad nacional".

Este acuerdo con Noruega "refuerza nuestra capacidad para proteger nuestras fronteras y la infraestructura crítica de la que dependen nuestros países", añadió.

"Mediante la cooperación naval conjunta en el Atlántico Norte, estamos reforzando la seguridad, apoyando miles de empleos en el Reino Unido", puntualizó.

Por su parte, el ministro de Defensa destacó la importancia de reforzar la cooperación internacional ante el nuevo contexto de amenazas y la creciente actividad rusa en el Atlántico Norte, subrayando que la clave está en “alianzas sólidas”.

“Cuando nuestra infraestructura crítica y nuestras aguas se ven amenazadas, damos un paso al frente”, afirmó.

Recordó que, desde hace más de 75 años, Reino Unido y Noruega han mantenido una estrecha colaboración en la defensa del flanco norte de la OTAN.

“Juntos hemos defendido Europa y protegido a nuestros ciudadanos. Esta alianza nos lleva más lejos, fortaleciendo a nuestras naciones tanto dentro como fuera de nuestras fronteras”, aseguró.