España repliega el avión CN235 del DAT 'Orión' tras 24 misiones y 250 horas de vuelo contra la piratería en el Cuerno de África

Las claves nuevo Generado con IA El avión CN235 del Ejército del Aire español ha completado 24 misiones y 250 horas de vuelo en la Operación Atalanta contra la piratería en el Cuerno de África. Durante el último despliegue, el contingente español participó en la localización y seguimiento del mercante Hellas Aphrodite, liberado tras un incidente de piratería. El CN235 regresará temporalmente a España para mantenimiento, mientras el nuevo contingente mantendrá las instalaciones y preparará la próxima rotación. España lidera la misión Atalanta desde el Cuartel General de Rota y mantiene su compromiso con la seguridad marítima en el Índico occidental desde 2008.

El Ejército del Aire y del Espacio ha completado un nuevo relevo en el Destacamento Aéreo Táctico (DAT) ‘Orión’, enmarcado en la Operación Atalanta, la misión de la Unión Europea contra la piratería en el océano Índico, en las proximidades del Cuerno de África. La ceremonia de traspaso ha tenido lugar en la base aérea francesa de Yibuti, donde el 57º contingente ha asumido el testigo dejado por el 56º, conformado por 50 aviadores, tras tres meses de intenso despliegue operativo.

Durante este periodo, el avión CN235 (D.4 Vigma) del Ala 46 de la base aérea de Gando (Las Palmas) ha completado cerca de 250 horas de vuelo en 24 misiones, todas orientadas a la vigilancia y la seguridad marítima en el golfo de Adén y el resto del Índico occidental, zonas de enorme interés para tráfico marítimo internacional.

El contingente saliente ha participado en misiones de alto valor operativo, entre ellas la localización y seguimiento del buque mercante Hellas Aphrodite, de bandera griega, liberado el pasado noviembre tras un incidente de piratería.

"El D.4 despegó dos días consecutivos para sobrevolar la zona del evento de piratería y proporcionar al comandante de la Operación Atalanta una imagen precisa de la situación, lo que fue determinante para su toma de decisiones y, finalmente, la vuelta a la normalidad", ha explicado el jefe del 56º contingente del DAT 'Orión', teniente coronel Francisco José Moreno Chaves.

Con esta y otras acciones, el avión CN235 ha demostrado la eficacia de sus capacidades en entornos complejos, reforzando el liderazgo de España en la misión Atalanta, que además cuenta con la fragata Victoria de la Armada como buque insignia.

Teniente coronel Francisco José Moreno Chaves EMAD

Ahora, el CN235 regresará temporalmente a España para labores de mantenimiento. La aeronave se despliega en la región dos veces cada año, en los periodos intermonzónicos, cuando la meteorología y el estado de la mar son más benévolos, lo que conlleva también un incremento en este tipo de actividades ilícitas, según ha señalado el militar.

Durante este relevo, el nuevo contingente centrará su trabajo en mantener las instalaciones del destacamento, fortalecer la cooperación con las autoridades locales y garantizar que el avión esté plenamente operativo para su próxima rotación.

"Cuando no se dispone de avión en zona, el contingente queda reducido a 15 personas, que se encargan de mantener el buen estado de las instalaciones y la operatividad de los equipos electrónicos y de telecomunicaciones. Gracias a su labor y esfuerzo, todo está preparado para que el avión comience a operar desde el primer día que aterriza en Yibuti; y esto no sería posible si se desactiva el destacamento", ha detallado Moreno.

España, presente desde el inicio de la operación, en 2008, mantiene su compromiso con la estabilidad marítima en el Cuerno de África y la protección de los buques del Programa Mundial de Alimentos. Desde 2019, nuestro país ejerce el liderazgo operativo de Atalanta desde el Cuartel General en Rota (Cádiz), lo que refuerza su papel como uno de los principales garantes de la seguridad internacional en el ámbito naval.

"Estamos operando en un entorno complejo en el que las actividades de piratería, tráfico de armas, de seres humanos y drogas, entre otras, están contenidas, pero ni mucho menos erradicadas, como hemos visto en los días pasados. En este contexto, la contribución de nuestro destacamento aéreo a la seguridad marítima en el océano Índico Occidental sigue siendo esencial", ha destacado el teniente coronel.