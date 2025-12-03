La Armada rinde homenaje a "La bandera que vino de la mar", al cumplir 240 años "de historia compartida"
En 1785, el rey Carlos III ordenó que los buques de la Real Armada adoptaran una enseña nueva, fácilmente reconocible a larga distancia.
Las claves
La Armada celebra los 240 años de la bandera roja y amarilla, nacida en 1785 por orden de Carlos III para distinguir sus buques en alta mar.
El Museo Naval presenta una exposición con 57 piezas originales que recorren la historia y evolución de la bandera española, muchas nunca antes mostradas.
La bandera, inicialmente naval, se convirtió en símbolo nacional tras la Guerra de la Independencia y en 1843 fue adoptada oficialmente por Isabel II.
La exposición destaca la importancia de la bandera de combate como símbolo de honor, valor y unidad, y su papel en momentos clave de la historia de España.
La bandera que hoy identifica a España en todo el mundo nació, en realidad, en la mar. En mayo de 1785, el rey Carlos III ordenó que los buques de la Real Armada adoptaran una enseña nueva, fácilmente reconocible a larga distancia.
Aquellos colores —rojo y amarillo—, elegidos por motivos estrictamente operativos, acabarían convirtiéndose con el tiempo en los colores de toda una nación.
Este estandarte hunde sus raíces en los pendones medievales y en la propia bandera adoptada por Carlos III. A lo largo de los siglos, los colores nacionales han acompañado a generaciones de marinos como guía y testimonio de un compromiso inquebrantable.
La muestra lo resume así: “La Bandera de Combate no es solo una insignia de guerra; es el estandarte de la unidad, del deber cumplido y del compromiso con la historia pasada y el futuro de la patria. Bajo su sombra, la tripulación se une en un triple propósito: servir con honor, luchar con valor y vencer con dignidad”.
Aquí, y frente al cuadro «Mi Bandera», del pintor de batallas, Augusto Ferrer Dalmau, que representa al granadero Martín Álvarez en la batalla del Cabo de San Vicente (14 de febrero de 1797) defendiendo la bandera de su navío el «San Nicolás de Bari» cuando toda la tripulación estaba muerta o malherida, el director del Museo Naval ha recordado que "los españoles no se rinden, hay que conquistarlos".
Un símbolo con 240 años de historia compartida
Dos siglos y medio después de su creación, la bandera roja y gualda —nacida para distinguir a la Armada en alta mar— se ha convertido en un símbolo que atraviesa generaciones y territorios.
La exposición del Museo Naval invita a redescubrir esa historia y a comprender cómo un simple paño de colores llegó a representar a todo un país.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, acompañada por Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA), almirante general Antonio Piñeiro Sánchez, inaugurarán oficialmente esta tarde la exposición, que estará abierta al público desde el día 5 de diciembre.