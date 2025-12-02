Rusia dedicará un 38% de su presupuesto nacional a gasto militar durante 2026, aunque la cifra baja respecto al año pasado

Vladímir Putin, durante la ceremonia del Día de la Unidad Nacional, en Moscú. Maxim Shipenkov Reuters

Al tiempo que la guerra entre Rusia y Ucrania se encamina hacia un enquistamiento complicado de disolver, los presupuestos anuales de 2026 presentados por Moscú indican un altísimo porcentaje de gasto en la esfera militar.

Este 38% del gasto en defensa supone una caída importante respecto al 41% registrado el año pasado. Además, según las últimas previsiones, supondrá aproximadamente el 7% del PIB de Rusia.

El documento ya ha sido aprobado por las dos cámaras del parlamento en las últimas semanas y también ha sido rubricado por el presidente Putin.

De esta forma, Rusia espera emplear prácticamente un tercio de su presupuesto anual en gastos militares directos. De los 489.000 millones de euros del presupuesto, 143.000 millones irán directos a esta partida, en la que se incluye la compra de armamento.

Asimismo, unos 43.000 millones de euros se destinarán al apartado de "seguridad nacional", que abarca el Ministerio del Interior, la Guardia Nacional, el sistema penitenciario y las diversas agencias de inteligencia controladas desde Moscú, según el Ukrainian World Congress.

"Todas estas agencias, en distintos grados, están involucradas en la agresión contra Ucrania", afirma UNIAN.

Los datos totales apuntan a que el gasto en servicios militares y de seguridad alcanzará los 187.000 millones de euros, lo que representa un 38% del presupuesto de todo el país.

Para ponerlo en perspectiva, en 2021, el último año antes de la invasión, el presupuesto asignado a defensa se llevaba aproximadamente el 24% del total.

Más allá del porcentaje que representa respecto al total presupuestario, el gasto bruto es menor que el del año pasado, cuando registraron 150.000 millones de euros únicamente en la rama militar, dejando fuera a la inteligencia y demás agencias.

Tal y como recoge Reuters, la dotación netamente menor respecto al pasado ejercicio ha "suscitado dudas entre los analistas, dado que no hay indicios de un fin del conflicto".

Tampoco se conoce cómo el Gobierno repartirá los 187.000 millones de euros, ya que el 84% del gasto de defensa es clasificado y nunca se revela.

Una fuente citada por esta última agencia apunta a que el gasto de defensa puede incrementarse rápidamente si es necesario.

"Si hay una guerra activa, pueden añadir financiación en cualquier momento", explicó. Otra fuente consultada apunta a que, a menudo, el gasto militar real excede los objetivos presupuestarios fijados y puede ocultarse detrás de otras partidas monetarias.