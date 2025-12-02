Las Fuerzas Armadas se apoyan en el satélite Spainsat para establecer por primera vez una red 5G sin infraestructura civil

Las claves nuevo Generado con IA Las Fuerzas Armadas españolas han establecido por primera vez una red 5G independiente utilizando el satélite Spainsat, sin depender de infraestructura civil. El proyecto, fruto de la colaboración público-privada, permite servicios de mando, control, llamadas y videollamadas seguras para el personal militar. La red 5G se ha desplegado en el Buque Castilla, el Campo de Maniobras de Sierra del Retín y la Base de Retamares, con participación de los tres Ejércitos. El satélite Spainsat, en servicio desde 2006, será reemplazado próximamente por el SpainSat NG II, mientras el SpainSat NG I ya está operativo.

Las comunicaciones en el ámbito de la Defensa y las Fuerzas Armadas son uno de los pilares de la tecnología que sostiene el personal militar todos los días. De ellas depende, en buena medida, la seguridad nacional actual y la buena marcha de las misiones.

Siguiendo esta línea y según ha publicado el Estado Mayor de la Defensa, los nodos de las Fuerzas Armadas españolas están por primera vez conectados a través del satélite Spainsat.

Lo han conseguido gracias a un proyecto de colaboración público-privado que proporciona servicios de usuario con una infraestructura propia sin necesidad de acceder a internet con proveedores civiles.

En el hito tecnológico han participado efectivos de los dos Ejércitos y la Armada, tal y como ha indicado el EMAD, desplegando burbujas 5G en el Buque Castilla, en el caso de la Armada, en el Campo de Maniobras de Sierra del Retín, de Tierra, y en la Base de Retamares, por parte del Aire.

La conexión de estas burbujas 5G se ha llevado a cabo gracias al satélite Spainsat, desarrollado por Hisdesat a principios del milenio y en órbita desde 2006.

Esquema de la conexión de las burbujas 5G con el satélite como nodo EMAD

La red creada "se ha configurado con mayores velocidades de transmisión de las que se utilizan habitualmente", según afirman.

"De esta forma, se proveen servicios de usuario con una infraestructura nacional propia sin necesidad de conexión a internet, que normalmente es facilitado por empresas civiles".

Asimismo, el hito conseguido en la rama de las comunicaciones "es el resultado del trabajo conjunto de unidades militares y del apoyo técnico facilitado por las empresas Hisdesat, Telefónica, Accenture, XRF, MENPRO y COAS".

"Gracias a esta colaboración, se ha conseguido ofrecer a los usuarios de los dispositivos móviles conectados a 5G, servicios de mando y control, llamadas y videollamadas, de una forma completamente transparente", afirman desde el EMAD.

Desde la institución, dependiente del Ministerio de Defensa, explican que la colaboración entre compañías y las Fuerzas Armadas en este tipo de ejercicios de experimentación "favorece que las empresas entiendan mejor los requisitos militares y que los militares tengan una mejor comprensión de las nuevas tecnologías".

Además, el último test del proyecto se ha realizado durante la fase LIVEX del ejercicio JFX25, realizada en el Campo de Maniobras de El Retín (Cádiz), y que ha liderado el Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE).

El satélite Spainsat se encuentra en sus últimos meses de servicio. Su reemplazo, el SpainSat NG II, se lanzó a mediados del pasado octubre y tiene prevista su puesta en operación a lo largo de la primera mitad del año.

Actualmente, el primer satélite de esta nueva familia —SpainSat NG I— ya se encuentra en servicio desde el pasado verano y desplazó de su posición al XTAR-EU, que se retiró a una órbita cementerio.