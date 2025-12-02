Defensa anuncia el envío de un sistema antidron a Lituania para defender su espacio aéreo de amenazas rusas

Las claves nuevo Generado con IA España enviará a Lituania un sistema antidrones para detectar y neutralizar drones y globos no autorizados en su espacio aéreo. El sistema Crow, desarrollado por Indra, utiliza radares, cámaras y sensores para crear un 'escudo inteligente' que protege infraestructuras críticas y despliegues militares. El sistema integra tecnologías de detección por radar, análisis de radiofrecuencia, clasificación electroóptica e interferencia de señales para neutralizar amenazas. España reafirma su compromiso con la defensa y seguridad en la OTAN y la Unión Europea, manteniendo presencia militar en Lituania con cerca de 200 efectivos y aeronaves.

Las incursiones de drones al espacio aéreo europeo, y más concretamente al de algunos países de la OTAN, son uno de los principales temas de la conversación que ha mantenido la ministra Margarita Robles con su homólogo lituano, Robertas Kaunas.

Ante esta amenaza crítica y continuando con la senda de ayuda militar, el Ministerio de Defensa ha anunciado que España enviará a Lituania un sistema antidrones con el fin de detectar y neutralizar vehículos aéreos no tripulados y globos en los dominios del país báltico.

Este compromiso, señalan desde Defensa, se va a materializar "próximamente" y permitirá "detectar e identificar sistemas no tripulados no autorizados" mediante el sistema Crow, desarrollado por Indra.

Según explican, "este sistema utiliza una combinación de radares, cámaras y sensores para crear un 'escudo inteligente' que protege infraestructuras críticas, aeropuertos y despliegues militares".

"El dispositivo ha sido diseñado utilizando el número mínimo de elementos básicos, pero integrando la posibilidad de incorporar diversos componentes para adaptar sus funciones de detección y neutralización a las necesidades del cliente", según lo describen desde Indra.

Todas las tecnologías utilizadas, incluidas la detección por radar, análisis de radiofrecuencia, detección de dirección de radio, detección, análisis y clasificación electroóptica.

Una vez detectado el dron, "emplea un sistema optrónico para determinar si ese dron supone una amenaza y, en el caso de serlo, hallar su localización exacta", afirman.

Y cuando ya "ha sido confirmada y localizada, el modelo empleará un sistema de interferencias que interrumpirá el guiado del UAS".

En este apartado de medidas de neutralización, destacan la capacidad de interferencia de la radiofrecuencia para interrumpir el enlace con el operador y la interferencia de señal de sistema de geoposicionamiento global, como puede ser el GPS.

Todo ello integrado en un único puesto de operación a través del C4ARMS, la unidad de comando y control.

Por su parte, Robles ha manifestado el compromiso total en defensa de la paz a través de la vía diplomática. Además, la ministra ha descrito a España "como socio fiable y responsable".

También ha señalado que "Rusia tiene que saber que las amenazas no van a quebrar el compromiso de nuestro país con el trabajo, la cooperación y la unidad de la Alianza en pro de la libertad y la seguridad".

España está presente en Lituania con el ‘Destacamento Vilkas’, que aporta cerca de 200 militares con 11 aeronaves caza F-18 y un avión Airbus A400 para reabastecimiento en vuelo.

Esta aportación adicional española se ha comunicado ya a la OTAN, de quien depende la misión, y a la Unión Europea, donde Lituania expuso ayer el reto de seguridad que estas incursiones suponen.