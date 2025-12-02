Boeing propone al Ejército gestionar el mantenimiento de los Chinook: "Nuestro modelo PBL es más rápido y eficiente"

Tras finalizar la modernización de la flota de helicópteros CH-47F Chinook de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET), Boeing persigue ahora alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Defensa para gestionar íntegramente el mantenimiento de las aeronaves destinadas a la base de Colmenar Viejo (Madrid).

En concreto, la oferta de la empresa estadounidense está relacionada con su modelo de Logística Basada en el Rendimiento (PBL, por sus siglas en inglés), servicio que ofrece a todos los usuarios -tanto civiles como militares- de sus aviones y helicópteros a nivel internacional.

"Sin duda, es una forma más eficiente de mantener la flota disponible en todo momento", ha asegurado a EL ESPAÑOL Anna Clementina Veclani, directora general de Boeing para el sur de Europa, durante la presentación del Reto Amelia promovido por la asociación Ellas Vuelan Alto.

"En general, fomentamos el modelo PBL en lugar del transaccional, porque es más rápido, más eficiente y permite obtener buenos resultados", ha señalado Veclani, quien, no obstante, también ha comentado que existen "otras opciones intermedias" de apoyo logístico.

Mediante un contrato PBL, el gigante aeroespacial pasa a ser responsable de la logística, el mantenimiento y el suministro de piezas y componentes de las aeronaves. De esta manera, aseguran desde Boeing, se maximiza la disponibilidad de las aeronaves a la par que se reducen los costes operativos.

Anna Clementina Veclani, directora general de Boeing para el sur de Europa Indie

Precisamente, este es el modelo que aplica la Aeronáutica Militar Italiana con sus cuatro aviones cisterna KC-767A que opera en la actualidad. "Tenemos allí un equipo que da soporte a la flota en una base de la fuerza aérea a través de un programa PBL completo", ha explicado Veclani.

A su vez, desde la compañía destacan que implementar este modelo logístico da lugar a una mayor cooperación con la industria local. Actualmente, Boeing tiene acuerdos de colaboración con seis empresas españolas, principalmente vinculados de aviación civil, y no descarta ampliar ese número de cara al futuro.

Los Chinook de España

El pasado abril, el Ejército de Tierra recibió el Chinook número 17, completando así la modernización de los helicópteros contratada con Boeing, en 2018. Este programa abarcaba la actualización a la versión Foxtrot (F) de 13 unidades de la flota española y la compra de otros cuatro aparatos totalmente nuevos. En 2023, Defensa adquirió un quinto aparato, todavía pendiente de entrega.

El Chinook se caracteriza por su doble rotor, uno en cada extremo del fuselaje de la aeronave, que deja un gran espacio interior y cuenta con una gran potencia. Si bien el diseño es de los años 50, es una de las plataformas más actualizadas del mundo.

Helicóptero Chinook de las FAMET EFE Omicrono

La versión Foxtrot destaca por contar con un par de propulsores firmados por Honeywell que ofrecen hasta 4.868 caballos de potencia cada uno, con un nuevo mecanizado que reduce la vibración de la aeronave, alargando así la vida útil de los componentes.

Es una aeronave especializada para el transporte de carga pesada ya que tiene una capacidad para llevar entre 33 y 55 soldados o lo que es lo mismo, 10.900 kilos de carga.

En cuanto a las capacidades extras del modelo que opera para el Ejército de Tierra, el Ministerio de Defensa adjudicó un contrato a Indra, en 2022, para integrar algunos sistemas de defensa electrónica: un radar ALR-400FC para identificar potenciales amenazas y un avisador capaz de detectar si un enemigo ha señalado por láser al helicóptero como objetivo.

La aeronave de Boeing puede volar a un máximo de 315 kilómetros por hora, con una velocidad de crucero situada en unos 291 km/h y un techo de vuelo de 6.000 metros. Cuando está cargado totalmente, tiene un peso de 22.600 kilogramos con un radio de misión de 370 kilómetros.

Reto Amelia

El Reto Amelia es una iniciativa educativa de Ellas Vuelan Alto junto a Boeing que invita a estudiantes de 1º y 2º de ESO de la Comunidad de Madrid a programar drones y aplicar los principios STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) en un entorno creativo y colaborativo.

El proyecto, inspirado en la pionera de la aviación Amelia Earhart, busca fomentar la curiosidad, el pensamiento científico y el trabajo en equipo a través de una experiencia práctica que une innovación y aprendizaje.

El reto está abierto a centros educativos madrileños, que podrán participar con un equipo formado por seis estudiantes y un docente coordinador. Los grupos deben ser mixtos, de forma tal que se garantice la participación de alumnas y alumnos. La inscripción es gratuita hasta el próximo 15 de enero.