Suecia encarga otros 94 blindados 6x6 a la finlandesa Patria, en total obtendrá 415 vehículos hasta 2030

Patria lidera el desarrollo de estos vehículos blindados, de los cuales ya ha recibido pedidos por cerca de 1.000 unidades y ha entregado unos 250 a través del programa CAVS.

El Patria 6x6 forma parte del programa conjunto de defensa CAVS, en el que participan Finlandia, Letonia, Suecia, Alemania, Dinamarca y Reino Unido.

El pedido sueco incluye variantes de transporte de tropas, mando y control, y evacuación médica, con un valor aproximado de 140 millones de euros.

Suecia ha encargado 94 vehículos blindados Patria 6x6 adicionales a la empresa finlandesa Patria, alcanzando un total de 415 unidades que se entregarán hasta 2030.

Las Fuerzas Armadas de Suecia comprarán 94 unidades adicionales del blindado de fabricación finlandesa Patria 6x6 (en Suecia se conoce como Pansarterrängbil 300) por 1.500 millones de coronas suecas (en torno a 140 millones de euros).

"El pedido incluye variantes de transporte de tropas, mando y control y evacuación médica", ha subrayado la compañía finlandesa Patria, que también ha recordado que en 2024 Suecia encargó otras 321 unidades de este blindado, por lo que, en total, le entregará 415 Patria 6x6 hasta 2030.

El vehículo 6x6 de la compañía finlandesa precisa de una tripulación de dos personas y es capaz de transportar hasta diez soldados. Además, forma parte del Sistema Común de Vehículos Blindados (CAVS, por sus siglas en inglés), un programa conjunto de defensa liderado por Patria en el que participan Finlandia, Letonia, Suecia, Alemania, Dinamarca y el Reino Unido.

Con más de cuatro décadas de experiencia en el desarrollo y suministro de transporte de tropas protegido de última generación e integración de sistemas, Patria lidera el desarrollo del sistema de vehículos blindados 6x6 como contratista principal dentro del programa CAVS.

"La decisión de Suecia de adquirir un lote adicional de vehículos Patria 6x6 representa una sólida señal de la confianza y del poder conjunto del programa CAVS, que consolida aún más la interoperabilidad y la seguridad del suministro entre las naciones aliadas", ha destacado Patria.

La compañía finlandesa ha indicado que ya le han encargado alrededor de 1.000 vehículos Patria 6x6 y que ya ha entregado en torno a 250 unidades a través del mencionado programa, el cual, según ha recordado, "está abierto a países con necesidades de equipamiento similares", si bien es necesario el consentimiento previo de los integrantes actuales de la alianza.