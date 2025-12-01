Indra y EM&E apuestan por un ATP Cadenas español y trabajan en la nacionalización del obús surcoreano K9 Thunder

En el Consejo de Ministros celebrado el pasado 25 de noviembre, Defensa autorizó la celebración del contrato de suministro del Sistema de Artillería Autopropulsada de Cadenas, más conocido como el programa ATP Cadenas, junto al mismo procedimiento para el vehículo de ruedas.

Ambos proyectos tienen el objetivo de sustituir a los obuses M109 del Ejército de Tierra y de la Infantería de Marina y están dotados de 4.516 millones, para el ATP Cadenas, y de 2.219 millones de euros, para el ATP Ruedas.

Ya en un Consejo anterior, Industria eligió a una UTE formada por Indra y EM&E (Escribano Mechanical and Engineering) para liderar los dos modelos de los obuses. Este movimiento del Ministerio estuvo acompañado de una financiación de 3.000 millones para I+D de ambos programas de artillería.

"Con este sistema se persigue contar con medios apropiados con el alcance, precisión y movilidad suficientes y con reducidos tiempos de entrada y salida de posición, de forma que reduzcan el tiempo de permanencia en los asentamientos y garanticen su capacidad de supervivencia".

Bajo la anterior premisa, extraída directamente del Consejo Ministerial, la UTE de Indra y EM&E deberá trabajar para proporcionar una solución que cumpla con los requisitos del Ministerio de Defensa.

Dentro del reparto de tareas, Indra se encargará de la barcaza y EM&E del módulo de artillería.

Fuentes del programa han afirmado a EL ESPAÑOL que las compañías están a la espera de recibir la documentación de Defensa para poder cerrar los últimos flecos sobre el modelo elegido, aunque ya hay un favorito para el formato con cadenas.

Estas mismas fuentes apuntan al K9 Thunder, desarrollado en Corea del Sur, como el modelo preferido del que tomar la base y empezar a trabajar con el tejido industrial español.

Una parte esencial del programa pasa por la "nacionalización y la transferencia tecnológica", explican. Ambos puntos se han tenido muy en cuenta para comenzar a trabajar en el vehículo blindado y la compañía surcoreana Hanwha Defence está abierta a ello.

Las excelentes relaciones diplomáticas y comerciales entre España y Corea del Sur son patentes. Buena prueba de ello es que Indra mantiene desde hace tiempo un acuerdo de colaboración con Hanwha para la búsqueda de sinergias en la industria de la defensa. También Indra es un proveedor clave en el programa de submarinos del país asiático.

Ángel Escribano, presidente de Indra, junto a Soosuk Lim, embajador de Corea del Sur en España Indra

Asimismo, esta pasada semana, el presidente de la compañía española, Ángel Escribano, mantuvo un encuentro con Sookuk Lim, embajador de Corea del Sur en España, en el marco del 75 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Otro de los candidatos que se están evaluando es la plataforma alemana Rheinmetall, con quien Indra podría llegar igualmente a un acuerdo para fabricar en España las barcazas, pero las fuentes insisten en que la balanza se va hacia el sistema asiático.

El objetivo de Indra es obtener la "autoridad de diseño". Eso supondría una transferencia tecnológica completa para la barcaza con la que llevar a cabo la fabricación nacional en las instalaciones de El Tallerón, ahora renombradas como Indra Gijón.

Asimismo, esta autoridad de diseño abre la puerta a la integración de otros subsistemas, como pueda ser el sistema de combate, telecomunicaciones o sensórica, que podrían recaer en otras compañías españolas.

Siguiendo el esquema planteado para el programa, "España tendría un diseño propio con una solución propia para el ATP de Cadenas", apuntan las mismas fuentes, y se abre la posibilidad de exportación a otras naciones igualmente necesitadas de sustitución de sus obuses autopropulsados.

La situación con el módulo de artillería del obús es similar para EM&E. Las fuentes consultadas por este periódico apuntan a que el objetivo pasa por la nacionalización del sistema o al desarrollo de uno propio escalando los equipos de armamento que actualmente tiene la compañía en catálogo.

Sin embargo, todavía quedan algunos asuntos pendientes. El más inmediato pasa por establecer las especificaciones dictadas por Defensa para la nacionalización del obús, para lo que Indra y EM&E se encuentran trabajando y en conversaciones con otras compañías igualmente del país.

Fruto de esto, tampoco está claro si las primeras unidades del obús que pisen suelo español estarán fabricadas fuera. Se trata de algo común en programas complejos, como el caza Hürjet que lidera Airbus Defence and Space y en el que participan más de una docena de compañías.

Obús de cadenas

El programa ATP Cadenas "tiene por finalidad desarrollar un sistema de fuego indirecto de largo alcance que cumpla con los estándares necesarios en el combate del siglo XXI", según se recoge en el Real Decreto publicado por la Dirección General de Programas Industriales.

Entre las capacidades que destacan están la de superar los 40 kilómetros de alcance, un incremento en el nivel de movilidad, un alto grado de automatismo, menor número de tripulantes y una reducción del tiempo de respuesta.

K9 Thunder noruego Ministerio de Defensa de Noruega

Dentro del mismo proyecto, las Fuerzas Armadas establecen la adquisición de 128 obuses autopropulsados, 128 vehículos de municionamiento, 21 vehículos de recuperación, 48 para puesto de mando para el Ejército de Tierra y 11 en configuración para la Infantería de Marina de la Armada.

También se establece la necesidad de incorporar 7 vehículos de mantenimiento, 128 equipos de mantenimiento de primer escalón, 24 de segundo, 8 de tercero y uno de cuarto. Además del resto de equipo tradicional como los simuladores.

Los obuses brindarán la "capacidad de apoyo y protección necesaria de organizaciones operativas terrestres y anfibias de forma oportuna, permanente, decisiva y ajustada a la situación, auxiliando al mando en la integración de los fuegos en la maniobra, prioridad de las unidades de artillería de campaña", explican desde Defensa.

En cuanto al principal candidato, el K9 Thunder lleva en servicio desde 1999 en el Ejército surcoreano con buenos resultados. Tanto ha sido así, que Hanwha continuó desarrollando el vehículo y en 2018 entregó las primeras unidades de un estándar modernizado.

Entre los operadores actuales se encuentra Australia, Egipto, Estonia, Finlandia, India, Noruega, Polonia, Turquía y Corea del Sur. La mayoría de esos países pertenecientes a la OTAN y, en algunos casos como el turco, con elevada participación de la industria de Ankara.