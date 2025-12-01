El dron naval Sead 23 encara las últimas pruebas navegando en Vigo antes de su entrega a la Armada en la Base de Rota

Tras la extensión de los drones aéreos en todos los aspectos de la defensa, la industria naval ha comenzado a popularizar sus plataformas no tripuladas.

La Armada en España dispone de varios programas especialmente concebidos para la incorporación de este tipo de barcos a sus filas, entre las que se encuentra el Sead 23.

Esta embarcación está diseñada, desarrollada y fabricada por la compañía española Zelenza, que presentó el primer modelo en la feria Feindef el pasado mayo.

Según ha explicado Pedro Alfaro, director general de Zelenza, a EL ESPAÑOL, el primer ejemplar se enfrentará a las pruebas de fábrica —FAT y SAT— durante los días lunes y martes de esta semana.

Ambas se realizarán en Vigo, lugar donde la compañía cuenta con su centro de producción del modelo de embarcación.

Por otro lado, continuando con el proceso de aceptación por parte de la Armada, el objetivo de Zelenza es entregar este primer modelo el próximo 9 de diciembre en Rota (Cádiz).

El lugar de recepción del Sead 23 será el Centro de Experimentación con Sistemas no Tripulados de la Armada (CEVENTA).

"La misión del CEVENTA es realizar las pruebas y recomendaciones para las necesidades operativas de la embarcación", ha asegurado Alfaro a este medio.

El examen por parte de la Armada durará aproximadamente un año, tiempo en el que probarán diferentes cargas de pago especialmente concebidas para diversas configuraciones.

Si todo va como se espera, la Armada podría dar un siguiente paso en 2027 con la concesión de una licitación a Zelenza para la adquisición de un lote compuesto por varias embarcaciones no tripuladas.

Asimismo, Zelenza se encuentra actualmente trabajando en la integración de su plataforma con el SCOMBA, el Sistema de Combate de los Buques de la Armada, para poder llevar a cabo operaciones en conjunto con el resto de unidades desplegadas.

Sead 23

Uno de los pilares del Sead 23 es la modularidad. Desde Zelenza se encuentran experimentando con varias cargas de pago diferentes para realizar misiones.

"Por ejemplo, la embarcación puede servir para los despliegues de la Infantería de Marina", explica Pedro Alfaro.

Puede realizar un análisis del desembarco realizando una batimetría en la costa para levantar un perfil del lecho marino y facilitar de forma importante la maniobra.

"Si el Sead 23 equipa también un sistema de armas puede proporcionar apoyo igualmente durante el desembarco", apunta el director general de Zelenza.

Buque remotamente tripulado

Seadrone tiene el astillero en la localidad viguesa de Porriño, donde pueden fabricar barcos de hasta 24 metros de eslora, suficiente para acoger la producción del Sead 23 que alcanza los 6,90 metros.

Según la describe la compañía, se trata de una embarcación rígida de alta velocidad con cubierta cerrada y construida empleando materiales compuestos avanzados.

Entre sus características se encuentran la de proporcionar una alta maniobrabilidad, aceleración y calado reducido.

Estos son aspectos que permiten su operación en lugares de difícil acceso, imposibles de navegar por parte de otros tipos de embarcaciones.

Vista general del Sead 23 en Feindef Izan González Omicrono

En lo relativo a los sensores y equipos de navegación, el Sead 23 puede integrar una cámara para el piloto con visión nocturna, sensor infrarrojo con cámara giroestabilizada, radar en estado sólido con opción seguimiento múltiple, sonar y un sistema de piloto automático.

Toda esa panoplia de sistemas le confiere la capacidad de ejecutar tareas de apoyo en labores de reconocimiento tanto en la superficie del agua como de potenciales amenazas de inmersión.

La labor del Sead 23 también destaca en misiones de inteligencia con la obtención de imágenes y se complementa con la integración de toda esta información a través del software de la plataforma naval no tripulada.

Otro de los puntos esenciales es la comunicación, que puede realizarse mediante banda VHF marítima o con el despliegue de redes militares 4G y 5G.

Además de los 6,90 metros de eslora, la embarcación tiene 2,35 metros de manga y sólo medio metro de calado.

Cuenta con un motor diésel de 240 CV que le proporciona una autonomía de una semana navegando a una velocidad de crucero de 4 nudos (7,5 km/h) y a alta velocidad de 20 nudos (37 km/h ) puede llegar a las 300 millas (555 km).

El desplazamiento del Sead 23 llega a los 2.300 kg, mientras que su carga de pago asciende a 700 kg, en los que hay que integrar los sistemas requeridos para cada una de las misiones.

La carta va desde los enfocados a misiones de monitorización, como la recopilación de inteligencia o la vigilancia costera, a roles más tácticos gracias a la incorporación de armamento.

Armas a bordo

Una de las novedades que ha incorporado Zelenza en los últimos meses pasa por el cambio en la torreta de armas.

En Feindef, el Sead 23 expuesto contaba con un arma de la italiana Leonardo, pero Zelenza ha cambiado sus planes y ahora recurre a un desarrollo de EM&E (Escribano Mechanical & Engineering).

Detalle de la torreta de Leonardo a bordo del Sead 23 Izan González Omicrono

Según ha explicado Pedro Alfaro, se trata del modelo Guardian Aspis, la más pequeña de la familia de la compañía madrileña.

La Aspis es una torreta de armas remota con un peso inferior a 120 kilogramos. Tal y como la describen desde EM&E es la "más ligera del mercado" de su tipo.

La plataforma, prosiguen desde la compañía armamentística, combina "un avanzado sistema de control de fuego y puede integrar ametralladoras de calibre 5,56 o 7,62 milímetros", ambos estándares OTAN.

Se ha desarrollado como un "sistema altamente eficaz frente amenazas asimétricas y vehículos remotamente tripulados".

Otro de los puntos en los que trabaja Zelenza es en la munición merodeadora, también conocida por su término en inglés loitering.

La compañía tiene previsto impulsar una joint venture con la zaragozana Instalaza para el desarrollo de este tipo de munición.

"El objetivo es colocar al Sead 23 a 50 o 100 millas de la costa y lanzar los loitering", afirma Alfaro. Algo que permitiría ejecutar ataques sin poner en peligro el buque nodriza tripulado de la Armada.

Por último, entre el abanico de capacidades destacadas por el director general de la compañía, destaca el de llevar a cabo operaciones antiminas que incluyen un robot a control remoto para su desactivación.