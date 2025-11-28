El submarino ‘Isaac Peral’ culmina con éxito su primera misión operativa internacional bajo mando de la OTAN

Las claves nuevo Generado con IA El submarino ‘Isaac Peral’ (S-81) ha completado su primera misión operativa internacional bajo mando de la OTAN durante la operación ‘Sea Guardian’, acumulando 840 horas de inmersión y más de 5.050 millas náuticas recorridas. Esta misión marca la primera vez que un submarino de la serie S-80, diseñado y construido íntegramente en España, participa en operaciones reales de la OTAN, demostrando su capacidad tecnológica y operativa. El S-81 realizó escalas en Augusta (Sicilia), Alejandría (Egipto) y Souda (Creta), y participó en ejercicios antisubmarinos avanzados junto a otros buques de la Armada. El éxito del despliegue confirma la madurez tecnológica del programa S-80, posicionando a España entre los pocos países capaces de diseñar y construir submarinos convencionales avanzados.

El submarino ‘Isaac Peral’ (S-81) regresaba este jueves a su base en Cartagena, poniendo fin a su primer despliegue operativo internacional y a una navegación que la Armada considera histórica.

Durante 46 días y bajo el control operativo de la OTAN —como parte de la operación ‘Sea Guardian’— el buque, fabricado por Navantia, ha acumulado 840 horas de inmersión y recorrido más de 5.050 millas náuticas, cifras que certifican la plena capacidad operativa del primer submarino de la serie S-80.

A su llegada a puerto, el comandante del buque, el capitán de corbeta Fernando Clavijo, subrayó la trascendencia del hito para la Armada y para la industria nacional: "Nuestro ‘Isaac Peral’ es un buque de diseño y construcción totalmente nacional", afirmó, antes de agradecer a su dotación "su compromiso, abnegación y espíritu de servicio, sin los cuales nada habría sido posible".

S-81 entrando a puerto en Cartagena

La misión del S-81 marca la primera participación operativa de un submarino S-80 bajo mando de la OTAN. Su tecnología de última generación, diseñada para maximizar el sigilo y la discreción, le ha permitido efectuar tareas de vigilancia en el Mediterráneo sin interferir con el tráfico marítimo y detectar actividades ilícitas en su zona de operaciones.

Durante gran parte del despliegue, el submarino permaneció en cota periscópica para optimizar la obtención de inteligencia. En ese periodo identificó y reportó a la OTAN numerosos buques, monitorizó rutas comerciales, actividad pesquera y movimientos en distintos puertos de la región.

Además, realizó un crucero de resistencia, exigente prueba destinada a certificar el rendimiento de las nuevas unidades de la Armada.

Tres escalas internacionales y ejercicios avanzados

El viaje del S-81 incluyó tres escalas clave. La primera tuvo lugar en Augusta (Sicilia); la segunda, una escala histórica en Alejandría (Egipto), donde un submarino español no atracaba desde hacía 91 años; y la tercera, en la base naval de Souda (Creta), antes de iniciar su regreso a España.

En sus últimos días de navegación, el ‘Isaac Peral’ se integró en los ejercicios ASW “MARBORÁN”, junto a las fragatas ‘Blas de Lezo’ (F-103) y ‘Numancia’ (F-83), además del veterano submarino ‘Galerna’ (S-71). La interacción permitió afinar tácticas antisubmarinas y reforzar la interoperabilidad interna de la Armada.

Madurez tecnológica

El regreso del S-81 supone mucho más que el fin de un despliegue: es la confirmación de que el programa S-80, uno de los desarrollos navales más complejos emprendidos por España, ha alcanzado un grado de madurez operativa equiparable al de las grandes potencias submarinas.

El ‘Isaac Peral’ es el primer submarino convencional del mundo dotado de un sistema AIP de tercera generación diseñado íntegramente en España, un módulo de propulsión independiente del aire que permitirá en futuras misiones prolongar significativamente sus periodos de inmersión sin necesidad de salir a superficie.

Subnarino "Isaac Peral" Armada

Tal como resume el comandante Clavijo, "estamos muy orgullosos de lo mucho conseguido y de haber demostrado, en un escenario real, la capacidad de nuestra industria y de nuestra Armada".

Para la Armada, esta primera operación internacional ha servido también para comprobar el rendimiento del submarino en escenarios reales, con cambios constantes de profundidad, maniobras de sigilo, operaciones en cota periscópica y un crucero de resistencia especialmente exigente. La plataforma ha respondido con plena fiabilidad, demostrando que puede operar sostenidamente en misiones de vigilancia, obtención de inteligencia y disuasión.

Industria y Armada coinciden en que este hito consolida la solidez técnica del programa S-80, un proyecto estratégico que ha movilizado a más de un centenar de empresas españolas y que sitúa a España entre el reducido grupo de países capaces de diseñar, construir e integrar submarinos avanzados.

España y la operación ‘Sea Guardian’

España participa de manera continuada en la operación ‘Sea Guardian’ desde 2017, una misión aliada centrada en la seguridad marítima, la lucha contra el terrorismo y la estabilidad en el Mediterráneo.

La contribución del S-81 refuerza ese compromiso, aportando capacidades submarinas avanzadas para mejorar el conocimiento del entorno marítimo y apoyar los esfuerzos internacionales contra amenazas comunes.

Con su primer despliegue completado con éxito, el ‘Isaac Peral’ consolida su posición como uno de los activos estratégicos más relevantes de la Armada y un emblema del avance tecnológico español en el ámbito naval.