La USAF encarga otros 15 nuevos aviones cisterna KC-46A Pegasus a Boeing por 2.135 millones de euros

La Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF), en plena fase de modernización de la flota de reabastecimiento en vuelo, otorga a Boeing un contrato valorado en 2.470 millones de dólares (unos 2.135 millones de euros) para la adquisición de 15 aviones cisterna KC-46A Pegasus, el modelo diseñado para sustituir de forma progresiva a los veteranos KC-135 Stratotanker.

El encargo forma parte del lote de producción más reciente dentro del programa KC-46A, que continúa ampliándose pese a los retrasos y desafíos técnicos registrados en los últimos años. Con esta nueva compra, Boeing consolida el ritmo de fabricación del Pegasus y asegura carga de trabajo estable para su cadena de suministro a largo plazo.

Actualmente existen 183 KC-46A operativos o en fase de entrega para distintos clientes, según datos facilitados por la compañía. Estados Unidos opera ya 98 unidades, mientras que Japón dispone de seis y Israel ha recibido cuatro, en el marco de su proceso de modernización de capacidades estratégicas.

El responsable del programa KC-46 en Boeing, Jake Kwasnik, subrayó que “obtener un contrato ayuda a garantizar la estabilidad de la producción, incluida nuestra cadena de suministro a largo plazo, para seguir brindando la capacidad inigualable del KC-46A”.Una afirmación que pone de relieve el interés del Pentágono en mantener la continuidad industrial del programa ante la creciente demanda global de plataformas de reabastecimiento.

Aunque el KC-46A Pegasus continúa sumando pedidos —sobre todo de Estados Unidos—, el panorama internacional revela una tendencia clara: el A330 MRTT de Airbus se ha convertido en el cisterna de referencia para la mayoría de las fuerzas aéreas, imponiéndose en concursos clave en Europa, Asia-Pacífico y Oriente Medio.

En el plano técnico

En el plano técnico, el KC-46A se basa en la plataforma del Boeing 767-2C y presenta unas dimensiones considerables: 50,5 metros de longitud, 47,6 metros de envergadura y 15,9 metros de altura. Está propulsado por dos motores Pratt & Whitney PW4062, capaces de generar 62.000 libras de empuje cada uno, lo que le permite mantener una velocidad de crucero de Mach 0,80 y alcanzar una autonomía superior a los 11.800 kilómetros sin reabastecerse.

En materia de combustible, el Pegasus puede transportar hasta 96 toneladas —alrededor de 212.000 libras— y dispone de un sistema de reabastecimiento dual. Por un lado, cuenta con una pértiga rígida compatible con los estándares de los KC-10 y KC-135, capaz de transferir 1.200 galones por minuto. Por otro, incorpora dos pods de manguera y cesta bajo las alas, destinados a aeronaves que utilizan el sistema “probe-and-drogue”.

Una de sus características más destacadas es el Remote Vision System (RVS), una solución de cámaras 3D y sensores que permite al operador manejar la pértiga desde una cabina presurizada situada detrás del cockpit, aumentando la seguridad y precisión durante las maniobras de reabastecimiento en vuelo.

Desde la compañía insisten en que el KC-46A está experimentando mejoras incrementales en sistemas de misión, comunicaciones y conectividad, con el objetivo de reforzar su papel como nodo aéreo avanzado en operaciones conjuntas. Entre esas mejoras figura la actualización del Remote Vision System (RVS), clave para las maniobras de reaprovisionamiento mediante pértiga.

Un pilar para el futuro de la USAF

El KC-46A constituye uno de los pilares del plan de recapitalización de la USAF, que prevé la sustitución progresiva de las plataformas más antiguas y la introducción de nuevos conceptos como el futuro avión cisterna de próxima generación (Next-Generation Air-Refueling System, NGAS).

Mientras ese relevo llega, Washington continúa reforzando su flota de Pegasus, asegurando no sólo su autonomía estratégica global, sino también la interoperabilidad con aliados del Indo-Pacífico y Oriente Medio que ya han apostado por el modelo.