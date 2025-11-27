Polonia adquiere 96 helicópteros de ataque AH-64E Apache a Boeing por 4.000 millones de euros

Las claves nuevo Generado con IA Polonia ha adquirido 96 helicópteros de ataque AH-64E Apache a Boeing por 4.000 millones de euros, el mayor pedido internacional en la historia del programa. Las primeras entregas están previstas para 2028 y Polonia ya capacita a pilotos y personal de mantenimiento; actualmente opera 8 Apaches alquilados al Ejército de EEUU. El acuerdo incluye la participación de la industria local polaca en el mantenimiento y soporte de la flota, así como programas de capacitación y un laboratorio de materiales compuestos. El modelo AH-64E Apache es la versión más avanzada y probada del helicóptero, con más de 1.300 unidades operando en todo el mundo.

Tan solo unas horas después de que Polonia proclamara a Saab como ganador de su programa de submarinos, desde Varsovia han anunciado una importante adquisición compuesta de 96 helicópteros AH-64E Apache fabricados por Boeing.

Según un comunicado publicado por la compañía americana, el valor del pedido es de unos 4.000 millones de euros y representa el mayor número de aeronaves Apache encargadas fuera de Estados Unidos en toda la historia del programa.

Las primeras entregas están previstas para el 2028 y el Ministerio de Defensa Nacional de Polonia ya está capacitando a pilotos y personal de mantenimiento en el helicóptero. Actualmente, Varsovia tiene 8 Apache alquilados al Ejército de EEUU.

"Este importante acuerdo nos permite comenzar a construir una de las flotas de Apache más grandes y formidables que el mundo haya visto jamás", según ha afirmado Christina Upah, vicepresidenta de Programas de Helicópteros de Ataque de Boeing.

"Trabajando en estrecha colaboración con las Fuerzas Armadas de Polonia, nos centramos en la ejecución disciplinada para ayudar a mejorar las capacidades de defensa de Polonia y satisfacer la fuerte demanda del helicóptero de ataque más avanzado", ha proseguido.

Helicóptero AH-64D Apache US Army

Gracias a un acuerdo de compensación anunciado el año pasado entre Boeing y el Ministerio de Defensa Nacional de Polonia, la industria local desempeñará un papel clave en el mantenimiento y el soporte de la flota Apache, según el mismo comunicado.

Por su parte, Boeing también establecerá programas de capacitación y contribuirá al desarrollo de un laboratorio de materiales compuestos en el país europeo.

El pasado 30 de septiembre, la compañía estadounidense celebró el 50 aniversario del primer vuelo del Apache en sus instalaciones en Mesa (Arizona). Sin embargo, aquel primer ejemplar que voló poco tiene que ver con la última versión desarrollada que es la misma que ha adquirido Polonia.

El modelo E (AH-64E) actual "ha evolucionado hasta convertirse en la configuración más probada y avanzada, que ofrece una letalidad, capacidad de supervivencia, conectividad e interoperabilidad inigualables en el campo de batalla", según lo describe la propia Boeing.

En los últimos meses, la compañía ha entregado nuevos Apaches a clientes de todo el mundo, incluyendo ejércitos de Australia, India y Marruecos. En todo el mundo, hay más de 1.300 helicópteros del tipo operando actualmente.

La noticia de la adquisición de Polonia llega unos meses después de una cancelación. En julio y coincidiendo con un cambio de gobierno en Seúl, Corea del Sur decidió suprimir la segunda fase del contrato de adquisición de Apaches a Boeing.

"La reconsideración de la adquisición de [los helicópteros] Apache es un paso positivo", afirmó entonces un diputado del Poder Popular. "Necesitamos invertir en drones y otros sistemas de vanguardia".

Asimismo, la adquisición de Apache fue aprobada inicialmente por la administración coreana anterior, lo que se une a que los funcionarios de defensa del país asiático han apuntado al aumento en un 66% del precio de este modelo de helicóptero en comparación con el acuerdo de la primera fase, rubricado hace una década.