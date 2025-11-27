Navantia pone la quilla del nuevo BAM de intervención subacuática de la Armada

Las claves nuevo Generado con IA Navantia ha puesto la quilla del nuevo Buque de Acción Marítima de Intervención Subacuática (BAM-IS) para la Armada en los astilleros de Puerto Real, Cádiz. El BAM-IS contará con un diseño versátil y modular, permitiendo misiones de buceo, rescate de submarinos, protección del patrimonio subacuático y apoyo a operaciones internacionales. El buque incorporará tecnología avanzada de propulsión eléctrica y posicionamiento dinámico preciso, garantizando operaciones seguras incluso en condiciones meteorológicas adversas. Podrá operar con el Sistema de Rescate Submarino de la OTAN y dispondrá de vehículos no tripulados (ROV) para tareas subacuáticas de exploración y rescate.

Navantia ha alcanzado un nuevo hito en su colaboración con la Armada al poner este jueves la quilla del nuevo Buque de Acción Marítima de Intervención Subacuática (BAM-IS). El acto, celebrado en los astilleros de Puerto Real (Cádiz), marca el inicio formal de la construcción de una unidad clave para reforzar las capacidades de salvamento, rescate y operaciones subacuáticas de la Marina.

El evento ha reunido a representantes de Navantia y de la Armada. Por parte de la empresa pública asistieron Gonzalo Mateo-Guerrero Alcázar, director de Operaciones y Negocio, y Alberto Cervantes, director de Negocio de Corbetas y Buques de Acción Marítima. En representación de la Armada estuvieron presentes, entre otros, el almirante Carlos Martínez-Merello Díaz de Miranda, el teniente general José Antonio Gutiérrez Sevilla y el capitán de navío Ángel Arrazola Martínez.

Durante el acto, los asistentes han podido presenciar la bajada de la quilla, que se deslizó desde el área de premontaje con la ayuda de las grúas pórtico del astillero. Este momento, de gran simbolismo en la construcción naval, ha sido seguido de cerca también por la plantilla de la empresa pública.

El nuevo BAM-IS se distingue por su diseño versátil y modular. Su cubierta de trabajo, de más de 400 metros cuadrados, permitirá adaptar el buque a distintas misiones: operaciones de buceo, rescate y salvamento de submarinos, protección del patrimonio subacuático o apoyo a misiones internacionales.

El buque incorporará una planta propulsora y eléctrica avanzada, basada en corriente continua, almacenamiento de energía y propulsores cicloidales, lo que le permitirá mantener un posicionamiento dinámico preciso incluso bajo condiciones meteorológicas adversas. Además, cumplirá con los estándares medioambientales más exigentes.

Entre sus capacidades destacadas figura la posibilidad de operar con el Sistema de Rescate Submarino de la OTAN (NSRS), lo que permitirá al buque obtener la certificación MOSHIP como unidad nodriza de los sistemas de rescate de submarinos de la Alianza Atlántica. Igualmente, dispondrá de vehículos no tripulados (ROV) para realizar trabajos subacuáticos de exploración e intervención a distancia.