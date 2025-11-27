Macron acelera la “mili” voluntaria en Francia ante la crisis de seguridad en Europa, ¿qué ocurre en otros países?

Modelos de servicio militar varían en Europa: algunos países optan por sistemas obligatorios, híbridos o voluntarios, mientras que en España, Portugal y Reino Unido el debate sobre la mili sigue ausente o se descarta la conscripción.

El presidente francés, Emmanuel Macron, anuncia la creación de un nuevo servicio militar voluntario para jóvenes entre 18 y 19 años, una iniciativa con la que el Gobierno pretende reforzar la base humana de unas Fuerzas Armadas sometidas a una creciente presión geopolítica, con el trasfondo de la guerra de Ucrania y la amenaza rusa.

Esta "mili voluntaria" tendrá una remuneración de entre 900 y 1.000 euros mensuales, y según ha anunciado Macron, sólo servirán en misiones en el territorio nacional. De hecho, el propio Macron descartó tajantemente su envío a Ucrania, incluso en un hipotético escenario de posguerra.



En un primer momento se incorporarán al servicio militar voluntario tres mil jóvenes, que deberían aumentar a diez mil en 2030 y, "en función de la amenaza", cincuenta mil en 2035, dijo el jefe del Estado francés en un discurso en el cuartel de Varces, en los Alpes franceses.

Según diversas fuentes militares y analistas, lo más probable es que los reclutas se integren en tareas de apoyo logístico, defensa territorial, protección de infraestructuras críticas y refuerzo de unidades de reserva, permitiendo liberar a militares profesionales para misiones operativas.

La decisión de Francia se enmarca en una tendencia que gana fuerza en toda Europa. Ante la creciente amenaza de Rusia y el temor a una menor implicación de Estados Unidos en la defensa del continente, varios países han optado por revisar sus sistemas de reclutamiento y reforzar sus capacidades militares.

Mientras en países como España, Portugal o el Reino Unido la implantación de una mili voluntaria no ha entrado en el debate político, en Francia, Alemania o Polonia se ha convertido sin embargo en una cuestión candente.

Alemania, por ejemplo, aprobó en agosto la recuperación del servicio militar voluntario: a partir de 2026 enviará un cuestionario a todos los jóvenes de 18 años para evaluar su disposición a servir en la Bundeswehr.

Aun así, ningún país estudia restablecer la conscripción plena, que desapareció en la mayoría de los Estados europeos entre los años noventa y dos mil —como Francia, España, Bélgica, Países Bajos, Italia o Alemania—, mientras que Malta e Irlanda nunca la aplicaron.

6 países de la UE mantienen la mili obligatoria

Seis países de la UE conservan el servicio militar obligatorio: Austria, Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia y Grecia. La duración varía entre los nueve y doce meses en Grecia, hasta los catorce en Chipre.

Dinamarca, donde el servicio militar es todavía obligatorio, dio este año un paso más en esa dirección al anunciar que, a partir del 1 de julio de 2025, todas las mujeres que cumplan 18 años deberán inscribirse para participar en el “Día de la Defensa” de 2026, una jornada en la que se decide por sorteo quiénes deberán servir en el ejército en caso de que falten voluntarios.

Finlandia mantiene uno de los modelos más sólidos del continente: todos los hombres de entre 18 y 30 años deben cumplir el servicio, lo que permitirá al país alcanzar un millón de reservistas para 2031, el equivalente a uno de cada cinco habitantes.

Quienes se niegan pueden optar por el servicio civil, aunque su duración suele duplicar la del militar.

Países que dieron marcha atrás

El deterioro del entorno estratégico europeo también ha llevado a varios países a recuperar la conscripción tras haberla abolido. Lituania reintrodujo la mili en 2014, tras la anexión rusa de Crimea, para reforzar su capacidad de movilización rápida en un territorio especialmente expuesto entre Bielorrusia y Kaliningrado.

En 2024, Letonia y Estonia siguieron el mismo camino con modelos similares, centrados en ampliar la reserva y reforzar la defensa territorial.

Suecia reactivó el servicio militar en 2017, aunque de forma selectiva: solo una minoría de jóvenes es llamada a filas tras un proceso de evaluación de capacidades y motivación.

El próximo país en sumarse será Croacia, que a partir de 2026 convocará a unos 18.000 jóvenes cada año para dos meses de instrucción básica, con el objetivo de reforzar la cultura de defensa y disponer de un contingente adicional en caso de crisis.

Más allá de la Unión Europea

Fuera de la UE, el debate también gana fuerza. En Reino Unido, la discusión resurgió en 2024 después de que el jefe del Estado Mayor advirtiera de la necesidad de preparar a la sociedad para futuros conflictos de alta intensidad.

Aun así, el Gobierno descarta recuperar la conscripción abolida en 1960 y apuesta por ampliar el reclutamiento profesional y elevar el gasto en defensa hasta el 3% del PIB después de 2029.

Suiza mantiene uno de los sistemas de servicio obligatorio más consolidados: todos los hombres deben cumplir 18 semanas de instrucción o, en su defecto, realizar servicio civil, con un impuesto aplicado a quienes rechazan ambas opciones.

En Noruega, el modelo es híbrido: el servicio militar es formalmente obligatorio, pero solo entre el 15% y el 20% de los jóvenes aptos son finalmente seleccionados, lo que lo convierte en uno de los sistemas más exigentes del continente. Desde 2013, la obligación también alcanza a las mujeres.