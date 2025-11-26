Suecia construirá los tres nuevos submarinos de Polonia: el A26 de Saab gana la contienda al S-80 de Navantia

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno polaco ha seleccionado el submarino A26 de Saab (Suecia) para modernizar su flota, imponiéndose a ofertas como la del S-80 de Navantia (España), en un contrato valorado en 4.600 millones de euros. La propuesta sueca fue la única que cumplió todos los requisitos del proceso de selección y está especialmente adaptada al entorno del Mar Báltico. El acuerdo contempla la construcción de tres submarinos, transferencia de tecnología a la industria polaca, formación de marineros y equipamiento de astilleros locales para su mantenimiento. El proyecto A26 acumula retrasos en Suecia y se espera que alcance su madurez operativa después de 2030, aunque está considerado idóneo para operaciones costeras en el Báltico.

El Gobierno polaco ha escogido la oferta presentada por Suecia y como la mejor opción para modernizar su flota de submarinos. De esta manera, el sumergible A26 desarrollado por Saab se ha impuesto al resto de compañías que aspiraban al contrato, valorado en 4.600 millones de euros, entre ellas la española Navantia.

Así lo ha confirmado este miércoles el ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, quien destacó que la propuesta sueca ha sido "la única que cumplió con todas las exigencias" del proceso de selección y la que mejor se adapta al escenario del Báltico, donde se está construyendo "una nueva arquitectura de seguridad".

La Marina Polaca, en el marco del denominado programa ORKA, persigue incorporar tres submarinos con los que reemplazar al único sumergible con el que cuenta desde hace tres décadas, un modelo de la era soviética que se ha mantenido en servicio exclusivamente para conservar una dotación entrenada en lucha submarina.

Además, Kosiniak-Kamysz ha detallado que la oferta de Saab incluye el equipamiento de los astilleros polacos para el mantenimiento de los submarinos, así como una solución puente para adiestrar a los marineros en su uso a partir de 2027, antes de que sean entregadas las embarcaciones. Desde el Gobierno polaco ven posible firmar el contrato intergubernamental para la construcción de los submarinos antes de final de año.

Por su parte, Saab ha destacado que los futuros buques estarán equipados "con las últimas innovaciones y tecnologías". Asimismo, la empresa ha explicado que su oferta abarca también "la cooperación con la industria polaca y la transferencia de conocimiento", uno de los principales requisitos establecidos por el ejecutivo de Donald Tusk.

"Nos honra haber sido seleccionados y esperamos con interés las próximas negociaciones con la Agencia de Armamento de Polonia. La oferta sueca, que incluye submarinos diseñados para el Mar Báltico, es la opción ideal para el pueblo polaco. Mejorará significativamente la capacidad operativa de la Marina Polaca y beneficiará a la economía del país", ha subrayado Micael Johansson, presidente y director ejecutivo de Saab.

El A26 sueco es un diseño con un casco de baja firma sonora, que incluye el sistema Stirling Mark V y es considerado apropiado para misiones con bajo radio de acción, como las que se llevan a cabo en el Báltico, en lugar de operaciones oceánicas.

El proyecto A26 ha sido objeto de controversia ya que las dos unidades que Saab está construyendo para la Marina Sueca acumulan retrasos de varios años y se espera que alcance su madurez operativa más allá de 2030.