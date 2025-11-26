Así es el misil hipersónico YKJ-1000 con el que una compañía China simula un ataque a Japón, mientras Taiwan se rearma

La empresa china Lingkong Tianxing Technology ha difundido en redes sociales un vídeo en el que muestra el lanzamiento de su misil hipersónico YKJ-1000 desde un contenedor acoplado a un camión y el posterior impacto contra un objetivo en un campo de pruebas desértico.

Sin embargo, la secuencia más controvertida llega al final del metraje: una animación en la que ocho misiles despegan desde la costa china y vuelan en formación hacia el archipiélago japonés, con varios puntos de impacto señalados sobre el mapa. La escena, interpretada como una demostración explícita del alcance y la capacidad de ataque coordinado del sistema, ha desatado preocupación y críticas por su mensaje geopolítico.

Chinese private space company, Lingkong Tianxing's YKJ-1000 hypersonic missile being tested.



The video comes with an easter egg for Japan at the end.😎



When it comes to dealing with Japan, we don't need any mobilization effort. Our entire population and industry are onboard for…

El material, concebido como demostración de capacidades tecnológicas, ha sido interpretado por analistas como un mensaje político implícito en un momento de rivalidad estratégica en el Indo-Pacífico.

Por otro lado, y según las declaraciones de un representante de la empresa recogidas en la propia grabación y por medios especializados, el YKJ-1000 está ya en producción en serie a un coste equivalente a una décima parte del de los misiles convencionales.

Mientras, una versión inteligente del YKJ-1000, integrada con la toma de decisiones de IA y capacidades de colaboración en enjambre, se encuentra ahora en desarrollo a gran escala, aseguró la compañía al Global Times en un comunicado el martes.

El misil puede ejecutar ataques rápidos y de precisión contra objetivos de alto valor situados tras las líneas defensivas, como centros de mando, posiciones de misiles e instalaciones de radar, o realizar misiones de reconocimiento acelerado aprovechando su velocidad y sus sensores de alta resolución.

El proyectil tendría un alcance de entre 500 y 1.300 kilómetros, velocidades de entre Mach 5 y Mach 7 y capacidad de vuelo propulsado durante unos seis minutos, con guiado para identificar objetivos en vuelo y evadir defensas como agrupaciones navales o sistemas antiaéreos.

China y Japón atraviesan uno de sus momentos más tensos en años, tras las declaraciones de la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, quien sugirió que un eventual ataque chino contra Taiwán podría justificar la intervención de las Fuerzas de Autodefensa japonesas.

La teoría del gobierno de Tokio coincidió con la defensa de su plan para desplegar sistemas antimisiles en una cadena de islas situada a unos 110 kilómetros de Taipéi.

La respuesta de Pekín no se hizo esperar: un aluvión de reproches diplomáticos, advertencias oficiales y maniobras militares en el mar Amarillo elevó la temperatura del conflicto.

Taiwan incrementa su gasto en Defensa

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, ha anunciado un presupuesto suplementario de defensa de 40.000 millones de dólares (34.500 millones de euros) para reforzar la disuasión frente a China, una medida que enmarca “en respuesta a la creciente presión de Pekín”.

En una carta abierta publicada en The Washington Post, Lai subraya que el gasto militar taiwanés, ya duplicado en los últimos años, alcanzará el 3,3% del PIB en 2025 y que su objetivo es elevarlo “al 5% para 2030, la mayor inversión sostenida en la historia moderna de Taiwán”.

El nuevo paquete financiará adquisiciones de armas a Estados Unidos y el impulso de capacidades asimétricas “para introducir mayores costes e incertidumbres en la toma de decisiones de Pekín”. El presidente también destaca inversiones en tecnología, industria de defensa y cooperación con “países afines”.

“Mi mensaje es claro: la dedicación de Taiwán a la paz y la estabilidad es inquebrantable”, afirma Lai, quien llega a elogiar la estrategia estadounidense de “búsqueda de paz mediante la fuerza” aplicada por la Administración Trump.

Con respecto a Pekín, Lai ha declarado estar "acelerando el desarrollo de T-Dome, un sistema de defensa integrado de múltiples capas diseñado para proteger a Taiwán de los misiles, cohetes, drones y aviones de combate de la República Popular China".