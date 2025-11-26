Indra Group y S2GRUPO unen fuerzas para desarrollar capacidades soberanas de ciberdefensa

Las claves nuevo Generado con IA Indra Group y S2GRUPO han firmado un acuerdo estratégico para desarrollar capacidades avanzadas de ciberdefensa orientadas a reforzar la protección de sistemas y plataformas del sector de Defensa. La alianza busca fortalecer la soberanía tecnológica y dotar a las Fuerzas Armadas de soluciones plenamente europeas ante un entorno de ciberamenazas cada vez más sofisticado y dominado por actores-Estado. El acuerdo responde a la necesidad de evolucionar hacia una ciberdefensa activa, permitiendo planificar y ejecutar operaciones militares en el ciberespacio, considerado ya el quinto dominio de la Defensa. La colaboración fue formalizada durante las XIX Jornadas STIC CCN-CERT, reforzando el ecosistema industrial de defensa con soluciones tecnológicas soberanas y de alto valor añadido para la seguridad nacional.

Indra Group y S2GRUPO han firmado un acuerdo estratégico de colaboración (MoU) para el desarrollo conjunto de capacidades avanzadas de ciberdefensa destinadas a reforzar la protección de plataformas, sistemas y programas del sector de Defensa, así como desarrollar capacidades de combate en el ciberespacio, entendido este como el quinto dominio de la Defensa.

Se trata de la primera alianza formal entre ambas compañías, que comparten una visión estratégica común: fortalecer la soberanía tecnológica en materia de ciberdefensa y dotar a las Fuerzas Armadas de capacidades plenamente europeas frente a un ecosistema de amenazas cada vez más sofisticado y dominado por actores-Estado.

La digitalización acelerada de los sistemas de armas y de las plataformas terrestres, navales y aéreas —así como de los sensores, las comunicaciones, los sistemas de mando y control y las cadenas logísticas— ha ampliado de forma exponencial la superficie de ataque y la exposición frente a ciberamenazas.

Este nuevo escenario, unido al reconocimiento del ciberespacio como el quinto dominio de la defensa, obliga a evolucionar desde la ciberseguridad tradicional hacia una ciberdefensa activa, concebida como un auténtico “campo de maniobras” donde los cibercombatientes puedan planear y ejecutar operaciones militares con criterios estratégicos, operativos y tácticos.

En este contexto se enmarca el acuerdo entre Indra Group y S2GRUPO, destinado a reforzar las capacidades nacionales en este terreno. “Este acuerdo con S2GRUPO fortalece las capacidades nacionales para el desarrollo de soluciones soberanas para la conducción de misiones militares en el ciberespacio, respondiendo a las necesidades actuales de nuestros cibercombatientes que se enfrentan a una situación de guerra híbrida permanente, ante la cual las capacidades tradicionales de ciberseguridad no son suficientes para garantizar la libertad de acción en el ciberespacio”, ha subrayado Ángel Escribano, presidente ejecutivo de Indra Group.

También José Miguel Rosell, CEO y cofundador de S2GRUPO, ha destacado el valor estratégico de esta alianza: “En un escenario marcado por la aparición de actores-Estado y amenazas persistentes, la colaboración con Indra Group nos permite aportar capacidades tecnológicas avanzadas para reforzar la resiliencia de las Fuerzas Armadas y consolidar la autonomía estratégica nacional y europea”.

El acuerdo ha tenido lugar en el marco de las XIX Jornadas STIC CCN-CERT | VII Jornadas ESPDEF-CERT | Indra

La firma del acuerdo ha tenido lugar en el marco de las XIX Jornadas STIC CCN-CERT | VII Jornadas ESPDEF-CERT | Congreso RootedCON 2025, un encuentro sin precedentes que reúne a más de 7.000 profesionales del sector público, privado, académico y de la comunidad técnica bajo el lema “Un escudo digital para una España interconectada”.

Con esta alianza se refuerza el ecosistema industrial de defensa, aportando soluciones tecnológicas de alto valor añadido y plenamente soberanas en un ámbito decisivo para la seguridad nacional.