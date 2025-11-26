La Bundeswehr confía a KNDS la modernización de 72 ambulancias blindadas Boxer 8x8 por 117 millones de euros

La filial alemana de KNDS ha cerrado un contrato de 117 millones de euros para modernizar 72 ambulancias blindadas Boxer 8x8 del Ejército alemán, un programa que reforzará la capacidad de evacuación médica en futuras operaciones y en el marco del proceso de digitalización de las Fuerzas Armadas.

El acuerdo, firmado con Artec, la joint venture responsable del diseño y producción del Boxer —participada por Rheinmetall (64%) y KNDS (34%)—, contempla la actualización de la variante sgSanKfz, la versión de alta protección destinada al apoyo sanitario en primera línea.

Según la compañía, la modernización incluye nuevo equipamiento médico de vanguardia, lo que permitirá ampliar las capacidades de tratamiento inmediato y estabilización de heridos en entornos de combate. “Esto incluye nuevo equipo médico de vanguardia. Además, las ambulancias Boxer ‘sgSanKfz’ estarán equipadas con radios digitales de última generación como parte del proyecto D-LBO (digitalización de operaciones terrestres) del Ejército alemán”, explicó KNDS en un comunicado.

La integración de estos sistemas digitales forma parte del ambicioso plan alemán para dotar a sus unidades terrestres de comunicaciones seguras, conectividad avanzada y una mayor integración con sistemas de mando y control, un elemento considerado crítico por Berlín ante el actual contexto de tensión en Europa.

Las primeras unidades modernizadas comenzarán a entregarse a partir de 2027. Estas ambulancias blindadas están diseñadas para operar en zonas de alto riesgo y pueden transportar un número variable de heridos, en función del tipo y gravedad de las lesiones. Además, están preparadas para ofrecer atención de cuidados intensivos en movimiento, una capacidad clave para reducir la mortalidad en operaciones.

El Boxer es un blindado 8x8 ya en servicio en la Bundeswehr y en varias fuerzas armadas europeas. En su versión sanitaria se ha convertido en una pieza clave de la doctrina alemana de apoyo médico en el campo de batalla, al combinar alta protección balística y antiminas con gran movilidad y una arquitectura modular muy flexible.

Con este nuevo contrato, Berlín consolida su apuesta por mantener plenamente operativo un sistema que sigue evolucionando para adaptarse a las crecientes exigencias del combate moderno