Airbus encarga a Arquimea el desarrollo de los contenedores de transporte de los motores de los futuros Eurodrone

Arquimea ha sido seleccionada por Airbus para desarrollar un contenedor logístico destinado al transporte de uno de los componentes más críticos del Eurodrone: sus motores.

El acuerdo convierte a la empresa española en la responsable del diseño de la solución que deberá garantizar la máxima seguridad e integridad durante todas las fases logísticas del programa de esta pieza clave de la futura aeronave.

El contrato, formalizado en las instalaciones de Arquimea en Torrejón de Ardoz (Madrid), contempla el diseño, desarrollo, fabricación y calificación de contenedores de transporte multimodal.

Estos sistemas deberán cumplir con estrictos requisitos técnicos y logísticos establecidos por Airbus, incluyendo una elevada resistencia estructural, control preciso de vibraciones, compatibilidad ambiental y estanqueidad.

Todo ello tiene como objetivo proteger los motores tanto en las operaciones de manipulación y almacenamiento como en el transporte terrestre, marítimo y aéreo.

El proyecto está liderado técnicamente por el equipo de Equipos de Apoyo Terrestre del departamento de Servicios de Getafe (Madrid) de Airbus. Este contrato se considera uno de los primeros dentro del ámbito del Integrated Logistic Support (ILS) del programa Eurodrone, subrayando la importancia de una gestión logística sólida para el éxito del ambicioso desarrollo europeo.

El Eurodrone, considerado un pilar estratégico para la cooperación tecnológica y la defensa europea, representa un paso decisivo en la consolidación de la Base Tecnológica e Industrial de Defensa (EDTIB) de la Unión Europea.

España adquirirá cuatro sistemas Eurodrone para el Ejército de Aire y del Espacio. Cada sistema se compone de tres aeronaves y dos estaciones de control en tierra. Desde estas últimas, los pilotos dirigirán los movimientos del dron y supervisarán el correcto funcionamiento de los sensores y las cámaras que incorporen durante la misión.

El Euromale se proyecta como una plataforma con una masa de unas diez toneladas, una envergadura de 26 metros, una longitud de 16 metros y una altura de seis metros.