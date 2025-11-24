Destinus y Shield AI se alían para incorporar tecnologías de vuelo y operaciones autónomas a los drones Ruta y Hornet

Las claves nuevo Generado con IA Destinus y Shield AI han firmado un acuerdo para integrar el sistema de autonomía Hivemind en los drones Ruta y Hornet, desarrollados por Destinus. Hivemind es un software que permite a los drones operar de forma autónoma, evaluar su entorno y funcionar incluso en escenarios sin GPS ni comunicaciones satelitales. La colaboración busca acelerar la puesta en servicio de sistemas aéreos no tripulados avanzados para la defensa europea y sus aliados, con demostraciones conjuntas previstas para 2026. La integración tecnológica refuerza la apuesta europea por la soberanía tecnológica y la creación de un ecosistema industrial para vehículos de vuelo autónomo, especialmente en España.

La compañía europea Destinus, especializada en sistemas aéreos no tripulados, ha firmado un contrato con la compañía Shield AI para la integración de su sistema Hivemind en las aeronaves.

Hivemind es un software que proporciona autonomía de misión a los drones, un sistema modular agnóstico de la plataforma que incorpora tecnología de inteligencia artificial para el procesamiento de datos.

Asimismo, el sistema también es capaz de evaluar el entorno, monitorizar el estado del vehículo e incluso operar en lugares donde la conexión satelital con el GPS está denegada y las comunicaciones limitadas.

Según explican en un comunicado, la colaboración combina la capacidad de Destinus para diseñar y fabricar sistemas aéreos de nueva generación, con la tecnología de autonomía táctica de Shield AI.

El objetivo es "acelerar la puesta en servicio de sistemas no tripulados avanzados para defensa europea y de sus aliados".

El acuerdo, amplían, contempla la integración de Hivemind en los sistemas aéreos no tripulados Ruta y Hornet, dos de los modelos de drones desarrollados por Destinus.

Estas plataformas, junto con el V-BAT de la propia Shield AI, compartirán información en tiempo real, coordinación de maniobras y reaccionarán dinámicamente a la evolución de la misión.

"Se han planificado demostraciones en vuelo conjuntas para 2026, con el fin de mostrar la interoperabilidad entre los sistemas de ambas compañías".

Asimismo, apuntan que "estas demostraciones tendrán participación clave de centros de excelencia y equipos de ingeniería de Destinus basados en España".

Dron Hornet despegando Destinus

"La integración de Hivemind en diversas arquitecturas de aeronaves como Ruta, Hornet y V-BAT demuestra cómo un marco de autonomía unificado puede permitir la ejecución distribuida de misiones", según ha explicado Nathan Michael, director de tecnología de Shield AI.

"La capacidad de percibir, decidir y actuar conjuntamente en tiempo real mejora la coordinación, la supervivencia y el éxito de la misión", ha proseguido.

Por otro lado, Mikhail Kokorich, director general de Destinus, ha apuntado por el propósito de Europa de garantizar una "verdadera soberanía tecnológica".

Para ello, la industria de la región debe "combinar autonomía de IA de primer nivel con escalabilidad industrial", como dos de los pilares técnicos pendientes de levantar.

La alianza de ambas compañías "refuerza ese camino, integrando las plataformas, aviónica e IA desarrolladas por Destinus con la autonomía táctica de Shield AI ya validada en operaciones reales".

"Con las plataformas de Destinus, estamos diseñando el pilar de una arquitectura autónoma de disuasión distribuida, inteligente y resiliente para Europa y para Ucrania", ha afirmado Kokorich.

Según explican desde Destinus, la compañía sigue aumentando su huella en "capacidades tecnológicas y estratégicas en España, contribuyendo a desarrollar un ecosistema industrial alrededor de sus vehículos de vuelo autónomo".