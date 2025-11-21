Hisdesat y la emiratí Space42 desarrollarán servicios y aplicaciones para observación terrestre y comunicaciones

Ali Al Hashemi, CEO de Space Services en Space42, y Miguel Ángel García Primo, director general de Hisdesat Cedida

La compañía española Hisdesat ha firmado un memorando de entendimiento (MoU) con la emiratí Space42 para "explorar vías de colaboración comercial en observación de la Tierra y comunicaciones satelitales.

Space42, compañía con sede en Abu Dhabi, está especializada en tecnologías espaciales impulsadas por inteligencia artificial y cuenta con alcance global.

Según un comunicado conjunto, la colaboración refleja la voluntad de ambas compañías de ampliar sus alianzas internacionales y alinearse con el creciente impulso de cooperación espacial entre Emiratos Árabes Unidos y España.

Asimismo, el acuerdo rubricado establece "un marco para la colaboración tecnológica y el desarrollo de mercado en los activos espaciales actuales y futuros de ambas firmas".

El propósito es "reforzar la oferta de servicios a clientes gubernamentales, de defensa y del ámbito comercial, fomentando el desarrollo de servicios satelitales de nueva generación".

"La asociación con Hisdesat demuestra el papel de Space42 como puente entre naciones y pone de relieve cómo la tecnología espacial puede impulsar el crecimiento económico y el progreso social", ha declarado Ali Al Hashemi, CEO de Space Services en Space42.

Ali Al Hashemi también ha indicado la intención de convertirse en el socio preferente en datos geoespaciales de alta calidad y la búsqueda de colaboración con aliados afines.

"Al combinar nuestra infraestructura satelital basada en IA con la experiencia de Hisdesat en comunicaciones seguras, aceleraremos el desarrollo de servicios satelitales que fortalezcan la resiliencia y la conectividad global".

Por su parte, Miguel Ángel García Primo, director general de Hisdesat, ha destacado que el memorando firmado con Space42 es "especialmente estimulante" para la compañía española.

"Representa un paso más en nuestro crecimiento en Emiratos Árabes y en la región de Oriente Medio", afirma García Primo.

"Nos complace asociarnos con una organización que comparte nuestra visión de la innovación y de la oferta de servicios y productos gubernamentales de primer nivel".

Asimismo, García Primo apunta a que el acuerdo supone un compromiso en el desarrollo de ambos países y con la proyección internacional de las capacidades gubernamentales satelitales innovadoras.

La alianza se enmarca en la creciente cooperación entre Emiratos Árabes Unidos y España en materia de tecnología, inversión y comercio, señalan desde Hisdesat.

En el ámbito espacial, ambos países están impulsando la observación terrestre, la monitorización climática y las comunicaciones seguras, con el objetivo de fortalecer la resiliencia y fomentar la innovación en la economía espacial global.

Por su parte, Space42 ya está presente en Europa a través de sus alianzas en analítica geoespacial e inteligencia artificial, apoyando proyectos en España que incluyen la integración de datos para la monitorización ambiental, vigilancia marítima y aplicaciones de movilidad.