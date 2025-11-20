Las claves nuevo Generado con IA Navantia integrará la munición merodeadora naval de Arquimea en sus buques, tras un acuerdo para mejorar la operatividad, seguridad y eficiencia de las fuerzas navales españolas. La colaboración incluye la incorporación de municiones merodeadoras de superficie, torpedos inteligentes y sistemas autónomos submarinos en los sistemas de combate y gestión de drones de Navantia. La integración de estos sistemas permitirá a los buques gestionar de forma nativa nuevas armas inteligentes, reforzando sus capacidades de combate, vigilancia y respuesta ante amenazas complejas. La alianza busca posicionar a la industria española en la vanguardia internacional de sistemas autónomos navales, combinando la experiencia de Navantia y Arquimea en tecnología naval avanzada.

Navantia integrará la munición merodeadora naval de Arquimea en sus buques tras sellar un acuerdo de cooperación para aumentar la operatividad, la seguridad y la eficiencia de las fuerzas navales a través de la integración de estas capacidades en los sistemas de combate y de gestión de drones de la compañía pública española.

La colaboración abarca municiones merodeadoras navales de superficie, torpedos inteligentes y sistemas merodeadores submarinos, configurando un catálogo completo de capacidades autónomas para el entorno marítimo. La alianza se centra en la integración de los sistemas autónomos de Arquimea en el sistema de combate de la Armada (Scomba) y en Naiad, la solución de Navantia para la integración de drones.

Esta convergencia permitirá que los buques incorporen y gestionen de forma nativa estas nuevas armas inteligentes, optimizando la coordinación entre sensores y sistemas de armas. De este modo, las futuras plataformas navales verán reforzadas sus capacidades de combate, vigilancia y respuesta ante amenazas complejas.

Para Ricardo Domínguez, presidente de Navantia, la colaboración consolida la capacidad de la empresa para integrar sistemas autónomos en sus buques y posiciona a la compañía como proveedor de soluciones de vanguardia para sus clientes.

"Esta alianza refuerza nuestro compromiso para impulsar soluciones tecnológicas de alto valor para mejorar la operativa y seguridad de las Armadas en misiones navales. Los sistemas autónomos son una ventaja tecnológica que juegan un papel fundamental en los conflictos actuales globales", ha destacado, por su parte, Diego Fernández Infante, presidente de Arquimea.

La empresa de Fernández aporta una gama madura de sistemas merodeadores navales, tanto de superficie como submarinos. La familia WISE está formada por tres sistemas submarinos autónomos con diferentes alcances y capacidades, diseñados para misiones de vigilancia, reconocimiento, identificación de minas y empleo como munición merodeadora en el entorno subacuático.

Complementariamente, la familia Kronos ofrece tres modelos de drones navales de superficie con distintas tecnologías, tamaños y prestaciones, pensados para adaptarse a múltiples escenarios operativos.

Navantia, que ya diseña, desarrolla e integra soluciones de alta tecnología para la Armada a lo largo de todo el ciclo de vida de los buques, ve en esta alianza una base sólida para el desarrollo futuro de capacidades navales basadas en sistemas autónomos inteligentes.

Con la suma del know-how de Arquimea en munición merodeadora y robótica naval, ambas compañías aspiran a situar a la industria española en la primera línea internacional en sistemas autónomos para el dominio marítimo.