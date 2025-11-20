Mehmet Demiroglu, director general de TA: "Nosotros estamos preparados para la firma del Hürjet con España"

El contrato de adquisición, estimado en 3.120 millones de euros, se encuentra en la fase final de negociación y ambas partes aseguran estar listas para su firma inminente.

El acuerdo incluye la colaboración entre Turkish Aerospace y Airbus Defence and Space, que coordinará la integración industrial del caza en España y la posible personalización para necesidades específicas del Ejército del Aire.

La primera entrega de los Hürjet está prevista para 2028, inicialmente con unidades de producción completamente turca, y posteriormente se contempla una línea de fabricación en España mediante transferencia tecnológica.

España planea adquirir 45 cazas turcos Hürjet como parte del programa de reemplazo de los veteranos F-5 para el entrenamiento avanzado de pilotos.

La adquisición de cazas turcos Hürjet supone uno de los principales programas del Ministerio de Defensa. El objetivo de esta nueva plataforma es contar con una aeronave de enseñanza para los futuros pilotos de caza, que hasta ahora realizan su formación avanzada a bordo de los F-5.

Estos últimos aparatos están muy cerca de finalizar su vida útil y desde el Ejército del Aire y del Espacio están llevando a cabo el proceso de adquisición de la nueva plataforma que ocupará los hangares de la Base Aérea de Talavera la Real (Badajoz).

El pasado mes de mayo, Turkish Aerospace (TA) firmó un memorando de entendimiento con más de una decena de compañías españolas para poner en marcha un desarrollo conjunto de la plataforma y así adaptarla a las necesidades del Ejército.

La rama española, en este caso, está liderada por Airbus Defence and Space, quien será la encargada de coordinar todo el proceso de adopción del caza turco por parte del tejido industrial nacional.

Entre tanto, el Ministerio de Defensa continúa dando pasos hacia adelante para que el programa de reemplazo de cazas termine de cristalizar.

Uno de los últimos hitos se registró en el Consejo de Ministros del pasado 11 de noviembre, cuando se aprobó la celebración del contrato. Pero la firma del contrato final de compra todavía no se ha realizado.

Según la documentación del Consejo Ministerial, el propósito es la incorporación de un sistema integrado de entrenamiento (ITS-C), "para la especialidad de caza y ataque, sustituto del actual AE.09 (F-5), por un valor estimado de 3.120 millones de euros".

Caza Hürjet durante una de las pruebas de vuelo Cedida

Si bien los primeros datos apuntaban a la adquisición de entre 28 y 30 aeronaves, en el último dato confirmado por el Gobierno la cifra asciende hasta las 45 unidades.

Tal y como ha podido saber EL ESPAÑOL, las primeras unidades se esperan para el 2028 y serán de producción turca al completo.

La idea del Ministerio de Defensa, junto al tejido industrial nacional, es la creación de una línea específica de fabricación de la aeronave como consecuencia de la transferencia tecnológica. Un término que habrá que esperar para ver cómo se articula.

De hecho, la adquisición de los aparatos a TA todavía no se ha efectuado, aunque todo apunta a que el pedido en firme —junto con la concreción de todos los detalles— se lleve a cabo en las próximas semanas. Antes de terminar el año, según han apuntado varias fuentes a este medio.

Para arrojar luz sobre el programa hispano-turco, en EL ESPAÑOL hemos hablado con Mehmet Demiroglu, director general de Turkish Aerospace (TA), la compañía detrás del desarrollo y fabricación del próximo entrenador avanzado del Ejército del Aire y del Espacio español.

¿Cuál es el estado actual del desarrollo del programa? ¿Cuándo se espera la primera entrega a la Fuerza Aérea Turca?

La aeronave se encuentra en fase de pruebas de vuelo y ya ha alcanzado hitos notables, convirtiéndose en una aeronave seguida de cerca por las autoridades de aviación internacionales.

Desde que realizó su vuelo inaugural, hace 30 meses, se han realizado un total de 330 pruebas de vuelo con dos prototipos, acumulando 228 horas de vuelo, y a los que se han puesto a los mandos comandantes de las Fuerzas Aéreas Turca y Española.

Actualmente, se siguen realizando pruebas de la envolvente de vuelo de la aeronave y sólo quedan algunos test para concluir esta fase.

TAI Hürjet pintado con los colores del Ejército del Aire en FEINDEF Izan González Omicrono Madrid

Nuestro trabajo continúa centrado principalmente en las entregas a la Fuerza Aérea Turca, seguidas de las exportaciones. El objetivo es comenzar las entregas en 2026, primero al equipo acrobático Turkish Stars, y el programa avanza según lo previsto.

Además de la versión de entrenamiento, ¿qué otras variantes planea integrar la Fuerza Aérea Turca en su flota?

El caza es más que un avión de alto rendimiento, ofrece un valor tangible en el coste del ciclo de vida y la eficiencia operativa. Su arquitectura modular y sus sistemas configurables permiten un uso versátil para una amplia gama de requisitos de misión.

El avión fue diseñado no solo para satisfacer las necesidades actuales, sino también para sentar las bases de las plataformas de quinta e incluso sexta generación.

La plataforma evoluciona constantemente, lo que garantiza su papel fundamental como avión de entrenamiento a reacción de primer nivel.

Desarrollado íntegramente con recursos nacionales y las capacidades propias de TA, el Hürjet sigue siendo totalmente personalizable para cualquier necesidad de nuestras Fuerzas Armadas e instituciones estatales.

Recientemente, el Ministerio de Defensa español anunció su intención de adquirir 45 aeronaves, un 50 % más que la cantidad previamente anunciada. ¿Se contemplan diferentes variantes dentro del mismo pedido?

El Hürjet es un avión de entrenamiento a reacción diseñado específicamente para fines de entrenamiento.

Sin embargo, si surgieran nuevos requisitos de misión o propuestas de variantes que se formalizaran, TA tiene la capacidad y la flexibilidad para adaptarse en consecuencia. Las cantidades y configuraciones oficiales se anunciarán junto con la firma del contrato.

¿Qué calendario de entregas prevé para la aeronave española, desde la primera entrega hasta la última?

Ambas partes ya han definido un calendario común durante las conversaciones en curso. Se han identificado los actores clave de la industria en España y se han logrado avances significativos.

Además, se firmaron acuerdos iniciales con Airbus, lo que marca el comienzo de la colaboración industrial. Nos referimos a estos como "firmas iniciales" porque, al igual que en el desarrollo humano, no se puede correr inmediatamente después del nacimiento.

TAI Hürjet en la exposición estática de FEINDEF Izan González Omicrono Madrid

El desarrollo se produce por fases: crecimiento, estabilidad y, finalmente, aceleración.

Este proceso de exportación es similar. En este momento, ambos países y sus industrias están firmemente establecidos. Estamos muy cerca de dar nuestro primer paso.

Si se nos requiere, estamos preparados para actuar al más alto nivel. El calendario definitivo se anunciará públicamente en los próximos meses.

Se espera que la industria española desempeñe un papel importante en el programa. ¿Cómo avanzan las actividades de desarrollo con empresas españolas?

El caza Hürjet fue desarrollado desde cero por ingenieros y técnicos turcos, con importantes contribuciones de nuestra cadena de suministro local.

Para la exportación, existe la posibilidad de integrar la participación industrial de empresas españolas. La estructura de las contribuciones conjuntas se definirá durante las negociaciones posteriores y proporcionará beneficios mutuos para ambas partes.

¿Cómo se compartirán la carga de trabajo y las responsabilidades entre TA y la industria española?

Se han propuesto numerosos conceptos. Las decisiones finales se tomarán en beneficio de ambos países.

Lo que podemos afirmar con seguridad es que Hürjet, dondequiera que se despliegue, siempre ofrecerá un rendimiento y una capacidad de primer nivel.

¿Cuándo se prevé la firma del contrato para la adquisición de Hürjet por parte de España?

En TA estamos totalmente preparados. Estamos contando las semanas. No quedan puntos de desacuerdo entre las dos partes ni entre los sectores. La firma del contrato de adquisición no tardará mucho.