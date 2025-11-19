EM&E Group sella una alianza con Tecnove y la ucraniana Practika para desarrollar vehículos blindados

Foto del acuerdo suscrito por las empresas EM&E Group,Tecnove y Practika en presencia de los presidentes Sánchez y Zelenski. Escribano

Coincidiendo con la visita a España del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, la cooperación industrial en materia de defensa entre ambos países ha dado un nuevo impulso.

Las compañías EM&E Group y Tecnove, por parte española, y el fabricante ucraniano de vehículos blindados Practika han firmado un Memorando de Entendimiento (MoU) para desarrollar conjuntamente soluciones móviles avanzadas destinadas a los ámbitos de la defensa, la seguridad y la protección civil.

El acuerdo, rubricado por Javier Escribano (EM&E Group), Eusebio Ramírez (Tecnove) y Oleg Vysotska (Practika), aspira a integrar las capacidades tecnológicas e industriales de las tres compañías para producir sistemas de nueva generación.

Entre las soluciones previstas destacan vehículos blindados de apoyo de fuego, plataformas especializadas —como ambulancias tácticas o vehículos de guerra electrónica—, así como equipos móviles para operaciones de desminado.

“Nuestro objetivo es unir lo mejor de cada industria para crear capacidades que respondan a las necesidades reales del campo de operaciones”, afirmó Javier Escribano, presidente de EM&E Group. “España y Ucrania pueden avanzar juntas en tecnologías críticas para la defensa europea”.

En virtud del MoU, EM&E Group aportará su tecnología de estaciones remotas de armas (RWS) para equipar los vehículos blindados producidos por Practika, mientras que Tecnove se encargará de la integración y transformación de estos sistemas sobre plataformas móviles.

“La combinación de experiencia española e innovación ucraniana nos permite dar un salto cualitativo”, aseguró Oleg Vysotska, presidente de Practika, que destacó el potencial de la alianza para “acelerar la producción de soluciones robustas, fiables y adaptadas a escenarios de alta intensidad”.

El acuerdo se produce en el marco de la visita oficial de Zelenski a España y se interpreta como un refuerzo de la cooperación industrial bilateral en un momento en el que Europa busca consolidar su autonomía estratégica en materia de defensa.

“Esta colaboración simboliza una apuesta por una industria de defensa más integrada y resiliente”, subrayó Eusebio Ramírez, presidente de Tecnove. “La cooperación entre empresas españolas y ucranianas es un ejemplo de cómo Europa puede responder de forma conjunta a entornos cada vez más complejos”.

La firma del MoU confirma, además, el creciente papel de las empresas españolas en programas internacionales de defensa y la consolidación de alianzas que trascienden lo industrial para convertirse en instrumentos estratégicos en el contexto europeo.

La firma tuvo lugar en Madrid en un acto presidido por Pedro Sánchez y Volodímir Zelenski, acompañados por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.