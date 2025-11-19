Bruselas propone crear un Schengen de movilidad militar para "facilitar" el transporte de tropas y armas por Europa

Las claves nuevo Generado con IA La Comisión Europea propone crear un espacio Schengen de movilidad militar para facilitar el transporte de tropas y armas por la UE antes de 2027. El plan incluye un reglamento que obligará a los Estados miembros a garantizar el uso dual (civil y militar) de las infraestructuras de transporte. Se prevén normas armonizadas para eliminar barreras, agilizar trámites y permitir desplazamientos militares transfronterizos en un máximo de tres días. La iniciativa también contempla inversiones en ciberseguridad, seguridad energética y la creación de una reserva de solidaridad y sistemas de información digital sobre movilidad militar.

La Comisión Europea (CE) ha propuesto este miércoles un plan para armonizar regulaciones entre los países de la Unión Europea a fin de crear para finales de 2027 un área de movilidad militar, al estilo del espacio de libre circulación de ciudadanos ‘Schengen’.

En este sentido, el Ejecutivo comunitario ha dado a conocer una hoja de ruta con medidas para que la infraestructura civil pueda ser utilizada igualmente para fines de defensa, a fin de permitir un "desplazamiento más rápido, seguro y coordinado de tropas y equipos militares por toda Europa”.

Para ello, ha presentado un nuevo reglamento sobre movilidad militar para que lo adopten el Consejo (los Estados miembros) y el Parlamento Europeo, que por primera vez obligará legalmente a los Estados miembros a garantizar un uso dual de las infraestructuras, tanto civil como militar, y que "permitan, faciliten y aceleren" el transporte de tropas y equipos militares a través de toda la UE.

En concreto, el primer punto del plan presentado hoy aboga por eliminar barreras normativas con las primeras normas armonizadas a nivel de la UE sobre movilidad militar, y establece reglas y procedimientos claros para los desplazamientos militares transfronterizos. Según la CE, debería haber un plazo máximo de tramitación de tres días y formalidades aduaneras simplificadas.

En segundo lugar, aboga por la creación de un "marco de emergencia": un nuevo Sistema Europeo de Respuesta Mejorada a la Movilidad Militar (EMERS) para procedimientos acelerados y acceso prioritario a las infraestructuras, que dé apoyo a las fuerzas armadas que actúen en un contexto de la UE o la OTAN.

Igualmente, Bruselas pide mejorar la resiliencia de las infraestructuras de transporte modernizando los principales corredores de movilidad militar de la UE para que cumplan las normas de doble uso, y protegiendo las infraestructuras estratégicas con nuevas herramientas de resiliencia. Asimismo, inversiones específicas deberán reforzar la ciberseguridad, la seguridad energética y la preparación “tanto en tiempos de paz como de crisis”, según la CE.

A continuación, la Comisión insta a poner en común y compartir capacidades a fin de mejorar la preparación, la solidaridad y la disponibilidad de las capacidades de movilidad mediante la creación de una "reserva de solidaridad" y la posibilidad de crear un sistema de información digital sobre movilidad militar.

Por último, llama a reforzar la gobernanza y la coordinación con un nuevo grupo de transporte de movilidad militar y un comité de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T) reforzado, que ayudará a supervisar con el apoyo de los coordinadores nacionales de transporte militar transfronterizo en cada Estado miembro.