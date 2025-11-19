Bruselas propone crear un Schengen de movilidad militar para "facilitar" el transporte de tropas y armas por Europa
La UE aboga por eliminar barreras normativas para acelerar un despliegue militar comunitario hacia la frontera con Rusia en caso de necesidad.
La Comisión Europea (CE) ha propuesto este miércoles un plan para armonizar regulaciones entre los países de la Unión Europea a fin de crear para finales de 2027 un área de movilidad militar, al estilo del espacio de libre circulación de ciudadanos ‘Schengen’.
En este sentido, el Ejecutivo comunitario ha dado a conocer una hoja de ruta con medidas para que la infraestructura civil pueda ser utilizada igualmente para fines de defensa, a fin de permitir un "desplazamiento más rápido, seguro y coordinado de tropas y equipos militares por toda Europa”.
Para ello, ha presentado un nuevo reglamento sobre movilidad militar para que lo adopten el Consejo (los Estados miembros) y el Parlamento Europeo, que por primera vez obligará legalmente a los Estados miembros a garantizar un uso dual de las infraestructuras, tanto civil como militar, y que "permitan, faciliten y aceleren" el transporte de tropas y equipos militares a través de toda la UE.
En concreto, el primer punto del plan presentado hoy aboga por eliminar barreras normativas con las primeras normas armonizadas a nivel de la UE sobre movilidad militar, y establece reglas y procedimientos claros para los desplazamientos militares transfronterizos. Según la CE, debería haber un plazo máximo de tramitación de tres días y formalidades aduaneras simplificadas.
En segundo lugar, aboga por la creación de un "marco de emergencia": un nuevo Sistema Europeo de Respuesta Mejorada a la Movilidad Militar (EMERS) para procedimientos acelerados y acceso prioritario a las infraestructuras, que dé apoyo a las fuerzas armadas que actúen en un contexto de la UE o la OTAN.
Igualmente, Bruselas pide mejorar la resiliencia de las infraestructuras de transporte modernizando los principales corredores de movilidad militar de la UE para que cumplan las normas de doble uso, y protegiendo las infraestructuras estratégicas con nuevas herramientas de resiliencia. Asimismo, inversiones específicas deberán reforzar la ciberseguridad, la seguridad energética y la preparación “tanto en tiempos de paz como de crisis”, según la CE.
A continuación, la Comisión insta a poner en común y compartir capacidades a fin de mejorar la preparación, la solidaridad y la disponibilidad de las capacidades de movilidad mediante la creación de una "reserva de solidaridad" y la posibilidad de crear un sistema de información digital sobre movilidad militar.
Por último, llama a reforzar la gobernanza y la coordinación con un nuevo grupo de transporte de movilidad militar y un comité de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T) reforzado, que ayudará a supervisar con el apoyo de los coordinadores nacionales de transporte militar transfronterizo en cada Estado miembro.