Marruecos adquiere a Airbus diez helicópteros H225M para operaciones de búsqueda y rescate en combate

Marruecos sigue adelante con la modernización de su flota aérea, en esta ocasión con la firma de un contrato con Airbus Helicopters para la adquisición de diez helicópteros H225M. Estas aeronaves estarán destinadas a operaciones de búsqueda y rescate en combate y reforzarán las capacidades de la Real Fuerza Aérea Marroquí en misiones de alta exigencia y condiciones adversas.

El H225M es un helicóptero multipropósito de la familia Super Puma, reconocido por su capacidad para operar en condiciones extremas y por su autonomía de vuelo extendida. Las unidades encargadas por la Real Fuerza Aérea Marroquí estarán equipadas con un avanzado sistema de doble grúa, un reflector de búsqueda y un sistema electroóptico Euroflir 410, fabricado por la empresa francesa Safran.

Además, podrán integrar armamento defensivo, incluidas ametralladoras y un sistema de guerra electrónica para protegerse en entornos hostiles. Con esta compra, Rabat busca reemplazar a sus veteranos helicópteros Puma, que llevan más de cuatro décadas de servicio.

El acuerdo fue recibido con entusiasmo por parte de la compañía aeroespacial. "Nos honra que Marruecos haya elegido reemplazar su flota de Puma con el H225M. Este es un paso más en la colaboración que hemos forjado durante décadas con el Reino de Marruecos", ha afirmado Bruno Even, CEO de Airbus Helicopters.

Además, Even ha destacado que el H225M se ha consolidado como uno de los helicópteros más demandados del mercado para misiones complejas, gracias a su fiabilidad, resistencia y versatilidad operativa.

El contrato rubricado con Airbus incluye no solo la entrega de las aeronaves, sino también un paquete completo de soporte logístico y de servicios. Este acuerdo garantiza la formación de personal técnico y operativo marroquí, así como la disponibilidad de repuestos y mantenimiento, asegurando así un alto nivel de operatividad para la nueva flota.

El H225M cuenta con una amplia experiencia operativa internacional. Actualmente, más de 360 helicópteros de las variantes H225 y H225M se encuentran en servicio en todo el mundo, acumulando cerca de 980.000 horas de vuelo.

Entre sus operadores sobresalen países como Francia, los Países Bajos, Hungría, Brasil, México, Singapur, Tailandia, Malasia, Indonesia, Irak y Kuwait, lo que refuerza su reputación como un modelo probado y fiable para misiones militares y de rescate.

La relación entre Airbus y Marruecos tiene una larga trayectoria. La empresa europea está presente en el país desde 1951 a través de su filial Airbus Atlantic, dedicada a la fabricación de materiales compuestos, ensamblajes metálicos complejos y soporte técnico en aviónica.

En años recientes, Airbus ha reforzado esta colaboración mediante la creación de un centro de atención al cliente en Marruecos, anunciado en 2024. Este centro da soporte a los más de 60 helicópteros Airbus operados por la Real Fuerza Aérea Marroquí, la Real Armada y la Real Gendarmería, y está en vías de transformarse en un centro regional de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) para toda África Occidental.