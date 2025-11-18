España destinará 100 millones de euros para financiar la compra de misiles Patriot a EEUU para Ucrania

Zelenski y Sánchez este martes en el Palacio de la Moncloa Kiko Huesca EFE

Las claves nuevo Generado con IA España invertirá 817 millones de euros en un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania, incluyendo 100 millones destinados a la compra de misiles Patriot estadounidenses. La contribución española forma parte de un pedido coordinado por la OTAN a través del programa PURL, cuyo objetivo principal es la adquisición de misiles Patriot PAC 3 para fortalecer la defensa antiaérea ucraniana. Unos 215 millones de euros se emplearán en la producción de sistemas antidrones y de vigilancia aérea por parte de la industria militar española, atendiendo a las necesidades urgentes de Kiev. Zelenski visitó la sede de Indra en Madrid, donde conoció las últimas tecnologías españolas en defensa aérea y sistemas contra drones, en un encuentro con representantes de varias empresas del sector.

El Gobierno español invertirá 817 millones de euros en un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania. Así lo ha anunciado Pedro Sánchez durante una rueda de prensa junto a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, quien este martes ha llegado a España en el marco de su gira por distintos países europeos.

Sánchez ha detallado que, de esa suma, 100 millones de euros se destinarán para financiar la compra de armamento estadounidense para su uso por parte del Ejército ucraniano. Esta contribución española se enmarca en un pedido valorado en 500 millones de euros coordinado por la OTAN a través del programa PURL, un mecanismo confeccionado por los países de la Alianza Atlántica para canalizar la adquisición de armas a EEUU en beneficio de Kiev.

El desembolso español servirá para que el país invadido haga frente a sus necesidades más urgentes, como la incorporación de más sistemas de defensa antiaérea con los que hacer frente a los constantes ataques rusos con drones y misiles, que se han intensificado en las últimas semanas.

En concreto, Zelenski ha señalado que el programa PURL tiene como principal objetivo la compra de misiles Patriot PAC 3, los más modernos y avanzados del sistema desarrollado por las empresas Raytheon y Lockheed Martin.

Asimismo, Sánchez ha indicado que una partida de 215 millones de euros, provenientes del programa SAFE de la Comisión Europea, se utilizarán para costear la producción, por parte de la industria militar española, de sistemas antidrones y de vigilancia aérea, otras de las necesidades más acuciantes de Kiev.

En este sentido, el presidente ucraniano ha mantenido esta mañana una reunión con representantes de la industria de defensa nacional en la sede de Indra, en Madrid, que ha contado también con la presencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Durante este encuentro, Zelenski ha podido conocer de primera mano las últimas tecnologías en radares avanzados, defensa aérea y sistemas contra aeronaves no tripuladas desarrolladas por las empresas españolas.

Zelenski durante su visita a la sede de Indra, en Madrid Indra

Entre las soluciones de Indra exhibidas al mandatario ucraniano han destacado el radar táctico 3D LTR-25, el sistema antidrón C-UAS Aracne, el sistema modular con estación de armas controlada remotamente ODIN-I y un dron terrestre (UGV) equipado con el radar compacto Nemus, capaz de detectar proyectiles y otros drones.

Además de la compañía liderada por Ángel Escribano, del encuentro también han participado directivos de Centum, EM&E Group, FECSA, GMV, Instalaza, Marine Instruments, Meltio, Oesia, Sener, Tecnove y Urovesa.

De igual modo, el Gobierno planea también la entrega en diciembre de un lote de material militar por valor de casi 300 millones, parte del acuerdo bilateral de seguridad entre Ucrania y España.

Junto al apoyo militar, Sánchez ha destacado el apoyo de España a la reconstrucción del país, con un nuevo instrumento financiero dotado de 200 millones de euros; y cerca de dos millones para un proyecto conjunto con las Naciones Unidas para restablecer el sistema central de calefacción de la localidad de Sammar, en apoyo de más de 28.000 personas.